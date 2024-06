Gleich zwei „Taschen­lam­pen-Tou­ren“ im Juni 2024: Stadt Kulm­bach bie­tet Füh­run­gen in histo­ri­schen Kel­lern an

Eine span­nen­de Rei­se mit jeder Men­ge „G’schichtla“ und „Anek­do­ten“ erwar­tet die Besu­cher bei der „Taschen­lam­pen-Tour“ durch die histo­ri­schen Kel­ler Kulm­bachs. Ver­bor­ge­ne Ecken und Win­kel geben Ein­blicke in die hei­mi­sche „Kel­ler­kul­tur“ und wie sie über Jahr­hun­der­te gelebt wur­de. Zusam­men mit einem erfah­re­nen Gäste­füh­rer geht es hin­ab in die unbe­leuch­te­te „Kulm­ba­cher Unterwelt“.

Die näch­sten Kel­ler­füh­run­gen fin­den an fol­gen­den Ter­mi­nen statt: am Frei­tag, 7. Juni 2024, um 17:00 Uhr – Treff­punkt ist am Kulm­ba­cher Rat­haus sowie am Sams­tag, 15. Juni 2024, um 15 Uhr – Treff­punkt ist bei die­ser Füh­rung an der Dr.-Stammberger-Halle in Kulm­bach.

Die Füh­run­gen dau­ern ca. zwei Stun­den. Die „Kel­ler­tem­pe­ra­tur“ beträgt cir­ca acht bis zehn Grad. Bit­te des­halb an ent­spre­chen­de Klei­dung und auch an festes Schuh­werk den­ken. Bit­te brin­gen Sie auch zu jeder Füh­rung eine eige­ne Taschen­lam­pe mit.

Prei­se: 3 Euro/​Kind bis 18 Jah­re, 7 Euro/​Erwachsener.

Auf­grund der begrenz­ten Teil­neh­mer­zahl bit­tet die Tou­rist Infor­ma­ti­on der Stadt Kulm­bach um tele­fo­ni­sche Anmel­dung unter der Tele­fon-Nr.: 09221/ 9588–0.