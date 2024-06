Brief­wahl­un­ter­la­gen kön­nen noch bis 3. Juni bean­tragt werden

Die Euro­pa­wahl am 9. Juni 2024 stellt vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger erneut vor die Fra­ge, ob sie ihre Stim­me am Wahl­tag in einem Urnen­wahl­lo­kal abge­ben oder vor­ab ihr Wahl­recht durch Brief­wahl aus­üben und von zu Hau­se aus wäh­len. Die aus­ge­füll­ten Brief­wahl­un­ter­la­gen müs­sen bis spä­te­stens Sonn­tag, 9. Juni 2024, 18.00 Uhr in den Brief­kä­sten der Rat­häu­ser am Max­platz oder am ZOB (oder direkt im Wahl­amt im Rat­haus Max­platz) ein­ge­gan­gen sein. Die Bean­tra­gung der Brief­wahl­un­ter­la­gen ist auch online möglich.

Wer sich die Unter­la­gen per Post zukom­men las­sen möch­te, soll­te dies bis spä­te­stens Mon­tag, 3. Juni 2024, bean­tra­gen, damit noch genü­gend Zeit ver­bleibt, die Unter­la­gen per Post zu erhal­ten. Auch für die Antrag­stel­lung muss nie­mand ins Rat­haus kom­men: Die Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen sind mit einem QR-Code ver­se­hen, der mit der Web­site für den Online-Antrag ver­linkt ist. So kön­nen Brief­wahl­un­ter­la­gen auch ganz bequem digi­tal vom Smart­phone aus bean­tragt wer­den. Aber auch ohne den QR-Code kann die Online-Antrag­stel­lung genutzt wer­den über den Link https://​ser​vice​por​tal​.komu​na​.net/​i​w​s​_​I​W​S​/​s​t​a​r​t​.​d​o​?​m​b​=​9​4​6​1​000.

Wer die Brief­wahl­un­ter­la­gen per­sön­lich im Wahl­amt bean­tra­gen und abho­len möch­te, kann dies bis Frei­tag, 7. Juni 2024, 18.00 Uhr im Wahl­amt im Rat­haus Max­platz (ehe­ma­li­ge Info­thek) tun. Dort ste­hen auch Wahl­ka­bi­nen, in denen man sei­nen Stimm­zet­tel gleich vor Ort aus­fül­len und anschlie­ßend in die Wahl­ur­ne ein­wer­fen kann.

Die Wahl­brie­fe kön­nen von den Wäh­le­rin­nen und Wäh­lern kosten­los über die Deut­sche Post AG zurück an die Stadt Bam­berg gesen­det wer­den. In jedem Fall müs­sen aus­ge­füll­te Brief­wahl­un­ter­la­gen bis spä­te­stens Sonn­tag, 9. Juni 2024, 18.00 Uhr, in den Brief­kä­sten der Rat­häu­ser am Max­platz oder am ZOB (oder direkt im Wahl­amt im Rat­haus Max­platz) ein­ge­gan­gen sein. Für die Urnen­wahl gilt es zu beach­ten, dass alle Wahl­lo­ka­le um 18.00 Uhr schlie­ßen. Wich­tig ist auch, dass der Wahl­brief nicht am Wahl­sonn­tag selbst in einem Urnen­wahl­lo­kal abge­ge­ben wer­den kann, son­dern aus­schließ­lich in den genann­ten Rathäusern.

Die Stadt Bam­berg bit­tet alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, von ihrem demo­kra­ti­schen Wahl­recht Gebrauch zu machen, unab­hän­gig davon, ob sie an der Urne wäh­len oder sich die Unter­la­gen nach Hau­se schicken las­sen und die­se dann wie­der an das Wahl­amt zurücksenden.