Hil­fe zur Selbst­hil­fe bei chro­ni­schen Schmerzen

REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg betei­ligt sich am bun­des­wei­ten „Akti­ons­tag gegen den Schmerz“ am 4. Juni 2023

Jeder kennt es, wenn es mal hier zwickt und mal da zwackt. Am wei­te­sten ver­brei­tet sind Rücken‑, Kopf- und Gelenk­schmer­zen, aber auch unter Schmer­zen infol­ge einer Krebs­er­kran­kung lei­den vie­le Men­schen. Schmer­zen erfül­len eine wich­ti­ge Schutz­funk­ti­on des Kör­pers, denn sie zei­gen an, wenn etwas nicht stimmt. Hal­ten Schmer­zen jedoch über einen lan­gen Zeit­raum an oder keh­ren sie immer wie­der, müs­sen wir han­deln. Denn: Wer­den Schmer­zen und ihre Aus­lö­ser nicht oder nicht rich­tig behan­delt, kön­nen sie chro­nisch wer­den. Allein in Deutsch­land sind rund acht Mil­lio­nen Men­schen auf­grund anhal­ten­der Schmer­zen kör­per­lich und sozi­al ein­ge­schränkt, bei über zwei Mil­lio­nen liegt sogar eine dia­gno­sti­zier­te Schmerz­er­kran­kung vor. „Oft­mals irren Schmerz­pa­ti­en­ten über Jah­re von Arzt zu Arzt, bis sie eine adäqua­te schmerz­the­ra­peu­ti­sche Behand­lung erfah­ren“, ord­net Dr. Klaus Post die Situa­ti­on für Betrof­fe­ne ein. Er ist der lei­ten­de Arzt am Schmerz­zen­trums des REGIO­MED Kli­ni­kum Coburg, einer Ein­rich­tung, die sowohl ambu­lan­te als auch teil­sta­tio­nä­re Lei­stun­gen für Schmerz­pa­ti­en­ten anbie­tet. „Wir möch­ten für Betrof­fe­ne eine Anlauf­stel­le sein und ihnen kon­kre­te Lösungs­we­ge auf­zei­gen! Eine gute Mög­lich­keit zur unver­bind­li­chen Infor­ma­ti­on bie­tet unser Akti­ons­tag am 4. Juni im Kli­ni­kum Coburg.“

Seit nun­mehr 13 Jah­ren fin­det jähr­lich am ersten Diens­tag im Juni der bun­des­wei­te „Akti­ons­tag gegen den Schmerz“ statt. Selbst­ver­ständ­lich ist auch die Schmerz­me­di­zin der REGIO­MED Kli­ni­ken wie­der mit zahl­rei­chen Ange­bo­ten dabei:

Tele­fon­hot­line der Schmerz­ta­ges­kli­nik Coburg:

von 11:00 bis 12:00 ste­hen unse­re Exper­ten unter der Tele­fon­num­mer 09561 22–5120 für alle Fra­gen rund ums The­ma Schmerz zur Verfügung.

Tele­fon­hot­line der Deut­schen Schmerzgesellschaft:

Von 09:00 bis 18:00 Uhr steht die Tele­fon­hot­line der Deut­schen Schmerz­ge­sell­schaft mit renom­mier­ten Schmerz­ex­per­ten unter 0800 1818120 zur Verfügung.

Infor­ma­ti­ve Vor­trä­ge & Workshops

In der Zeit von 14:00 bis 17:00 Uhr kön­nen sich Inter­es­sier­te in ver­schie­de­nen Work­shops zu den Ange­bo­ten der Schmerz­ta­ges­kli­nik infor­mie­ren, zum Bei­spiel zu den The­men Aku­pres­sur, Hand­kraft­mes­sung, Natur­heil­kun­de und Aromatherapie.

(1) 14:00 Uhr Chef­arzt Dr. Klaus Post

„Kopf­schmer­zen – Wis­sens­wer­tes und moder­ne Behandlungsmethoden“

(2) 14:30 Uhr Ltd. Ober­ärz­tin Dr. Cor­ne­lia Meile

„Chro­ni­sche Schmer­zen in der Gen­der­me­di­zin. Über­se­hen wir die Frauen?“

(3) Ab 14:00 Uhr ver­schie­de­ne Sta­tio­nen zum „Rein­schnup­pern“

All­ge­mei­ner Info­stand zur The­ra­pie im Schmerzzentrum

Bio­feed­back

Medi­Mou­se und Handkraftmessung

Natur­heil­kun­de und Aromatherapie

Mes­sung zur Herzratenvariabilität

Aku­pres­sur

Die Work­shops ste­hen in der genann­ten Zeit jedem offen – ein­fach vor­bei­schau­en und rein­schnup­pern. Anmel­dun­gen zu den Ange­bo­ten sind nicht nötig, die Ver­an­stal­tung steht jedem offen und ist kosten­frei. Der Weg zu den Ange­bo­ten im Rah­men des Schmerz­ta­ges führt über das Schmerz­zen­trum am Kli­ni­kum Coburg (Ket­schen­dor­fer Stra­ße 33, 96450 Coburg), kon­kret über den Ein­gang unten links am Park­haus des Klinikums.

Hin­ter­grund:

Mit dem bun­des­wei­ten „Akti­ons­tag gegen den Schmerz“ im Monat Juni sol­len all­jähr­lich Pati­en­ten, Ange­hö­ri­ge und Inter­es­sier­te über den „Weg in die Schmerz­the­ra­pie“ und die Mög­lich­kei­ten der Behand­lung infor­miert, bera­ten und auf­klärt wer­den. Bun­des­weit sind ca. 150 Ein­rich­tun­gen, dar­un­ter Kli­ni­ken, Ambu­lan­zen und Pra­xen, eben­so wie Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und Apo­the­ken in die­se Ver­an­stal­tung ein­ge­bun­den, die von der Deut­schen Schmerz­ge­sell­schaft e.V. und ihren Part­ner­or­ga­ni­sa­tio­nen initi­iert wird.