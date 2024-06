­Die rich­ti­ge Ernäh­rung bei Arthro­se – Rat­ge­ber der Ver­brau­cher­zen­tra­len bie­tet prak­ti­sche Hil­fen für den Alltag

Bis zu acht Mil­lio­nen Men­schen in Deutsch­land lei­den an der Gelenk­er­kran­kung Arthro­se. Eine Kom­bi­na­ti­on aus Bewe­gung und Ernäh­rung kann bei vie­len Betrof­fe­nen die Beschwer­den lin­dern. Was bei Arthro­se im Kör­per pas­siert und wie Essen und Trin­ken damit zusam­men­hän­gen, erklärt der in den Bera­tungs­stel­len der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern und online erhält­li­che Rat­ge­ber „Wie ernäh­re ich mich bei Arthrose?“.

Der Rat­ge­ber gibt Ant­wor­ten auf zahl­rei­che Fra­gen wie: Muss ich Fleisch vom Spei­se­plan strei­chen? Soll ich bei Arthro­se wei­ter jog­gen gehen? Las­sen sich Schmer­zen durch weni­ger Gewicht lin­dern? Das Buch hilft Betrof­fe­nen auch, mit neu­en Ess­ge­wohn­hei­ten und pas­sen­der Bewe­gung eine höhe­re Lebens­qua­li­tät zu errei­chen. Die Emp­feh­lun­gen, Wochen­plä­ne und Zube­rei­tungs­tipps las­sen sich ein­fach und schnell umset­zen. Über 30 sai­so­na­le Rezep­te brin­gen zudem Abwechs­lung auf den Tisch.

Der Rat­ge­ber „Wie ernäh­re ich mich bei Arthro­se?“ hat 184 Sei­ten und kostet 20,00 Euro als gedruck­tes Buch bezie­hungs­wei­se 15,99 Euro als E‑Book. Er ist in den Bera­tungs­stel­len der Ver­brau­cher­zen­tra­le Bay­ern erhält­lich und kann im Online-Shop unter www​.rat​ge​ber​-ver​brau​cher​zen​tra​le​.de oder tele­fo­nisch unter Tel. (0211) 38 09 555 bestellt werden.