Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 17.30 h, und Frei­tag, 06.45 Uhr, wur­de in der Kaims­gas­se 9 aus einer Tief­ga­ra­ge ein ver­sperr­tes grü­nes Moutain­bike der Mar­ke Cube, Typ Aim 29, ent­wen­det. Die Poli­zei bit­tet um Hin­wei­se unter der Num­mer 0951/9129210.

BAM­BERG. Aus dem Fahr­rad­ab­stell­raum eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Mit­tel­bach­stra­ße 10 ent­wen­de­te unbe­kann­ter Täter einen Fahr­rad­sat­tel und eine Sat­tel­stüt­ze von einem Gra­vel Bike der Mar­ke Ber­ga­mont im Wert von 400 Euro. Der Dieb­stahl ereig­ne­te sich zwi­schen dem 02.05.24 und dem 30.05.24. Zeu­gen wer­den gebe­ten sich unter der Num­mer 0951/9129210 zu melden.

BAM­BERG. Ein abge­schlos­se­nes blau­es Moun­tain­bike YT-Indu­stries, Jeff­sy Base 29 wur­de von Mitt­woch auf Don­ners­tag aus einem Fahr­rad­kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Kapu­zi­ner­stra­ße 32 ent­wen­det. Das Rad hat einen Wert von ca. 1200 Euro. Die Poli­zei nimmt Hin­wei­se unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 entgegen.

Zeu­gen gesucht

BAM­BERG. Am Don­ners­tag wur­de zwi­schen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr in der Katz­hei­mer­stra­ße 12 ein dort gepark­ter Vol­vo vor­ne links ange­fah­ren. Der Scha­den wur­de auf ca. 2500 Euro geschätzt. Hin­wei­se wer­den unter der Ruf­num­mer 0951/9129210 entgegengenommen.

Kind fährt mit Lauf­rad gegen aus­fah­ren­den Pkw

BAM­BERG. Am Unte­ren Lein­ritt kam es am Frei­tag gegen 18.20 Uhr zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen einem aus einer Gara­ge aus­fah­ren­den Pkw und einem 4‑jährigen mit einem Lauf­rad. Der jun­ge prall­te gegen die lin­ke Sei­te des BMW einer 34-jäh­ri­gen und stürz­te zu Boden. Da der Helm des Kin­des leicht ein­ge­dellt war, wur­de der Jun­ge zur Vor­sicht im Kli­ni­kum auf mög­li­che Ver­let­zun­gen über­prüft. Bis­lang sind kei­ne Ver­let­zun­gen bekannt. Am Rad und am Pkw ent­stand kein Scha­den. Der beschä­dig­te Helm dürf­te mit ca. 50 Euro ver­an­schlagt werden.

Graf­fi­ti

BAM­BERG. Von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de in der Nacht in der Katha­ri­nen­stra­ße 8 eine Haus­wand groß­flä­chig mit den Buch­sta­ben „ACTE“ beschmiert. Die Poli­zei bit­tet um Zeu­gen­hin­wei­se unter der Num­mer 0951/9129210. Der Scha­den beläuft sich auf ca. 200 Euro.

Poli­zei­be­am­te angegriffen

BAM­BERG. Am Sams­tag um 01.00 Uhr kam es zu einer Strei­tig­keit zwi­schen zwei Bewoh­nern einer Woh­nung eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Gar­ten­stadt. Als die geru­fe­nen Beam­ten ein­tra­fen, griff einer der Streit­häh­ne sofort an und bewarf sie schrei­end mit Gegen­stän­den. Der 50-jäh­ri­ge muss­te mit unmit­tel­ba­rem Zwang fest­ge­nom­men wer­den, dabei wehr­te er sich erheb­lich, ver­setz­te zwei Beam­ten Faust­schlä­ge ins Gesicht und belei­dig­te sie. Die Staats­an­walt­schaft wur­de infor­miert und ord­ne­te eine Blut­ent­nah­me an. Der Mann musst die Nacht im Sicher­heits­ge­wahr­sam ver­brin­gen. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren. Die Beam­ten blie­ben dienstfähig.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HIRSCHAID/​Sassanfahrt. Am Frei­tag­abend, zwi­schen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, wur­den aus einer Tank­stel­le in der Sass­an­fahr­ter Haupt­stra­ße E‑Zigaretten im Wert von 30.- Euro ent­wen­det. Der oder die Täter sind bis­lang unbe­kannt. Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land ent­ge­gen, Tel. 0951/9129–310.

OBER­HAID. Am Mitt­woch wur­de an der Bus­hal­te­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße ein E‑Scooter ent­wen­det. Die Tat­zeit liegt zwi­schen 11:00 Uhr und 23:00 Uhr. Zeu­gen­hin­wei­se an die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAU­NACH. Ein 17-Jäh­ri­ger befuhr am Frei­tag, gegen 05:45 Uhr, mit sei­nem Leicht­kraft­rad die B279 von Recken­neu­sig in Rich­tung Bau­nach. Auf der regen­nas­sen Fahr­bahn stürz­te der Jun­ge allein­be­tei­ligt und kam leicht­ver­letzt in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus. Als Unfall­ur­sa­che wird von nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit aus­ge­gan­gen. Es ent­stand nur gerin­ger Sachschaden.

Son­sti­ges

KEM­MERN. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag gin­gen aus Kem­mern meh­re­re Anru­fe bei der Poli­zei ein. Anwoh­ner beschwer­ten sich über lau­te Musik. Es wur­den zeit­gleich zwei Fei­ern fest­ge­stellt. Nach­dem eine Ermah­nung durch eine Poli­zei­strei­fe nicht aus­rei­chend war, folgt jeweils eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen unzu­läs­si­gem Lärm.

HIRSCHAID. Am Frei­tag, kurz nach 23:00 Uhr, wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land eine Strei­tig­keit in der Bahn­hof­stra­ße mit­ge­teilt. Wie sich her­aus­stell­te wur­de ein 28-Jäh­ri­ger von sei­nem 37-jäh­ri­gen Mit­be­woh­ner belei­digt und bedroht. Wäh­rend der Sach­ver­halts­auf­nah­me durch die Poli­zei wur­de der Täter mehr­fach auf­ge­for­dert, sich in sein Zim­mer zu bege­ben. Nach­dem er die­ser Auf­for­de­rung nicht nach­kam und sich aggres­siv ver­hielt wur­de er in Gewahr­sam genom­men. Hier­bei und beim Ver­brin­gen in den Haft­raum lei­ste­te der Mann Wider­stand und belei­dig­te und bedroh­te nun auch die Poli­zei­be­am­ten. Ihn erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Belei­di­gung, Bedro­hung und Wider­stand gegen Vollstreckungsbeamte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­de­likt – Trun­ken­heit im Verkehr

Kirch­eh­ren­bach. Am Frei­tag­nach­mit­tag war ein 61-Jäh­ri­ger, der mit sei­nem Kraft­rad (Motor­rol­ler) in der Leu­ten­ba­cher Stra­ße unter­wegs war, auf­ge­fal­len. Bei der anschlie­ßend durch­ge­führ­ten all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le konn­te beim Fahr­zeug­füh­rer eine deut­li­che Alko­hol­ein­wir­kung fest­ge­stellt wer­den. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von 1,14 Pro­mil­le. Auf­grund der abso­lu­ten Fahrt­un­tüch­tig­keit wur­de eine Wei­ter­fahrt unter­sagt, eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt und der Füh­rer­schein des Man­nes sicher­ge­stellt. Zudem erfolgt Straf­an­zei­ge wegen des Ver­dachts Trun­ken­heit im Verkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Dieb­stäh­le

Eggols­heim. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de im Kapllen­weg ein schwar­zer Pkw VW Golf und In der Au ein schwar­zer Pkw Opel Mok­ka von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter geöff­net und durch­wühlt. Auf­bruch­spu­ren konn­ten in kei­nem Fall fest­ge­stellt wer­den. Ver­mut­lich wur­de es ver­ges­sen die Autos zu ver­schlie­ßen. Der­zeit ist auch kein Ent­wen­dungs­scha­den bekannt. Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge wahr­neh­men konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. 25 Leer­gut-Geträn­ke­ki­sten im Wert von 200.- Euro ent­wen­de­te in der Zeit von Mitt­woch auf Frei­tag jemand am Ver­eins­heim des TC Forch­heim in der Kran­ken­haustra­ße. Wer in die­sem Zusam­men­hang ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge wahr­neh­men konn­te, wird gebe­ten sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim Tel. 09191/7090–0 zu melden.

Forch­heim. Frei­tag­nacht geriet ein 52-Jäh­ri­ger in der Fritz-Hoff­mann-Stra­ße mit 1,92 Pro­mil­le auf sei­nem Fahr­rad in eine Ver­kehrs­kon­trol­le und bei einem 65-jäh­ri­gen wur­de in der Stra­ße Am Hof­gar­ten eine Alko­ho­li­sie­rung von 1,36 Pro­mil­le fest­ge­stellt, wäh­rend er sein Klein­kraft­rad führ­te. Bei bei­den Män­nern wur­de eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net und ein Straf­ver­fah­ren wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr eingeleitet.

Forch­heim. Sei­nen E‑Scooter ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen bzw. Haft­pflicht­ver­si­che­rung führ­te ein Jugend­li­cher am Frei­tag­abend in der Büg­stra­ße. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­bun­den und sein Gefährt sicher­ge­stellt. Nach der Auf­nah­me der Straf­an­zei­ge wur­de er an sei­nem Vater übergeben.

Herolds­bach. Mit 0,78 Pro­mil­le ver­lief der Alko­test bei einem 51-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer am Sams­tag kurz nach Mit­ter­nacht in der Unte­ren Haupt­stra­ße posi­tiv. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me erwar­tet ihn nun ein emp­find­li­cher Buß­geld­be­scheid mit Fahrverbot.

Herolds­bach. Im Rah­men einer Jugend­schutz­kon­trol­le konn­ten am Frei­tag­abend am Bahn­hof durch eine Strei­fe drei 14-Jäh­ri­ge rau­chend ange­trof­fen wer­den. Die Tabak­er­zeug­nis­se wur­den ihnen abge­nom­men und ihre Eltern informiert.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Auto beschä­digt

Lich­ten­fels. Kurz nach Mit­ter­nacht nahm ein Anwoh­ner der Gar­ten­stra­ße von Frei­tag auf Sams­tag Lärm von meh­re­ren Per­so­nen wahr. Als der Anwoh­ner spä­ter in sei­nen Hof­raum ging stell­te er fest, dass von sei­nem VW Golf das Kenn­zei­chen samt Hal­te­rung beschä­digt wur­de. Auch haben die Van­da­len eine frem­de Solar­gar­ten­leuch­te in sei­nem Grund­stück lie­gen gelas­sen. Die Poli­zei in Lich­ten­fels bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung unter Tel.: 09571/9520–0.

Aus­ra­ster endet im Polizeigewahrsam

Weis­main. Ein Auf­ent­halt in der Arrest­zel­le der Lich­ten­fel­ser Poli­zei war für einen 24-Jäh­ri­gen unum­gäng­lich, um über Nacht wie­der „Her­un­ter­zu­fah­ren“. Der jun­ge Mann woll­te am Frei­tag­abend sei­ne Sachen aus der Woh­nung der Ex-Freun­din in Weis­main holen. Da er aggres­siv war, soll­te ihm der Zugang ver­wehrt wer­den. Dar­auf­hin trat er gegen die Woh­nungs­tü­re und beschä­dig­te die­se. Mit einem Mes­ser in der Hand pack­te der Mann sei­ne Sachen, bevor er die 18-jäh­ri­ge Ex-Freun­din durch die Woh­nung schub­ste. Hier­bei ging ein Regal zu Bruch und die jun­ge Frau ver­letz­te sich beim Sturz am Hin­ter­kopf. In der Fol­ge setz­te sich der Mann auf die Gestürz­te und pack­te sie am Kra­gen. Als sich die Frau aus den Grif­fen befrei­en konn­te, woll­te er aus der Woh­nung flüch­ten. Eine 48-Jäh­ri­ge ver­such­te die Flucht bis zum Ein­tref­fen der ver­stän­dig­ten Poli­zei ver­hin­dern und stell­te sich dem Ran­da­lie­rer in den Weg, wor­auf­hin er die Frau gegen eine Tür stieß. Hier­bei ging ein Glas­ein­satz zu Bruch und der Mann trat die Flucht an, konn­te aber wenig spä­ter von der Poli­zei auf­ge­grif­fen und in die Arrest­zel­le gebracht wer­den. Bei der Durch­su­chung kamen das Mes­ser und Pil­ze zum Vor­schein, wel­che dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz unter­lie­gen. Am Sams­tag­mor­gen konn­te der am Vor­abend mit 0,4 Pro­mil­le alko­ho­li­sier­te Stö­ren­fried in die Frei­heit ent­las­sen wer­den. Er muss sich wegen meh­re­ren Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten, Sach­be­schä­di­gung, Haus­frie­dens­bruch und eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz ver­ant­wor­ten. Die bei­den Frau­en kamen noch am Abend mit leich­te­ren Ver­let­zun­gen zur ärzt­li­chen Behand­lung in ein Krankenhaus.

Lebens­mit­tel entwendet

Burgkunstadt/​Altenkunstadt. Gleich meh­re­re Dieb­stäh­le von Lebens­mit­teln wur­den der Poli­zei am Frei­tag mitgeteilt.

In Alten­kunst­adt waren es zwei 16-Jäh­ri­ge, wel­che sich die abend­li­che Brot­zeit am Frei­tag wohl anders vor­ge­stellt hat­ten, als sie ihre Wurst­sem­meln und meh­re­re Bier­fla­schen an der Kas­se eines Ver­brau­cher­mark­tes vor­bei­schmug­geln woll­ten. Dem Per­so­nal fiel nicht nur dies auf, son­dern konn­te man sich erin­nern, dass die jun­gen Män­ner in der Ver­gan­gen­heit schon mal gestoh­len haben. Nun wer­den sie sich wegen mehr­fa­chen Laden­dieb­stahls zur Anzei­ge gebracht.

Gegen Mit­tag stah­len zwei in Nürn­berg wohn­haf­te Ost­eu­ro­pä­er meist tief­ge­fro­re­ne Lebens­mit­tel aus ver­schie­de­nen Ver­brau­cher­märk­ten in Burg­kunst­adt. Das Die­bes­gut im Wert von über 400 Euro war teil­wei­se schon im mit­ge­führ­ten Auto ver­staut. Ein Laden­de­tek­tiv hat­te die 24- und 33-jäh­ri­gen Män­ner erwischt und gese­hen wie einer nach Anspra­che den Auto­schlüs­sel in einen Müll­ei­mer war. Das Ent­decken der ande­ren gestoh­le­nen Lebens­mit­tel, wel­che schon im Auto waren, woll­te er so ver­mut­lich ver­hin­dern. Von den Die­ben wur­den bei der Poli­zei Licht­bil­der gefer­tigt und Fin­ger­ab­drücke genom­men. Die Straf­an­zei­gen an die Staats­an­walt­schaft geschickt.

Eben­so ist es einem 71-Jäh­ri­gen gesche­hen, nach­dem die­ser zwei tief­ge­kühl­te Gän­se­keu­len an der Kas­se nicht bezahl­ten und das Geschäft ver­las­sen woll­te. Auch die­ser Mann war in der Ver­gan­gen­heit schon öfters in glei­cher Art und Wei­se auf­fäl­lig gewor­den und muss­te nun auch die gesam­ten poli­zei­li­chen Maß­nah­men über sich erge­hen lassen.