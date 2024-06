Am zwei­ten Juni Wochen­en­de kün­digt sich ein neu­es gro­ßes Event-For­mat in der „Alten Paket­hal­le“ am ehe­ma­li­gen Güter­bahn­hof in Coburg an.

Eric Rös­ner von der Wirt­schafts­för­de­rung der Stadt Coburg mbH und Hei­ko Bay­er­lieb als Ver­an­stal­ter des ersten Kuli­na­rik-Events „Schwar­zer Markt“ in der „Alten Paket­hal­le“ freu­en sich, die­ses neue Ange­bot den Cobur­ge­rin­nen, Cobur­gern und allen Gästen aus der Regi­on vor­stel­len zu dürfen.

Vom Frei­tag, dem 07.06.2024 bis Sonn­tag, dem 09.06.2024 wird sich die „Alte Paket­hal­le“ in ein Para­dies für alle Freun­din­nen und Freun­de der guten Küche, edler Zuta­ten und hoch­wer­ti­gen Küchen­zu­be­hörs verwandeln.

In der gro­ßen Hal­le ist auf der Büh­ne eigens eine Küche auf­ge­baut, hier kann man bei den Live-Shows den Pro­fis über die Schul­ter schau­en und den einen oder ande­ren Kniff ken­nen­ler­nen. Am Sonn­tag wird auch mit Ste­fan Mar­quard ein ech­ter Spit­zen­koch und Mei­ster sei­nes Faches, bekannt aus Film, Funk und Fern­se­hen, als Head­li­ner mit sei­ner Show „Coo­king is like Punk­rock“ sich auf der Büh­ne präsentieren.

Im Außen­be­reich stellt sich dem Besu­cher mit der Flam­me & Glut-Area ein zusätz­li­cher The­men­be­reich mit zahl­rei­chen Anbie­tern zum The­ma Gril­len und Out­door-Coo­king vor.

Diver­se Pro­fi-Gastro­no­men bie­ten ent­lang des Cat­walks und um die Mega-Lounge Zollin­ger genü­gend Mög­lich­kei­ten zum Tafeln unter frei­em Him­mel oder in Pagoden-Zelten.

„Ger­ne kön­nen wir für alle Lieb­ha­ber der guten Küche auch Tische in die­sen Berei­chen reser­vie­ren,“ so Hei­ko Bay­er­lieb. Infor­ma­tio­nen hier­zu fin­det man im Inter­net unter www​.schwar​zer​-markt​-coburg​.de .

„Als Betrei­ber der „Alten Paket­hal­le“ freu­en wir uns immer neue For­ma­te prä­sen­tie­ren zu kön­nen,“ freut sich Eric Rös­ner, „auch wenn wir in vie­len Berei­chen der Bau­tä­tig­kei­ten auf dem umlie­gen­den Gelän­de noch nicht ganz fer­tig sind.“ Hier­zu gehört auch das Park­an­ge­bot in der unmit­tel­ba­ren Nähe der „Alten Paket­hal­le“. Eric Rös­ner und Hei­ko Bay­er­lieb bit­ten daher alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher die Paket­hal­le nicht direkt anzu­fah­ren. Viel­mehr soll­ten die Park­mög­lich­kei­ten in der unmit­tel­ba­ren Nähe, wie zum Bei­spiel in der Ufer­stra­ße oder auf dem Anger genutzt wer­den. Auch in Lauf­nä­he lie­gen die Park­häu­ser „Alberts­platz“ und „Zin­ken­wehr“. Gera­de das noch unfer­ti­ge Umfeld der „Alten Paket­hal­le“ trägt zum Charme des bis­her so erfolg­rei­chen Krea­tiv­quar­tiers bei und soll­te daher für alle Besu­che­rin­nen und Besu­cher ersicht­lich sein.

Der „Schwar­zer Markt“ bil­det auch den Auf­takt für vie­le wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen, wel­che 2024 in der „Alten Paket­hal­le“ geplant sind. So kann man vom 21. bis zum 23. Juni 2024 „iT’Z JAZZ“ erle­ben oder vom 19. bis zum 21. Juli 2024 das „Out­side Rodeo“ besuchen.

Micha­el Böhm