Inter­dis­zi­pli­nä­res For­scher­team prä­sen­tiert App „ID-Logics“ zum Erfas­sen der 52 euro­päi­schen Marienkäferarten

Mari­en­kä­fer gel­ten schon seit dem Mit­tel­al­ter als Glücks­brin­ger und sind als Schäd­lings­be­kämp­fer im Gar­ten sehr beliebt. Doch in den ver­gan­ge­nen Jah­ren hat die Anzahl der hei­mi­schen Mari­en­kä­fer abge­nom­men und sie sind vom Aus­ster­ben bedroht. Eine der Haupt­ur­sa­chen stellt der asia­ti­sche Mari­en­kä­fer dar, der seit 2002 durch sein mas­sen­haf­tes Auf­tre­ten zu einem der häu­fig­sten Mari­en­kä­fer in Deutsch­land gewor­den ist. Anders als sein hei­mi­scher Ver­wand­ter ist er grö­ßer und stär­ker und hat hier kei­ne Fein­de in der Natur. Hei­mi­sche Mari­en­kä­fer wer­den dage­gen von ande­ren Insek­ten gefres­sen oder durch Raub­pa­ra­si­ten getö­tet. Aber wor­an erkennt man, wel­che Mari­en­kä­fer­ar­ten hei­misch und wel­che zuge­wan­dert sind?

52 euro­päi­sche Mari­en­kä­fer entdecken

Wer schon immer wis­sen woll­te, wel­che Art von Mari­en­kä­fer man gefun­den hat und wel­che Beson­der­hei­ten sie aus­zeich­nen, kann das ab sofort per App erfah­ren. Im Rah­men des Pro­jek­tes „ID-Logics“ steht jetzt eine neue Bestim­mungs-App „Mari­en­kä­fer“ für alle 52 euro­päi­schen Mari­en­kä­fer zum kosten­lo­sen Down­load bereit. Ent­wickelt wur­de sie von Prof. Dr. Denis Mes­sig, Geschäfts­füh­ren­der Lei­ter der Didak­tik der Natur­wis­sen­schaf­ten an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg, und Prof. Dr. Jor­ge Groß, Pro­fes­sor für Didak­tik der Bio­lo­gie an der Leib­niz Uni­ver­si­tät Han­no­ver (LUH). Mit­hil­fe der App kön­nen Nut­ze­rin­nen und Nut­zer alle Mari­en­kä­fer­ar­ten ein­fach und sicher bestim­men und bekom­men zudem bio­lo­gi­sche Hintergrundinformationen.

Käfer­be­stim­mung jetzt auch für Lai­en möglich

Mit der neu­en Ergän­zung zur Bestim­mung für Mari­en­kä­fer wagt sich das Ent­wick­lungs­team nun auch an kom­ple­xe­re Arten­grup­pen: „Die Käfer­be­stim­mung mit bis­he­ri­gen Mit­teln war etwas für Fach­ex­per­tin­nen und ‑exper­ten. Eine Bestim­mung ohne bio­lo­gi­sche Aus­bil­dung war bis­lang kaum mög­lich“, erläu­tert Denis Mes­sig von der Uni­ver­si­tät Bam­berg. „Wir sind sehr stolz, unser Wis­sen mit­hil­fe der App nun auch Lai­en zugäng­lich zu machen. Beson­ders in der Welt der Insek­ten gibt es vie­le span­nen­de Zusam­men­hän­ge, die es zu ent­decken gilt. Denn nur was man kennt, kann man auch schüt­zen!“ Die App „ID-Logics“ rich­tet sich zwar vor allem an inter­es­sier­te Lai­en; sie soll aber auch fort­ge­schrit­te­nen Natur­freun­den eine gute Unter­stüt­zung bie­ten. Die App besitzt eine eige­ne Logik und ist feh­ler­to­le­rant, sodass die Bestim­mung der Mari­en­kä­fer anhand von leicht zu erken­nen­den Merk­ma­len stark ver­ein­facht wird. Zudem hel­fen aus­führ­li­che Beschrei­bun­gen, auf­wen­dig pro­du­zier­te Vide­os und zahl­rei­che Bil­der in die Glücks­kä­fer-Grup­pe einzutauchen.

Wei­te­re Bestim­mungs­hil­fen – zum Bei­spiel für Wild­blu­men und Hummeln

Die Grund­la­gen die­ser neu­ar­ti­gen App wur­den von der LUH um Jor­ge Groß in Koope­ra­ti­on mit Fach­wis­sen­schaft­le­rin­nen und Fach­wis­sen­schaft­lern und der Fir­ma Ini­tree ent­wickelt. Sie ent­hält bereits meh­re­re, über­wie­gend kosten­freie Bestim­mungs­hil­fen, zum Bei­spiel für Amei­sen, Bäu­me und Sträu­cher, Wild­blu­men, Hum­meln, Eulen oder auch Amphi­bi­en und Rep­ti­li­en. „Mit der App wol­len wir einen Bei­trag für den Natur­schutz lei­sten und Lai­en mit­hil­fe digi­ta­ler Medi­en für die Natur begei­stern“, sagt Jor­ge Groß. „Mit der App ist es nun ganz ein­fach, Mari­en­kä­fer zu bestim­men und alle Inter­es­sier­ten dabei zu unter­stüt­zen, neue Arten­grup­pen zu erschlie­ßen und die­se auch zu mel­den.“ Die von Lai­en bedien­ba­re App hilft, Infor­ma­tio­nen zu unter­schied­lich­sten Mari­en­kä­fer­ar­ten und ihrer jewei­li­gen Bio­lo­gie zu erhal­ten und so zum Erhalt der Tie­re beizutragen.

Besit­ze­rin­nen und Besit­zer eines Smart­phones oder Tablets kön­nen die kosten­lo­se App „ID-Logics“ ab sofort für Android- oder Apple-Betriebs­sy­ste­me kosten­los her­un­ter­la­den. Die Bestim­mungs-App für Mari­en­kä­fer ist eben­falls kostenfrei.

Links zur kosten­lo­sen App:

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.id​-logics​.de