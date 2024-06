Mit einem neu­en Rekord an teil­neh­men­den Jugend­li­chen star­te­te am Sams­tag, 18.05.2024 die Jugend­olym­pia­de der Jugend­feu­er­weh­ren im Land­kreis Forch­heim. Die­se fand im Rah­men des 150jährigen Jubi­lä­ums der Feu­er­wehr Eggols­heim statt.

Bereits gegen 08:30 Uhr ging es für die 235 Jugend­li­chen im Fest­zelt los. Auf­ge­teilt in jeweils Vie­rer-Grup­pen galt es ver­schie­de­ne Sta­tio­nen abzu­ar­bei­ten. Die­se waren über ganz Eggols­heim in einer Art Rund­kurs ver­teilt. Start und Ziel sowie die Sie­ger­eh­run­gen fan­den im Fest­zelt statt.

Bei den ein­zel­nen Sta­tio­nen galt es zum Bei­spiel zu viert eine 60m lan­ge Schlauch­lei­tung aus C‑Schläuchen zu legen, eine Saug­lei­tung zu kup­peln oder ver­schie­de­ne Kno­ten und Sti­che anzu­wen­den. Zusätz­lich zum prak­ti­schen Teil wur­de auch das theo­re­ti­sche Wis­sen in Form von Test­fra­gen abge­prüft. Des wei­te­ren gibt es auch eine Joker­übung, die in die­sem Jahr das Geschick der Jugend­li­chen for­der­te. Die­se Übung wird unab­hän­gig von den ande­ren sepa­rat bewertet.

Gleich­zei­tig zur Jugend­olym­pia­de konn­te, sofern gewünscht auch die Jugend­lei­stungs­prü­fung abge­legt wer­den. Die­se besteht aus fünf Ein­zel­übun­gen (Anle­gen eines Mast­wurfs; Befe­sti­gen einer Feu­er­wehr­lei­ne an CM-Strahl­roh­re; Anle­gen eines Brust­bun­des; Aus­wer­fen eines C- Schlauchs; Ziel­wurf mit der Feu­er­wehr­lei­ne) sowie fünf Trup­p­übun­gen: Kup­peln von zwei Saug­schläu­chen; Ankup­peln eines CM-Strahl­roh­res; Ziel­sprit­zen mit der Kübel­sprit­ze; Erken­nen und Zuord­nen von was­ser­füh­ren­den Arma­tu­ren, Kupp­lun­gen und Zube­hör; Zusam­men­kup­peln einer 90m lan­gen C‑Leitung; sowie eine theo­re­ti­sche Prü­fung aus zehn Fra­gen. Ins­ge­samt 14 Jugend­li­che aus den Gemein­den Wei­lers­bach und Kirch­eh­ren­bach stell­ten sich die­ser Her­aus­for­de­rung mit Erfolg.

Nach­dem alle 67 Grup­pen alle Sta­tio­nen absol­viert hat­ten, konn­te gegen 15:00 Uhr die Sie­ger­eh­rung statt­fin­den. Zuvor spra­chen Land­rat Dr. Her­mann Ulm, MdL Micha­el Hof­mann und erster Bür­ger­mei­ster des Mark­tes Eggols­heim Claus Schwarz­mann ihre Glück­wün­sche aus und lob­ten die hohe Teil­neh­mer­zahl der Jugend­li­chen und deren Bereit­schaft sich ehren­amt­lich für ande­re Men­schen zu engagieren.

Kreis­ju­gend­feu­er­wehr­wart Chri­sti­an Wolf­rum bedank­te sich in sei­ner Anspra­che in erster Linie bei der Feu­er­wehr Eggols­heim, den Schieds­rich­tern und beim Kreis­ju­gend­feu­er­wehraus­schuss für die Aus­rich­tung und Unter­stüt­zung der Jugend­olym­pia­de. Denn auch orga­ni­sa­to­risch gilt bei so einer gro­ßen Teil­neh­mer­zahl und der Anzahl an Sta­tio­nen eini­ges zu pla­nen und vor­zu­be­rei­ten. Ins­ge­samt waren an den ver­schie­de­nen Sta­tio­nen 32 Schieds­rich­ter im Ein­satz, die das Kön­nen der Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer bewer­te­ten. Zusätz­lich waren noch ca. 33 wei­te­re Feu­er­wehr­dienst­lei­sten­de des Mark­tes Eggols­heim und sei­ner Nach­bar­ge­mein­den im Ein­satz, die die Schieds­rich­ter unter­stüt­zen und bei­spiels­wei­se Feu­er­wehr­fahr­zeu­ge und Mate­ri­al bereit­stell­ten, um die Übun­gen absol­vie­ren zu können.

Span­nend wur­de es im Anschluss als die Plat­zie­run­gen der ein­zel­nen Grup­pen bekannt gege­ben wur­den. Chri­stoph Pfeu­fer (Fach­be­reichs­lei­ter Wett­be­wer­be) ver­las ‑ange­fan­gen mit dem letz­ten Platz- die Plat­zie­rung der ein­zel­nen Grup­pen vor. Platz drei und vier gin­gen jeweils an eine Grup­pe aus Bräu­nings­hof, Platz zwei an eine Grup­pe aus Wei­lers­bach und Platz eins sicher­te sich eine Grup­pe aus Leutenbach/​Dietzhof. Die­se vier Grup­pen tre­ten im Sep­tem­ber in Wal­len­fels beim Bezirks­ju­gend­lei­stungs­marsch an. Gleich drei Grup­pen lagen bei dem Wett­streit um den Pokal für die Joker­übung punk­te­tech­nisch gleich auf und muss­ten dar­auf­hin in einem klei­nen Ste­chen gegen­ein­an­der antre­ten. Letzt­end­lich konn­te eine Grup­pe der Feu­er­wehr Kirch­eh­ren­bach den Pokal für sich ent­schei­den. Die Poka­le der Gewin­ner wur­den von Land­rat Dr. Ulm, Claus Schwarz­mann, MdL Micha­el Hof­mann und Kreis­brand­rat Oli­ver Fla­ke gestiftet.