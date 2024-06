Ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm prä­sen­tier­ten die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Städ­ti­schen Sing- und Musik­schu­le Wun­sie­del beim Früh­lings­kon­zert in der Fichtelgebirgshalle.

Nach der Begrü­ßung durch Schul­lei­ter Georg Ober­mai­er begann eine musi­ka­li­sche Rei­se in den Frühling.

Katha­ri­na Gei­er eröff­ne­te das Kon­zert auf dem Akkor­de­on mit dem pfif­fi­gen „Blue Sky“ von J. Schmie­der. Lud­wig Rott ließ dar­auf­hin auf dem Schlag­zeug das viel­ge­stal­ti­ge „Groo­ve On Toms“ von Frank Bruns fol­gen. Mar­ti­na Kalo­do­va spiel­te auf dem Kla­vier „Regen­bo­gen“ von J.W. Schaum und sang sehr selbst­si­cher zu ihrer Kla­vier­be­glei­tung das süd­deut­sche Wan­der­lied „Muß i denn“. Es folg­te ein von Vic­to­ria Bamil­ler sau­ber auf dem Kla­vier aus­ge­führ­tes „A Who­le New World“ von Alan Menken.

Pas­send zur Jah­res­zeit folg­te auf der Quer­flö­te das Volks­lied „Alle Vögel sind schon da“ als Duett von Mar­ti­na Kalo­do­va zusam­men mit ihrer Leh­re­rin Sabri­na Hinz sowie ein Rigau­don von Joseph Bodin de Bois­mor­tier. Rhyth­misch exakt wur­de der Metal­li­ca – Ohr­wurm „Not­hing Else Mat­ters“ von Luca Zeit­ler auf dem Schlag­zeug zu Gehör gebracht. Eben­so ein­gän­gig war das „Pina Cola­da“ von J. Schmie­der, dass Linus Fuchs zusam­men mit sei­ner Leh­re­rin Vik­to­ria Ober­mai­er zum Besten gab. Das schot­ti­sche Abschieds­lied „Auld Lang Syne“ war als Gitar­ren­duo von Lukas Gamm und sei­nem Leh­rer Man­fred Hoch­ber­ger zu hören.

Eine spiel­tech­nisch recht anspruchs­vol­le Ver­si­on des „Enter­tai­ners“ von S. Jop­lin mei­ster­te gekonnt Dani­el Kalod auf dem Kla­vier. Leon Hut­hö­fer ließ auf dem Schlag­zeug als­dann die soge­nann­te „Ach­tel­bahn­fahrt“ von Jörg Fabig erklin­gen. Zu dem kräf­ti­gen Anschlag von Lui­sa Völ­kel auf dem Kla­vier war Anto­nia Nagen­gast auf der Vio­li­ne mit dem Spi­ri­tu­al „Joshua Fit The Batt­le Of Jeri­cho“ zu hören.

Ein schmis­si­ges „Slip And Slide“ von Geor­ge Dou­ble ertrom­mel­te Max Bay­er auf dem Schlagzeug.

Lena Gamm wur­de bei dem Musi­cal­hit „Beau­ty And The Beast“ von Alan Men­ken von ihrem Kla­vier­leh­rer Man­fred Hoch­ber­ger auf der Gitar­re begleitet.

Ein sau­be­res Zusam­men­spiel auf dem Schlag­zeug mit sei­nem Leh­rer Andre­as Bau­er ließ Mal­te Wer­ner hören bei „Dis­co Groo­ve & Dis­co Fills“ von Frank Bruns. Das eng­li­sche „Drink To Me Only With Thi­ne Eyes“ wur­de als Gitar­ren­duo von Niklas Ditt­mar und sei­nem Leh­rer Man­fred Hoch­ber­ger interpretiert.

Jule Schnei­der brach­te in rou­ti­nier­te Wei­se zusam­men mit ihrem Schlag­zeug­leh­rer Andre­as Bau­er das „First Funk“ von Frank Bruns zu Gehör. Eben­falls sehr exakt war das Zusam­men­spiel von Lena Gamm mit ihrer Quer­flö­ten­leh­re­rin Sabri­na Hinz bei „Che soave zef­fi­ret­to“ aus der Hoch­zeit des Figa­ro von W. A. Mozart. Es folg­te „What Sub“, gespielt von Chri­stoph May­er, eine Kom­po­si­ti­on sei­nes Schlag­zeug­leh­rers Andre­as Bauer.

Der Jazz­klas­si­ker „Tea For Two“ von Vin­cent You­mans wur­de von Eli­sa­beth Gei­er auf dem Saxo­phon, unter der Lei­tung von Georg Ober­mai­er vor­ge­tra­gen. Andre­as Bau­er beglei­te­te sie auf dem Schlagzeug.

Groß­ar­tig „per­for­med“ wur­de das „Rises The Moon“ von Lia­na Flo­res gemein­sam mit Lia­na Ham­ba­ryan – Kla­vier und Gesang und Johan­na Pflie­gens­dör­fer – Block­flö­te und Gesang. Die Lei­tung hat­te Ele­na Giesbrecht.

Sehr spa­nisch ging es bei dem Fan­dan­go von H. J. Tesch­ner zu, bra­vou­rös gespielt von Fre­de­ric Ari­us und sei­nem Gitar­ren­leh­rer Man­fred Hoch­ber­ger. Sehr ver­siert inter­pre­tier­te Doro­thea Nol­da auf ihrer Vio­li­ne das „Hope Told A Flat­te­ring Tale“ von Hen­ry Far­mer. Auf dem Kla­vier wur­de sie von Ele­na Gies­brecht beglei­tet, unter der Lei­tung von Jakob Schröder.

Wie­der gab es ein Stück des Schlag­zeug­leh­rers Andrea Bau­er zu hören: das sehr kom­ple­xe „Dou­ble Wou­ble“, gekonnt vor­ge­tra­gen von Rel­a­na Die­sen­ba­cher. Einen gro­ßen klang­li­chen Kon­trast hier­zu bil­de­te das sehr melo­diö­se und ein­gän­gi­ge „Here, The­re And Ever­y­whe­re“ von den Beat­les, wel­ches das Gitar­ren­en­sem­ble Sait´by Sait´ mit Fre­de­ric Ari­us, Jonas Karl und Man­fred Hoch­ber­ger zu Gehör brachte.

Sehr ori­gi­nell mit Per­cus­sions­ef­fek­ten ging es bei dem vier­hän­dig auf dem Flü­gel vor­ge­tra­ge­nen „5‑Tan­te-Boo­gie von E. Haas und R. Salz­baum sowie beim „Ein Spa­ni­er für Eli­se“ von M. Schnei­der und M. Proksch zu, wobei sich Ali­na Ober­mai­er und Dani­el Kalod im Pri­mo- und Secon­do­part abwechselten.

Das bekann­te Alle­gret­to von Lud­wig van Beet­ho­ven hat­te sich das Kla­ri­net­ten­en­sem­ble mit den Mit­glie­dern Han­nah Gold­mann, Johan­nes Nol­da, Sophie Nel­kel, Felix Bai­er und Marie Bau­ern­feind unter der Lei­tung von Georg Ober­mai­er vorgenommen.

Für einen ful­mi­nan­ten Abschluss sorg­te Lui­sa Völ­kel, eine Kla­vier­schü­le­rin von Ele­na Gies­brecht, mit den „Apo­lo­gi­ze Varia­ti­ons“ von One Republic.

Das zahl­reich erschie­ne­ne Publi­kum bedank­te sich mit viel Applaus bei den jun­gen Künstlern.