Die Stadt Forch­heim betei­ligt sich vom 16. Juni bis zum 6. Juli 2024 – zusam­men mit dem Land­kreis Forch­heim und den Nach­bar­kom­mu­nen Hal­ler­dorf, Igens­dorf und Neun­kir­chen a. Br. – an der Kam­pa­gne „STADT­RA­DELN“ des Kli­ma-Bünd­nis. Das STADT­RA­DELN ist eine Fahr­rad­ak­ti­on, die sich das Ziel gesetzt hat, den Rad­ver­kehr vor dem Hin­ter­grund des Kli­ma­schut­zes zu fördern.

Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel, zustän­dig für die Belan­ge des Rad­ver­kehrs in der Stadt Forch­heim und selbst dienst­lich und pri­vat über­wie­gend mit dem Fahr­rad in der Stadt unter­wegs, wirbt ger­ne für die anste­hen­de Challenge:

„Für ganz vie­le Men­schen ist es gar kei­ne Fra­ge, täg­lich aufs Rad zu stei­gen, um in die Schu­le oder die Arbeit zu fah­ren. Rad­fah­ren hält fit, bringt schnell und ohne Park­platz­su­che ans Ziel, ent­la­stet unse­re Städ­te von Ver­kehr, Lärm und Gestank, Rad­fah­ren ist ein wirk­sa­mer Bei­trag zum Kli­ma­schutz. Die Akti­on „Stadt­ra­deln“ macht Lust, die gefah­re­nen Rad­ki­lo­me­ter zu doku­men­tie­ren und sich viel­leicht auch mit ande­ren zu mes­sen. Machen Sie mit – ob schon zum wie­der­hol­ten Mal und zum ersten Mal. Die­se Chall­enge ist sinn­voll und macht einen Riesenspaß!“

Über einen Zeit­raum von drei Wochen kön­nen sich alle, die im Land­kreis und der Stadt Forch­heim woh­nen, arbei­ten, zur Schu­le gehen oder Mit­glied eines Ver­eins sind, an der Akti­on betei­li­gen. Das heißt: Vom 16. Juni bis zum 6. Juli sol­len mög­lichst vie­le All­tags­we­ge, egal ob pri­vat oder beruf­lich, mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt wer­den. Die zurück­ge­leg­ten Fahr­rad-Kilo­me­ter kön­nen erfasst wer­den, um sich so unter­ein­an­der spie­le­risch zu mes­sen. Ein umfang­rei­ches Rah­men­pro­gramm wird das Pro­jekt vom ersten Tag an begleiten.

Wor­um geht’s?

Teil­neh­men­de fah­ren vom 16.06. bis zum 06.07.24 mög­lichst vie­le Strecken mit dem Fahr­rad. Egal ob beruf­lich oder pri­vat, im Land­kreis oder auch im Aus­land – jeder Rad­ki­lo­me­ter zählt. Mit­ma­chen lohnt sich, denn die flei­ßig­sten Radeln­den wer­den aus­ge­zeich­net. Beglei­tet wer­den die Akti­ons­wo­chen von einem viel­sei­ti­gen Rahmenprogramm.

Wer kann teilnehmen?

Wer in der Stadt Forch­heim wohnt, arbei­tet, zur Schu­le geht, Ver­eins­mit­glied oder Mit­glied eines Kom­mu­nal­par­la­ments ist, kann teil­neh­men. Die Teil­nah­me ist kostenfrei.

Wie kann ich mitmachen?

Regi­strie­ren kön­nen sich alle Inter­es­sier­ten auf www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​f​o​r​c​h​h​eim oder direkt für die Stadt Forch­heim unter https://​www​.stadt​ra​deln​.de/​f​o​r​c​h​h​e​i​m​-​f​r​a​n​ken .Hier kann man einem Team bei­tre­ten, ein neu­es Team grün­den oder Mit­glied im „offe­nen Team“ wer­den. Danach ein­fach los­ra­deln und die erfah­re­nen Rad­ki­lo­me­ter online ein­tra­gen oder sie per STADT­RA­DELN-App tracken. Auch wenn das STADT­RA­DELN Team­ar­beit ist, muss inner­halb der Teams nicht gemein­sam gefah­ren werden.

Auf­takt­ver­an­stal­tung ist der Fahr­rad­got­tes­dienst am 16. Juni 2024 um 10 Uhr im Wie­sent-Gar­ten, Am Kir­chen­wehr 10, in 91320 Ebermannstadt

Wo fin­det man wei­te­re Informationen?

Infor­ma­tio­nen zu den Spiel­re­geln, der Regi­strie­rung, den Ergeb­nis­sen, dem Rah­men­pro­gramm etc. gibt es unter: www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​f​o​r​c​h​h​eim