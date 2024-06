Die The­men der Sendung:

Euro­pa­wahl: Fran­ken und die EU (Kulmbach/​Oberfranken)

Die Logi­stik­bran­che wird sich in den kom­men­den Jah­ren mas­siv ver­än­dern. Stu­di­en sagen vor­aus, dass bis 2030 EU-weit über 700.000 Fah­rer feh­len könn­ten. Die Bran­che sucht nach Aus­we­gen – eine davon heißt auto­no­me Fahr­zeu­ge. Selbst­fah­ren­de LKW wer­den aktu­ell schon gete­stet. Es braucht zudem euro­pa­weit neue Richtlinien.

Pola­ri­sie­ren­des Ver­kehrs­pro­jekt: Bür­ger­ent­scheid zur Stadt-Umland-Bahn (Nürn­berg, Erlan­gen, Herzogenaurach/​Mittelfranken)

Die Abkür­zung StUB steht für ein beson­de­res Ver­kehrs­pro­jekt: drei Städ­te – eine Stra­ßen­bahn. Die Stadt-Umland-Bahn soll künf­tig Nürn­berg, Erlan­gen, Her­zo­gen­au­rach und die umlie­gen­den Gemein­den mit­ein­an­der ver­bin­den. Es gibt aber auch Kri­tik. Am 9. Juni kön­nen die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger aus der Regi­on in einem zwei­ten Bür­ger­ent­scheid ihre Stim­me dazu abgeben.

Wäh­len ab 16: auf dem Tan­dem mit dem Lan­des­schü­ler­spre­cher (Gadheim/​Unterfranken)

Erst­mals dür­fen Jugend­li­che ab 16 Jah­ren bei der EU-Wahl ihre Stim­me abge­ben. Wie geht es den Schü­le­rin­nen und Schü­lern damit? Ihr Lan­des­spre­cher Hein­rich Rit­ter gibt ein Stim­mungs­bild zu die­sem und ande­ren The­men auf dem „Frankenschau“-Tandem. Gemein­sam mit Fran­zis­ka Drex­ler star­tet er am geo­gra­phi­schen Mit­tel­punkt der Euro­päi­schen Uni­on, im unter­frän­ki­schen Gadheim.

Zwi­schen Heim­weh und Hoff­nung: Gast­ar­bei­ter in Nürn­berg (Nürnberg/​Mittelfranken)

Sie kamen oft nur mit einem Kof­fer – im Gepäck jede Men­ge Hoff­nun­gen, Erwar­tun­gen und Ent­beh­run­gen. Im Wirt­schafts­boom der 1950er und 1960er hol­te die Bun­des­re­pu­blik tau­sen­de Gast­ar­bei­te­rin­nen und Gast­ar­bei­ter nach Deutsch­land. Aus Ita­li­en, Spa­ni­en, Grie­chen­land, der Tür­kei. Anders als geplant, blie­ben vie­le nicht nur ein paar Jah­re. Heu­te hat fast jeder Vier­te in Deutsch­land eine Ein­wan­de­rungs­ge­schich­te. So wie Fami­lie Tsa­n­te­ki­ou aus Nürnberg.

Gren­zen­lo­ser Ein­satz: deutsch-tsche­chi­sche Feu­er­wehr­übung (Hohen­berg, Lieba/​Oberfranken)

Seit 2009 gibt es jedes Jahr min­de­stens eine gemein­sa­me Übung der Feu­er­weh­ren in Hohen­berg an der Eger und der Feu­er­wehr aus Lieba. Die Beson­der­heit: Hohen­berg liegt in Ober­fran­ken, Lieba ist zwar nur ein paar Kilo­me­ter ent­fernt, doch die Gemein­de liegt in Tsche­chi­en. Doch trotz Sprach­bar­rie­re funk­tio­nie­ren die Übun­gen gut, und die Feu­er­wehr­leu­te aus Fran­ken und aus Tsche­chi­en freu­en sich jedes Mal auf die Übung und das anschlie­ßen­de gemein­sa­me Fest.

Star­ke Far­ben, star­ke Frau­en: die Kunst von Car­mi­ña Velas­co (Nürnberg/​Mittelfranken)

Bunt, stark, manch­mal auch pro­vo­kant und gene­rell kei­ne leich­te Kost, sagt die Male­rin Car­mi­ña Velas­co selbst über ihre Bil­der. Die Wahl-Nürn­ber­ge­rin kommt ursprüng­lich aus Boli­vi­en und hat hier ein neu­es Zuhau­se gefun­den – ihr Traum­be­ruf Male­rin hat sie her­ge­führt. Mit einem Kof­fer vol­ler Bil­der zog es sie als jun­ge Frau in die Welt. Es folg­ten ein Stu­di­um an der Aka­de­mie der Bil­den­den Kün­ste und Aus­stel­lun­gen von Schwe­den bis Brasilien.

Nost­al­gie und ganz viel Klang: die Kirch­weih Orgel (Fürth/​Mittelfranken)

Die Kirch­weihor­gel der Schau­stel­ler­fa­mi­lie Drlic­zek wird nur noch ein­mal im Jahr auf der Für­ther Michae­lis­kirch­weih oder zu beson­de­ren Anläs­sen her­aus­ge­holt. Sie wur­de in den 1920er Jah­ren von der Für­ther Schau­stel­ler­fa­mi­lie Georg Michel ange­schafft und spä­ter wei­ter­ver­erbt an die Nach­kom­men. Die Orgel ist wie ein leben­di­ges Muse­ums­stück, da sie noch voll funk­ti­ons­fä­hig ist. Mit ihrem unver­wech­sel­ba­ren Klang zieht sie auf der Kirch­weih Jung und Alt an und sorgt für nost­al­gi­sche Momente.

