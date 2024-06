Der Kata­stro­phen­schutz ist auf ent­spre­chen­de Lagen vor­be­rei­tet und rät bei grö­ße­ren Regen­men­gen zur Vorsicht

Am 2. und 21. Mai 2024 hat Stark­re­gen für etli­che Feu­er­wehr­ein­sät­ze, voll­ge­lau­fe­ne Kel­ler und über­flu­te­te Unter­füh­run­gen in Bam­berg gesorgt. Auch an die­sem Wochen­en­de berei­tet sich die Feu­er­wehr Bam­berg auf mög­li­che Lagen vor: Eine amt­li­che Unwet­ter­war­nung des Deut­schen Wet­ter­dien­stes (DWD) sagt von Frei­tag bis Sonn­tag ergie­bi­gen Dau­er­re­gen mit Unter­bre­chun­gen vor­aus. Nie­der­schlags­men­gen zwi­schen 50 und 100 l/​m² kön­nen dem­nach erreicht wer­den. Es besteht daher die Gefahr von erneu­ten Über­flu­tun­gen und Erd­rutsch auch für das Stadtgebiet.

Wie kräf­tig die Schau­er am Wochen­en­de in Bam­berg aus­fal­len wer­den, lässt sich aber nicht mit Sicher­heit sagen. „Man kann letzt­lich nicht genau wis­sen, wo die Regen­zel­le abreg­net. Wir sind aber auf alle Lagen vor­be­rei­tet“, erklärt Ste­phan Groh, stell­ver­tre­ten­der Lei­ter des Amtes für Brand- und Kata­stro­phen­schutz, als auch Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser. Sicher­ge­stellt wird, dass auf aus­rei­chend Kräf­te, Ein­satz­mit­tel und Fahr­zeu­ge zurück­ge­grif­fen wer­den kann. Die Bam­ber­ger Feu­er­wehr steht dazu rou­ti­ne­mä­ßig auch mit dem Tech­ni­schem Hilfs­werk und der Feu­er­wehr im Land­kreis im Austausch.

Für den Fall, dass Stra­ßen oder Unter­füh­run­gen gesperrt wer­den müs­sen, stellt Bam­berg Ser­vice Absperr­ba­ken bereit. Die Abtei­lung Ent­wäs­se­rung ist eben­falls in Bereit­schaft, um not­falls ver­stopf­te öffent­li­che Abflüs­se und Gul­lys freizumachen.

Wel­che Gebie­te sind beson­ders betroffen?

Durch Stark­re­gen­er­eig­nis­se kön­nen loka­le Über­flu­tun­gen im Grun­de über­all vor­kom­men, wo sich Ober­flä­chen­ab­fluss kon­zen­trie­ren kann. Der Boden­schutz beim Kli­ma- und Umwelt­amt der Stadt Bam­berg lässt der­zeit Stark­re­gen­ge­fah­ren­kar­ten und Risi­ko­ana­ly­sen erstel­len. Die Kar­ten wer­den vor­aus­sicht­lich bis Ende des Jah­res fer­tig­ge­stellt sein, um poten­ti­ell gefähr­de­te Gebie­te zu iden­ti­fi­zie­ren. Hin­weis­kar­ten des Lan­des­am­tes für Umwelt geben aktu­ell nur einen gro­ben Hin­weis auf sol­che Gebie­te, wie etwa das Gebiet öst­lich des Ber­li­ner Rings, Wun­der­burg, Süd­flur oder Bug.

Neben dem Aus­bau des Kanal­sy­stems ist lang­fri­stig eine was­ser­sen­si­ble Sied­lungs­ent­wick­lung beson­ders wich­tig, um Stark­re­gen­aus­wir­kun­gen zu mini­mie­ren. „Das Kon­zept der Schwamm­stadt, dass mög­lichst viel Was­ser gespei­chert wird, ist alter­na­tiv­los zum Schutz der Bevöl­ke­rung in der Stadt“, betont Kli­ma- und Umwelt­re­fe­rent Jonas Glüsenkamp.

Was kön­nen Bür­ge­rin­nen und Bür­ger tun?

Die Feu­er­wehr rät Bür­ge­rin­nen und Bür­gern zu erhöh­ter Vor­sicht und gibt Verhaltenstipps: