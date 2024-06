Anläss­lich des 5. bun­des­wei­ten Digi­tal­tags bie­tet die RW21 Stadt­bi­blio­thek eine digi­ta­le Son­der­sprech­stun­de am Frei­tag, 7. Juni, von 15 bis 17 Uhr in der Krea­tiv­werk­statt im Erd­ge­schoss an. Ob Fran­ken-Onlei­he, Fran­ken-Over­dri­ve/­libby, Mun­zin­ger-Archiv oder film­fri­end – die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth hat ein breit­ge­fä­cher­tes Online-Ange­bot, das auch außer­halb der Öff­nungs­zei­ten für alle Biblio­theks­mit­glie­der zugäng­lich und kosten­los ist. Die Son­der­sprech­stun­de rich­tet sich an alle, die sich einen Über­blick über das digi­ta­le Biblio­theks­an­ge­bot ver­schaf­fen möch­ten oder bereits kon­kre­te Fra­gen zur Nut­zung der Online-Platt­for­men haben. Alle Inter­es­sier­ten sind eingeladen.

Die Anmel­dung ist bis Mitt­woch, 5. Juni, am Ser­vice­point im RW21, per E‑Mail stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 507038–30 mög­lich. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.digi​tal​tag​.eu.