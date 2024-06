Im Rah­men der Pro­jekt­wo­che „AZU­BI-STA­TI­ON“ in der Zeit vom 20. Mai – 24. Mai 2024 führ­ten zwölf Aus­zu­bil­den­de der Gemeinnützigen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH (GKG) aus ver­schie­de­nen Jahr­gän­gen die Sta­ti­on 2 der Stei­ger­wald­kli­nik Bur­ge­brach. Hier­bei über­nah­men sie selbst­stän­dig die Tätig­kei­ten einer exami­nier­ten Pfle­ge­fach­kraft. Selbst­ver­ständ­lich war die Pati­en­ten­ver­sor­gung wäh­rend des gesam­ten Pro­jekt­zeit­rau­mes sicher­ge­stellt. Zudem stan­den den Aus­zu­bil­den­den bei Fra­gen die Pra­xis­an­lei­ter jeder­zeit zur Verfügung.

Der GKG liegt es stets am Her­zen, die Aus­bil­dung für zukünf­ti­ge Fach­kräf­te so attrak­tiv wie mög­lich zu gestal­ten. Durch das Pro­jekt erlang­ten die Aus­zu­bil­den­den wert­vol­le Ein­blicke in das bevor­ste­hen­de Berufs­le­ben. Sie lern­ten Auf­ga­ben zu prio­ri­sie­ren, Ent­schei­dun­gen zu tref­fen und gewan­nen Übung im direk­ten Umgang mit den Patienten.

Stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­rer Seba­sti­an Götz freut sich über die posi­ti­ve Rück­mel­dung bezüg­lich des Pro­jek­tes sowie auf die zukünf­ti­ge Zusam­men­ar­beit mit den Absol­ven­ten: „Von über 70 Aus­zu­bil­den­den been­den die­ses Jahr 22 Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihre Aus­bil­dung in der Pfle­ge, davon blei­ben 19 Examens­schü­ler in den Ein­rich­tun­gen der GKG, dar­über freu­en wir uns natür­lich sehr, denn es spricht für uns sowohl als Aus­bil­dungs­be­trieb als auch als Arbeit­ge­ber. Wir wün­schen viel Erfolg für die bevor­ste­hen­den Prü­fun­gen und blicken auf eine sehr erfolg­rei­che Pro­jekt­wo­che zurück.“ Das Pro­jekt wur­de erst­mals inner­halb der GKG durch­ge­führt. Ziel ist es, das Pro­jekt auch in ande­ren Ein­rich­tun­gen der Gemeinnützigen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft zu etablieren.

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Aus­bil­dungs­be­ru­fen fin­den Inter­es­sier­te unter: https://​gkg​-bam​berg​.de/​b​e​r​u​f​-​k​a​r​r​i​e​re/