„Kegeln für Kör­ner!“ So lau­te­te die Devi­se beim Euro­pa-Kegel­abend der Jun­gen Uni­on Ecken­tal in den neu­en Bür­ger­stu­ben in Eschen­au, bei dem sich alles um die anste­hen­de Euro­pa­wahl dreh­te, zu der erst­ma­lig auch Jugend­li­che ab einem Alter von 16 Jah­ren wäh­len gehen dür­fen. Die Keg­le­rin­nen und Keg­ler freu­ten sich über einen tol­len Aus­tausch mit dem mit­tel­frän­ki­schen Euro­pa-Spit­zen­kan­di­da­ten Dr. Kon­rad Kör­ner, der sich viel Zeit für die span­nen­den Fra­gen, ins­be­son­de­re der Erst- und Jung­wäh­ler, nahm. „Euro­pa beginnt nicht erst in Brüs­sel oder Straß­burg, son­dern bereits in unse­ren Her­zen“, so der JU-Vor­sit­zen­de Nico Engel­hardt, der noch ein­mal bekräf­tig­te, wie wich­tig es ist, zur Wahl zu gehen.