„Reli­gi­ons­frei­heit in Deutsch­land heu­te. Erfah­run­gen aus der Arbeit am deut­schen Bun­des­tag“ so heißt der Vor­trag mit Begeg­nung von Uwe Heim­ow­ski am Sonn­tag, den 02.06. um 15 Uhr in der Stadt­kir­che Bay­reuth, der im Rah­men der aktu­el­len Stadt­kir­chen­aus­stel­lung über christ­li­che Mär­ty­rer im zwan­zig­sten Jahr­hun­dert stattfindet.

Der Refe­rent war von 2016 bis 2022 Beauf­trag­ter der Deut­schen Evan­ge­li­schen Alli­anz beim Deut­schen Bun­des­tag und der Bun­des­re­gie­rung. Heu­te ist er geschäfts­füh­ren­der Vor­stand des christ­li­chen Hilfs­werks Tear­fund Deutsch­land. Er ist ein Ken­ner des poli­ti­schen Ber­lins und hat die Aus­stel­lung von Anfang an beglei­tet. Als Insi­der kennt er zahl­rei­che Akteu­re und Dis­kur­se bei The­men, die die Reli­gi­ons­frei­heit in unse­rem Land heu­te betref­fen. Im Anschluss dar­an lädt die Stadt­kir­chen­ge­mein­de mit ihrem Koope­ra­ti­ons­part­ner, der Evan­ge­li­schen Alli­anz Bay­reuth, zu einem Kir­chen­ca­fé mit Mög­lich­keit zur Aus­stel­lungs­be­ge­hung und zu Gesprä­chen mit dem Refe­ren­ten und unter­ein­an­der ein.