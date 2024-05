Indi­vi­du­el­le Bera­tung und kosten­lo­ses Pro­be­mu­si­zie­ren am „Tag der offe­nen Tür“

Sie ist seit Jahr­zehn­ten eine belieb­te Anlauf­stel­le für alle, die ein Musik­in­stru­ment erle­nen oder Unter­richt im Bal­lett­tanz neh­men möch­ten: Die Städ­ti­sche Musik­schu­le Kulm­bach. Wer mehr über die viel­sei­ti­gen und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Unter­richts­mög­lich­kei­ten an der Musik­schu­le erfah­ren möch­te, kann sich am Sams­tag, 8. Juni 2024, bei einem „Tag der offe­nen Tür“ kosten­los und indi­vi­du­ell informieren.

„Von 11 bis 14 Uhr ste­hen unse­re Leh­re­rin­nen und Leh­rer ger­ne für Fra­gen rund um ein­zel­ne Instru­men­te und den Unter­richt an unse­rer Schu­le zur Ver­fü­gung. Und: Wer möch­te, kann sich ger­ne auch mal per­sön­lich an einem Instru­ment sei­ner Wahl aus­pro­bie­ren“, erklärt Musik­schul­lei­ter Harald Streit. „Ob Akkor­de­on, Gesang, Kla­vier, Posau­ne oder zum Bei­spiel auch Vio­li­ne und Schlag­werk – bei uns gibt’s tol­le Mög­lich­kei­ten, sich musi­ka­lisch aus­zu­pro­bie­ren. Das Alter spielt dabei kei­ne Rolle!“

Dar­über hin­aus haben Inter­es­sier­te am „Tag der offe­nen Tür“ die Mög­lich­keit, sich ein­ge­hend über die Kur­se der Ele­men­ta­ren Musik­päd­ago­gik (Baby­kur­se, musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung, musi­ka­li­sche Grund­aus­bil­dung, Instru­men­ten­ori­en­tie­rung usw.) im per­sön­li­chen Gespräch zu informieren.

Gleich meh­re­re Orche­ster und Com­bos der Kulm­ba­cher Musik­schu­le zei­gen am „Tag der offe­nen Tür“ eben­falls ihr gan­zes Kön­nen. So spielt im Musik­saal von 11 bis 11.20 Uhr das Vor­or­che­ster (Lei­tung Ilo­na Ramming), von 11.30 bis 11.50 Uhr ist die Instrumentenorientierung/​MFE 2 an der Rei­he (Kat­ja Nowak-Lot­ze) und ab 12 Uhr unter­hält das Strei­cher-Pro­jekt-Orche­ster unter der Lei­tung von Ulri­ke M. Gos­sel die Gäste. Von 13 bis 13.20 Uhr spielt das Kulm­ba­cher Kam­mer­or­che­ster (Tho­mas Grün­ke) groß auf, bevor sich von 13.30 bis 14 Uhr die Jazz-Com­bo der Musik­schu­le prä­sen­tiert. Für das leib­li­che Wohl der Besu­che­rin­nen und Besu­cher sorgt von 11 bis 14 Uhr der För­der­ver­band der Musik­schu­le Kulm­bach mit selbst­ge­mach­ten Kuchen, Kaf­fee und Softdrinks.

Fol­gen­de Bera­tungs- und Schnup­per­mög­lich­kei­ten gibt es für die­se Instrumente/​Unterrichtsformen wäh­rend des „Tags der offe­nen Tür“ am 8. Juni 2024:

11 bis 14 Uhr – Akkor­de­on mit Tan­ja Schaller

11 bis 14 Uhr – Blech­blas­in­stru­men­te mit Harald/​Rainer Streit

11 bis 14 Uhr – Flö­ten mit Susan­ne Trottmann

11 bis 14 Uhr – Gesang mit Wolf­gang Wirsching

11 bis 14 Uhr – Klavier/​Posaune mit Lorenz Trottmann

11 bis 14 Uhr – Kla­ri­net­te mit San­dra Bazail Chávez

11 bis 14 Uhr – Schlag­werk mit Kar­sten Friedrich

11 bis 11.50 Uhr – Vio­lon­cel­lo mit Ulri­ke Maria Gossel

11 bis 12.50 Uhr – Vio­li­ne mit Eli­sa­beth Müller

11 bis 13.30 Uhr – Kla­vier mit Tho­mas Schimmel

11.30 bis 14 Uhr – Saxo­phon mit Ilo­na Ramming

12 bis 14 Uhr – Ele­men­ta­re Musik­päd­ago­gik mit Kat­ja Nowak-Lotze.

Städ­ti­sche Musik­schu­le Kulmbach

Wil­helm-Meuß­doerf­fer-Stra­ße 1, 95326 Kulmbach

Tel.: 09221/6 79 00

Mail: musikschule@​stadt-​kulmbach.​de