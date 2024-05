Stadt­mu­se­um zeigt „Die Kat­ze des Rab­bi­ners: Joann Sfar – Zeich­nen und Leben“

In Koope­ra­ti­on mit dem Inter­na­tio­na­len Comic-Salon und dem mahJ Paris prä­sen­tiert das Stadt­mu­se­um Erlan­gen von Don­ners­tag, 30. Mai, bis Sonn­tag, 1. Sep­tem­ber, die erste Joann Sfar gewid­me­te Werk­schau in Deutsch­land. Anhand von über 200 teils bis­her unver­öf­fent­lich­ten Ori­gi­nal­sei­ten und Skiz­zen­bü­chern, Foto­gra­fien und Fil­men zeich­net die Aus­stel­lung den Wer­de­gang und die Arbeits­wei­se eines außer­ge­wöhn­li­chen Künst­lers nach. Bei der offi­zi­el­len Eröff­nung am Don­ners­tag, 30. Mai, um 19:00 Uhr fin­det ein Emp­fang mit dem Künst­ler samt „Live-Zeich­nen“ statt.

Sfar ist in sei­ner fran­zö­si­schen Hei­mat ein wah­rer Comic-Star. In sei­nen Erzäh­lun­gen tum­meln sich Vam­pi­re und See­räu­ber, der klei­ne Prinz und der mysti­sche Golem, der Maler Marc Chagall und der Sän­ger Ser­ge Gains­bourg. Mit mar­kan­tem Strich ent­führt Sfar sei­ne Lese­rin­nen und Leser in die jüdi­sche Kul­tur Frank­reichs, Ost­eu­ro­pas und Alge­ri­ens – so auch in sei­nem bekann­te­sten Werk, der Comic-Rei­he Die Kat­ze des Rab­bi­ners, die im Mit­tel­punkt die­ser Aus­stel­lung steht.

In der Zeich­nung hat Sfar eine Art gefun­den, die Welt zu ent­schlüs­seln und ein ein­zig­ar­ti­ges Uni­ver­sum zu schaf­fen. Als uner­müd­li­cher Arbei­ter hat er sei­ne Kunst zu einer „Wis­sen­schaft des Men­schen“ gemacht. The­men wie Freund­schaft, Kind­heit, Sexua­li­tät und Stig­ma­ti­sie­rung ver­webt er mit sei­ner eige­nen jüdi­schen Iden­ti­tät, die er mehr kul­tu­rell als reli­gi­ös begreift.

Im Rah­men des Comic-Salons wird Sfar mit dem Max und Moritz-Son­der­preis für ein her­aus­ra­gen­des Lebens­werk ausgezeichnet.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.stadt​mu​se​um​-erlan​gen​.de.

Open-Air-Kino: „Licht­Spiel­Näch­te“ im Museumshof

Laue Som­mer­näch­te und Ster­nen­him­mel, dazu der roman­ti­sche Innen­hof des Stadt­mu­se­ums im Her­zen der Alt­stadt – das ist die per­fek­te Kulis­se für Open-Air-Kino: Von Don­ners­tag, 30. Mai, bis Sams­tag, 8. Juni, prä­sen­tie­ren das Kul­tur­zen­trum E‑Werk, die Lamm-Licht­spie­le und das Stadt­mu­se­um Frei­luft­ki­no in ein­ma­li­ger Atmo­sphä­re. Gezeigt wer­den mit Sorg­falt und Lie­be aus­ge­wähl­te Film-High­lights. Ein­lass ist an allen Tagen um 20:30 Uhr (Zugang über Cedern­stra­ße). Die Fil­me begin­nen um 21:30 Uhr. Für Geträn­ke uns Snacks ist gesorgt.

Das aus­führ­li­che Pro­gramm gibt es im Inter­net unter www​.lamm​-licht​spie​le​.de und www.e‑werk.de. Die Vor­füh­run­gen fin­den bei jedem Wet­ter statt.

Schloss­gar­ten­kon­zert am Sonntag

Das drit­te Erlan­ger Schloss­gar­ten­kon­zert die­ser Sai­son, ver­an­stal­tet vom Kul­tur­amt der Stadt, fin­det am Sonn­tag, 2. Juni, um 11:00 Uhr im Schloss­gar­ten vor der Oran­ge­rie pas­send zum zeit­gleich statt­fin­den­den Fami­li­en­sonn­tag des Inter­na­tio­na­len Comic-Salons statt. Auf dem Pro­gramm steht das Kin­der- und Fami­li­en­kon­zert mit Herrn Jan und sei­ner Super­bänd. Die Musik von Jan Sedgwick ali­as Herr Jan ist eine unter­halt­sa­me Mischung: von Sin­ger-Song­wri­ter-Pop, über Reg­gae und Hip-Hop ist alles dabei. In sei­nen Songs besingt er The­men, die Fami­li­en aus dem All­tag ken­nen, wie das Lieb­lings­ku­schel­tier, Wut­wor­te, der Rand eines But­ter­brots, die Mor­gen­muf­fe­lig­keit müder Eltern u. a., aber auch die gro­ßen Fra­gen des Lebens. Dabei kre­iert er einen ganz eige­nen Sound. Auch sei­ne Musik­vi­de­os sprü­hen vor Witz und Kreativität.

Der Ein­tritt ist frei. Die­ses Kon­zert fin­det bei jedem Wet­ter im Schloss­gar­ten statt. Info-Hot­line: Sonn­tag ab 9:00 Uhr, Tel. 09131/86–1417. Alle wei­te­ren Ter­mi­ne der Rei­he gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​s​c​h​l​o​s​s​g​a​r​t​e​n​k​o​n​z​e​rte.

Ein­schrän­kun­gen in der Goethestraße

Auf­grund eines Haus­an­schlus­ses kommt es in der Goe­the­stra­ße (Höhe Haus­num­mer 7) von Mitt­woch, 5. Juni, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 14. Juni, zu Ein­schrän­kun­gen im Kfz-Ver­kehr. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, regelt eine Bau­stel­len­am­pel den Ver­kehr. Eine Über­sicht über wei­te­re Bau­stel­len und Sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.