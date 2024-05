„Farb:Akzente“

Kunst kennt kei­ne Gren­zen und schon seit ein paar Jah­ren bestehen gute Kon­tak­te zwi­schen der Lebens­hil­fe Süd­ti­rol mit Sitz in Bozen und der Lebens­hil­fe Erlan­gen. Bei­de ermög­li­chen Men­schen mit Beein­träch­ti­gung künst­le­risch tätig zu sein. Es ent­ste­hen bemer­kens­wer­te Wer­ke, die sich durch Far­ben­kraft und Ori­gi­na­li­tät auszeichnen.

Nun ist von Juni bis Dezem­ber die gemein­sa­me Aus­stel­lung „Farb:Akzente“ mit 40 Bil­dern im Baye­ri­schen Lan­des­ver­band der Lebens­hil­fe zu sehen: Kit­zin­ger Stra­ße 6 in Erlan­gen Büchen­bach, Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr. Eine Midis­sa­ge ist für Don­ners­tag, 24. Okto­ber, von 17 und 18 Uhr geplant. Die Wer­ke sind käuflich.

In den Kunst-Work­shops der Lebens­hil­fe Erlan­gen erler­nen die Teil­neh­men­den ver­schie­de­ne Tech­ni­ken und es wird mit Acryl, Krei­de und Blei­stift gear­bei­tet. Von ihnen wer­den in der Aus­stel­lung vor allem Acryl­bil­der gezeigt. Von den Süd­ti­ro­ler Künst­le­rin­nen und Künst­lern sind fei­ne Blei­stift- und Bunt­stift-Zeich­nun­gen sowie Pastell­krei­de-Wer­ke zu sehen. Seit drei­zehn Jah­ren haben Men­schen mit Beein­träch­ti­gung und künst­le­ri­scher Bega­bung in Bozen einen Arbeits­platz in der „Kunst­werk­statt Akzent“.