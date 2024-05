Der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein „Jel­gi – Jeder lernt Gitar­re“ ver­an­stal­tet am Diens­tag, 4. Juni, von 13 bis 17 Uhr in der RW21 Stadt­bi­blio­thek in der Black Box im Unter­ge­schoss einen Gitar­ren­kurs. Die­ser rich­tet sich an Betreue­rin­nen und Betreu­er in Kitas, Krip­pen, der Kin­der­ta­ges­pfle­ge, für musi­ka­li­sche Früh­erzie­hung oder in Schu­len, aber auch für Mit­ar­bei­ten­de in der Senio­ren­be­treu­ung. Beim Gitar­ren­kurs ler­nen die Teil­neh­men­den in weni­gen Stun­den, wie sie ohne Vor­kennt­nis­se Kin­der- und Volks­lie­der, popu­lä­re Lie­der und Songs ganz ein­fach beglei­ten kön­nen. Inter­es­sen­ten wer­den gebe­ten, eine Gitar­re und eine cir­ca 20 Zen­ti­me­ter hohe Fuß­bank mit­zu­brin­gen, nach Mög­lich­keit auch einen Noten­stän­der. Eine Anmel­dung ist mög­lich unter www​.jel​gi​.com. Der gemein­nüt­zi­ge Ver­ein „Jel­gi – Jeder lernt Gitar­re“ orga­ni­siert die Jel­gi-Kur­se ehren­amt­lich. Ein Unko­sten­bei­trag als Spen­de wird vor Ort erbeten.