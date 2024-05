Was bei Hit­ze­er­kran­kun­gen hilft

Klet­tern die Tem­pe­ra­tu­ren im Som­mer auf 30 Grad und mehr, füh­len sich vie­le Men­schen unwohl. Mehr als jeder Drit­te (35,2 Pro­zent) in Bay­ern ver­trägt lang anhal­ten­de Hit­ze und Tem­pe­ra­tu­ren über 30 Grad eher schlecht, bun­des­weit sind es mit 38,5 Pro­zent etwas mehr. Das ergab eine reprä­sen­ta­ti­ve Online-Umfra­ge von Civey im Auf­trag der AOK zum Hit­ze­ak­ti­ons­tag am 5. Juni. „Vie­le unter­schät­zen die Gefah­ren von Hit­ze auf die eige­ne Gesund­heit, der Akti­ons­tag soll dazu bei­tra­gen, das Bewusst­sein dafür zu stei­gern“, so Doris Spod­dig , Gesund­heits­exper­tin bei der AOK in Bam­berg. 41,8 Pro­zent der Befrag­ten im Frei­staat gaben an, bei län­ger anhal­ten­der Hit­ze erschöpft zu sein, 14,5 Pro­zent lei­den an Kopf­schmer­zen und 12,5 Pro­zent sind von Schwin­del und Übel­keit betrof­fen. Die­se Sym­pto­me kön­nen auf Hit­ze­er­kran­kun­gen hindeuten.

Son­nen­stich, Hitz­schlag und Co.

Gesund­heit­li­che Fol­gen gro­ßer Hit­ze zei­gen sich oft unter­schied­lich und rei­chen von einer Hit­ze­er­schöp­fung bis hin zum Hitz­schlag. Eine Hit­ze­er­schöp­fung kann ent­ste­hen, wenn bei star­kem Schwit­zen zu wenig Flüs­sig­keit zuge­führt wird. Hier hilft es, Betrof­fe­ne in eine mög­lichst küh­le Umge­bung zu brin­gen und die Kör­per­tem­pe­ra­tur zu sen­ken, zum Bei­spiel mit erfri­schen­den, feuch­ten Tüchern an Armen und Bei­nen. „Um einen bestehen­den Flüs­sig­keits­man­gel aus­zu­glei­chen, soll­te man so schnell wie mög­lich elek­tro­ly­thal­ti­ge, nicht-alko­ho­li­sche Geträn­ke zu sich neh­men“, so Doris Spoddig.

Ein Hitz­schlag ent­steht meist aus einer Hit­ze­er­schöp­fung und kann lebens­be­droh­lich sein. Sym­pto­me eines Hitz­schlags sind Übel­keit, Erbre­chen, trocke­ne, war­me Haut, Anstieg der Kör­per­tem­pe­ra­tur (bis 41 Grad Cel­si­us), Ver­wirrt­heit bis hin zur Bewusst­lo­sig­keit. Im wei­te­ren Ver­lauf kann sich ein Mul­ti­or­gan­ver­sa­gen ent­wickeln. „Ein Hitz­schlag ist ein akut lebens­be­droh­li­ches Krank­heits­bild, bei dem sofort der Not­arzt oder die Not­ärz­tin geru­fen wer­den muss“, so Doris Spod­dig. Bis zum Ein­tref­fen ärzt­li­cher Hil­fe soll­te bereits mit Küh­lungs­maß­nah­men begon­nen werden.

Ein Son­nen­stich ist die Fol­ge direk­ter, lang andau­ern­der Son­nen­ein­strah­lung auf den unge­schütz­ten Kopf und Nacken ohne aus­rei­chen­de Abküh­lung. Die auf­ge­stau­te Hit­ze reizt die Hirn­haut. Ein hei­ßer, hoch­ro­ter Kopf ist ein deut­li­ches Anzei­chen, häu­fig kom­men Kopf­schmer­zen, Nacken­stei­fe, Schwin­del und Übel­keit bis hin zu Erbre­chen dazu. Auch hier gilt: Bei Anzei­chen eines Son­nen­stichs soll­ten sich Betrof­fe­ne sofort in den Schat­ten bege­ben bezie­hungs­wei­se einen küh­len Ort auf­su­chen und den Kopf hochlagern.

Für indi­vi­du­el­le Fra­gen kön­nen AOK-Ver­si­cher­te ab dem Hit­ze­ak­ti­ons­tag das medi­zi­ni­sche Hit­ze­te­le­fon von AOK-Cla­ri­me­dis unter der Tele­fon­num­mer 0800 1 265 265 nut­zen. Ab 5. Juni ist es täg­lich und rund um die Uhr erreich­bar. AOK-Cla­ri­me­dis beant­wor­tet mit einem Team aus Fach­ärz­ten und Fach­ärz­tin­nen sowie medi­zi­ni­schen Exper­ten und Exper­tin­nen alle Fra­gen zu Dia­gno­sen, The­ra­pien und Sym­pto­men. „Gesund­heit­li­che Beschwer­den bei Hit­ze wer­den vom Exper­ten­team ein­ge­ord­net; dar­über hin­aus erläu­tern die Fach­leu­te Mög­lich­kei­ten, um der Hit­ze ent­ge­gen­zu­wir­ken“, so Doris Spoddige.

Inter­net-Tipps

www​.aok​.de/​p​k​/​h​i​t​z​e​s​c​h​utz (ab 5. Juni)

www​.hit​ze​ak​ti​ons​tag​.de

Hin­ter­grund

Der Hit­ze­ak­ti­ons­tag ist erst­mals 2023 von der Bun­des­ärz­te­kam­mer und der Deut­schen Alli­anz Kli­ma­wan­del und Gesund­heit (KLUG) e.V. initi­iert wor­den und fin­det in die­sem Jahr mit vie­len regio­na­len und bun­des­wei­ten Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen am 5. Juni statt. Betei­ligt sind zahl­rei­che Orga­ni­sa­tio­nen und Ver­bän­de, die den Akti­ons­tag unter­stüt­zen, dar­un­ter auch die AOK.