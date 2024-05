Pres­se­mit­tei­lung der GRÜ­NEN Hausen-Heroldsbach:

„In wel­cher Gemein­de lebe ich eigent­lich?“ das fragt sich der lang­jäh­ri­ge grü­ne Kreis­rat Karl Wald­mann, nach­dem in sei­ner Gemein­de Herolds­bach schon kurz nach Auf­stel­lung von Wahl­pla­kat­stän­dern nahe­zu die Hälf­te davon attackiert wur­den und bis heu­te kei­ner unbe­rührt blieb.

Eini­ge wur­den kaputt getre­ten, über Hecken geschmis­sen, zwei lie­gen uner­reich­bar im Hir­ten­bach, wie­der ande­re wur­den abge­ris­sen und lie­gen dann irgend­wo herum.

Und das in Oes­dorf genau­so wie in Pop­pen­dorf oder Herolds­bach selbst.

„Die Frei­heit des Ein­zel­nen endet dort, wo die Frei­heit des Ande­ren beginnt“, sag­te schon Imma­nu­el Kant vor mehr als 200 Jah­ren, und wir alle leben sehr gut in die­ser Frei­heit, die, seit Grün­dung der Bun­des­re­pu­blik, im Grund­ge­setz ver­an­kert ist.

Alle? Alle bis auf einen oder eini­ge Van­da­len, die in Herolds­bach und Umland ihr Unwe­sen treiben.

Rest­los alle Wahl­pla­ka­te von BÜND­NIS 90/ DIE GRÜ­NEN wur­den geschän­det und damit Art. 5 des Grund­ge­set­zes „Jeder hat das Recht, sei­ne Mei­nung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu ver­brei­ten und sich aus all­ge­mein zugäng­li­chen Quel­len unge­hin­dert zu unter­rich­ten“, wort­wört­lich mit Füßen getreten.

Beson­ders erschreckend fin­den die ehren­amt­li­chen Hel­fer der GRÜ­NEN, dass wir hier in einem Bun­des­land leben, in dem aus ihrer Sicht, Zusam­men­halt und Erhal­tung unse­rer Kul­tur in Ver­ei­nen und Kom­mu­nen beson­ders gepflegt wird.

Über­wa­chungs­maß­nah­men, wie in ande­ren Län­dern, Usus, schie­nen bis­lang nicht not­wen­dig zu sein. Im Anbe­tracht der Tat­sa­che jedoch, dass es wohl auch bei uns Men­schen gibt, die tags­über freund­lich lächelnd, nachts zu Kri­mi­nel­len wer­den, ver­steht man die Ein­füh­rung wie zum Bei­spiel in den Nie­der­lan­den, in Frank­reich oder in Großbritannien.

Die Taten sind am 24. Mai zur Anzei­ge gebracht wor­den, da es sich nicht um ein Kava­liers­de­likt, son­dern um Sach­be­schä­di­gun­gen und bei den ent­fern­ten Pla­kat­s­stän­dern um Dieb­stahl han­delt. Die­se Delik­te wer­den mit 2–5 Jah­ren Frei­heits­stra­fe, bezie­hungs­wei­se emp­find­li­chen Geld­stra­fen geahndet.

„Wir erwar­ten nicht nur einen fai­ren Wahl­kampf und einen respekt­vol­len Umgang aller demo­kra­ti­schen Par­tei­en unter­ein­an­der, son­dern auch eine kla­re Ver­ur­tei­lung die­ser Straf­ta­ten durch die loka­len Par­tei-Orts­ver­bän­de. Viel­leicht wird den Ver­ant­wort­li­chen so klar, das sie nicht im Sin­ne einer Par­tei han­deln“, so Inge Pütz-Nobis vom grü­nen Ortsvorstand.