Archäo­lo­gie und Pflan­zen­welt des Alten Staf­fel­ber­ges ste­hen im Mit­tel­punkt der Führung

Am Sams­tag, dem 8. Juni, ver­an­stal­tet die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein eine Füh­rung auf den Alten Staf­fel­berg sowie in des­sen Umge­bung. Unter der Füh­rung des Lei­ters des Arbeits­krei­ses Archäo­lo­gie sowie des Lei­ters des Arbeits­krei­ses Geologie/​Pflanzenwelt Her­mann Hacker erhält man Ein­blicke in die reich­hal­ti­ge Pflan­zen­welt und der geo­lo­gi­schen Beson­der­hei­ten, aber auch in die Archäo­lo­gie auf und rund um den Alten Staffelberg.

Treff­punkt ist um 14 Uhr auf dem Park­platz in Rom­ans­thal, die Füh­rung dau­ert cir­ca drei Stun­den. Wet­ter­an­ge­pass­te Klei­dung und festes Schuh­werk soll­ten mit­ge­bracht wer­den, eben­so Getränk und evtl. Pro­vi­ant. Wer hat, kann auch Nor­dic-Wal­king-Stöcke mit­brin­gen. Es wird dar­um gebe­ten, kei­nen Müll in der Land­schaft zu hinterlassen.

Die Teil­nah­me ist kosten­frei und nicht an eine Mit­glied­schaft bei der KIS gebun­den, eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.