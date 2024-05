Das neue Sozi­al­ge­bäu­de im Wild­park Hunds­haup­ten wur­de offi­zi­ell ein­ge­weiht, und der Schlüs­sel als sym­bo­li­sches Zei­chen der Fer­tig­stel­lung und Frei­ga­be der Nut­zung vom Archi­tek­tur­bü­ro an Land­rat Dr. Ulm übergeben.

„Mit der Schaf­fung neu­er Büros, Auf­ent­halts­räu­me und Umklei­de­ka­bi­nen wer­den die Arbeits­be­din­gun­gen für unse­re Mit­ar­bei­ter im Wild­park deut­lich ver­bes­sert“, freut sich Land­rat Dr. Her­mann Ulm.

Der Ent­wurf des Gebäu­des stammt vom ehe­ma­li­gen Kreis­bau­mei­ster des Land­krei­ses, Wal­ter Neu­ner. Ab Archi­tek­ten­lei­stungs­pha­se 5 hat Tho­mas Krü­gel, Inha­ber des Büros R | K Archi­tek­ten, die Aus­füh­run­gen übernommen.

„Das neue Gebäu­de wur­de unter Berück­sich­ti­gung nach­hal­ti­ger Bau­wei­sen errich­tet. So ist bei­spiels­wei­se das Erd­ge­schoss in Holz­bau­wei­se errich­tet“, erklärt Archi­tekt Tho­mas Krü­gel. Mit der neu­en Hack­schnit­zel­hei­zung kön­nen nicht nur das neue Sozi­al­ge­bäu­de, son­dern auch alle ande­ren Betriebs­ge­bäu­de im Wild­park mit Wär­me ver­sorgt wer­den. Heiz­me­di­um ist das Holz aus hei­mi­schen Wäl­dern ohne lan­ge Trans­port­we­ge. „Die PV-Anla­ge auf dem Dach ver­sorgt den Wild­park mit zusätz­li­chem Strom und senkt damit die Betriebs­ko­sten“, erklärt Kreis­bau­mei­ste­rin Tan­ja Schmidt. So ist der Wild­park in der Lage, sich mit einer CO2-Ein­spa­rung von 39 Ton­nen / Jahr vom Heiz­öl und Flüs­sig­gas kom­plett unab­hän­gig zu machen.

„Alle Mit­ar­bei­ter freu­en sich sehr über das moder­ne Büro- und Sozi­al­ge­bäu­de mit Umklei­den, Duschen, einem Trocken­raum für nas­se Arbeits­klei­dung und einem Vor­be­rei­tungs­raum für die Tier­pfle­ge“, betont Wild­park­lei­ter Dani­el Schäffer.