Smart­phone, Tablet, PC: Gera­de Men­schen aus der älte­ren Gene­ra­ti­on ver­bin­den mit den digi­ta­len Medi­en Skep­sis und haben Berüh­rungs­äng­ste. Um dies zu ändern, hat das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les bereits im Jahr 2018 die Digi­tal­in­itia­ti­ve MuT (Medi­en und Tech­nik) ins Leben geru­fen. In dem Zusam­men­hang wur­den soge­nann­te MuT-Punk­te ein­ge­rich­tet, die als erster Bau­stein des Pro­jek­tes Schu­lungs­an­ge­bo­te vor Ort für älte­re Men­schen im Umgang mit digi­ta­len Medi­en schaf­fen soll­ten. Im Cobur­ger Land­kreis war ein sol­cher MuT-Punkt das AWO Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Bad Rodach. In einer zwei­ten Pha­se sol­len nun land­kreis­weit Ehren­amt­li­che zu MuT-Pro­fis aus­ge­bil­det wer­den. „Es geht dar­um, das Ange­bot mehr in die Flä­che zu brin­gen“, erläu­tert Tama­ra Frei­tag vom Fach­be­reich Senio­ren am Land­rats­amt Coburg. Sie koor­di­niert das Pro­jekt auf Land­kreis­ebe­ne, will gemein­sam mit den ein­zel­nen Akteu­ren Ideen ent­wickeln und loka­le Netz­wer­ke fördern.

Für die Koor­di­nie­rung des Modell­pro­gram­mes hat­te das Mini­ste­ri­um bewusst die Land­krei­se aus­ge­wählt, da bei den Land­rats­äm­tern ohne­hin die Ent­wick­lung der Senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zep­te ange­sie­delt und damit das not­wen­di­ge fach­spe­zi­fi­sche Know-how vor­han­den ist. „Es geht dar­um, die ein­zel­nen Betei­lig­ten in Aus­tausch zu brin­gen“, fasst Tama­ra Frei­tag ihre Auf­ga­be zusam­men und setzt hin­zu: „Die Welt wird immer digi­ta­ler. Älte­re Men­schen sol­len nicht von der Teil­ha­be abge­schnit­ten werden.“

Erste Kur­se, bei denen soge­nann­te Mul­ti­pli­ka­to­ren für die Umset­zung von Digi­tal­an­ge­bo­ten für Men­schen ab 60 Jah­ren aus­ge­bil­det wur­den, fan­den im Land­kreis Coburg bereits Ende April statt. Teil­ge­nom­men hat­ten 15 Per­so­nen, geför­dert wur­den die Kur­se über Mit­tel des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les. „Damit haben wir jetzt ehren­amt­li­che Mul­ti­pli­ka­to­ren in sechs Land­kreis­ge­mein­den, die teil­wei­se auch schon vor dem Kurs in die­sem Bereich aktiv waren“, freut sich Tama­ra Frei­tag. Noch aber ist Luft nach oben und es wer­den wei­ter­hin Inter­es­sen­ten gesucht. „Wir wol­len nicht nur ein­zel­ne Gemein­den errei­chen, wir wol­len das Pro­jekt land­kreis­weit umset­zen“, betont die Koor­di­na­to­rin. Dabei sol­len nicht nur zukünf­ti­ge Ange­bo­te ent­wickelt, son­dern auch bestehen­de Pro­jek­te wei­ter ver­netzt und ver­tieft werden.

Andock­punk­te für die ehren­amt­li­chen Mul­ti­pli­ka­to­ren in den Gemein­den vor Ort sind bei­spiels­wei­se Senio­ren­be­auf­trag­te, Nach­bar­schafts­hil­fen, Volks­hoch­schu­len, Senio­ren­be­geg­nungs­stät­ten, Quar­tiers­ma­na­ger und ganz all­ge­mein sozia­le Trä­ger wie der ASB oder die AWO. „Wir vom Land­rats­amt hel­fen dann, die Kon­zep­te in den ein­zel­nen Kom­mu­nen zu ent­wickeln und nied­rig­schwel­li­ge Ange­bo­te für die Senio­ren auf­zu­bau­en“, ver­spricht Tama­ra Frei­tag. Vor­stell­bar sei bei­spiels­wei­se eine Smart­phone- und Tablet­kurs, in dem gezeigt wird, was mit den Gerä­ten alles mög­lich ist. Oder aber Medi­en­sprech­stun­den, die zu festen Ter­mi­nen statt­fin­den und auf kon­kre­te Nach­fra­gen reagieren.

„Unter­su­chun­gen haben gezeigt, dass von den Men­schen ab 65 Jah­ren nur 66 Pro­zent online sind“, gibt die Koor­di­na­to­rin zu beden­ken. „Auf der ande­ren Sei­te aber gibt es inzwi­schen vie­le Din­ge, die nur noch digi­tal zu erle­di­gen sind. Da geht es zum Bei­spiel um Ter­min­re­ser­vie­run­gen, die oft nur noch digi­tal mög­lich sind.“ Und: „Die Per­so­nen, um die es hier geht, sind kei­ne Digi­tal Nati­ves. Für sie war es lan­ge Zeit mög­lich, mit der alten Tech­nik alles zu bekom­men, was not­wen­dig ist.“ Außer­dem kön­ne so auch der Ver­ein­sa­mung im Alter ent­ge­gen­ge­wirkt wer­den. Die Hem­mun­gen, die die älte­re Gene­ra­ti­on gegen­über den moder­nen Medi­en hat, erklärt Tama­ra Frei­tag so: „Da spukt es im Kopf her­um – das Inter­net ist kom­pli­ziert. Und auch die Angst, dass man bei Falsch­an­wen­dung etwas kaputt­ma­chen könn­te. Vie­le den­ken aber auch, dass könn­ten sie in ihrem Alter nicht mehr ler­nen.“ Die Digi­tal­in­itia­ti­ve MuT 60+ die­ne des­halb dazu, Äng­ste zu neh­men und eine etwa­ige Skep­sis zu überwinden.

Dass das gut funk­tio­niert, haben die zurück­lie­gen­den Ange­bo­te aus die­sem Bereich gezeigt, wie Tama­ra Frei­tag weiß. „Die Nach­fra­ge war immer sehr gut. Vie­le haben gemerkt, dass das mit dem Inter­net doch gar nicht so schlimm ist. Und haben sich außer­dem über den gesell­schaft­li­chen Treff gefreut.“

Um das Ange­bot land­kreis­weit aus­zu­bau­en, wer­den nach wie vor Frei­wil­li­ge gesucht, die sich als Mul­ti­pli­ka­to­ren aus­bil­den las­sen möch­ten. Wer Inter­es­se oder wei­te­re Fra­gen hat, wen­det sich an Tama­ra Frei­tag, Land­rats­amt Coburg, Fach­be­reich Senio­ren. Sie ist tele­fo­nisch unter 09561/514‑2501 und per Mail an tamara.​freitag@​landkreis-​coburg.​de zu erreichen.