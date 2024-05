Der Son­der­for­schungs­be­reichs 1357 Mikro­pla­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ist am 4. und 5. Juni 2024 als Aus­stel­ler auf der Woche der Umwelt in Ber­lin. Die­se Ver­an­stal­tung der Deut­schen Bun­des­stif­tung Umwelt (DBU) fin­det unter der Schirm­herr­schaft des Bun­des­prä­si­den­ten Frank-Wal­ter Stein­mei­er statt.

Die Woche der Umwelt im Park von Schloss Bel­le­vue bie­tet jähr­lich die Gele­gen­heit, sich über die neue­sten Ergeb­nis­se und Ent­wick­lun­gen zu The­men der Umwelt und Nach­hal­tig­keit zu infor­mie­ren. Neben einem Fach­pro­gramm und Dis­kus­si­ons­run­den mit hoch­ran­gi­gen Per­sön­lich­kei­ten aus Poli­tik, Gesell­schaft, Wirt­schaft und Wis­sen­schaft prä­sen­tie­ren rund 190 Aus­stel­len­de in der zwei­tä­gi­gen Inno­va­ti­ons­schau zukunfts­wei­sen­de Lösun­gen zu aktu­el­len Umweltthemen.

Acht Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler des Son­der­for­schungs­be­reichs (SFB) 1357 Mikro­pla­stik der Uni­ver­si­tät Bay­reuth prä­sen­tie­ren am 4. und 5. Juni aktu­el­le Erkennt­nis­se aus ihrem For­schungs­feld und dis­ku­tie­ren über die Her­aus­for­de­run­gen und Lösungs­an­sät­ze im Kampf gegen die Mikro­pla­stik­ver­schmut­zung. Mit dabei ist der neue SFB Mikro­pla­stik-Info-Screen: ein 49 Zoll-Touch­screen auf einem bar­rie­re­frei­en Hub­pult, der in einer auf­wän­di­gen 3D-Pro­gram­mie­rung das The­ma und die For­schung rund um Mikro­pla­stik erfahr­bar wer­den lässt. Die­ser inter­ak­ti­ve „Exper­te“ wird nach der Woche der Umwelt an ver­schie­de­nen Stand­or­ten auf dem Cam­pus der Uni­ver­si­tät Bay­reuth zu fin­den sein.

„Es ist für uns eine gro­ße Freu­de, dass wir den Son­der­for­schungs­be­reich Mikro­pla­stik auf der Woche der Umwelt einem brei­ten und inter­es­sier­ten Publi­kum vor­stel­len kön­nen. Das The­ma hat bereits eine hohe gesell­schaft­li­che Rele­vanz und wird uns in Zukunft noch weit inten­si­ver beglei­ten. Mit unse­rem Infor­ma­ti­ons-Screen, wer­den wir auch in Zukunft unter­schied­li­chen Ziel­grup­pen in anschau­li­cher Wei­se Infor­ma­tio­nen rund um das The­ma Mikro­pla­stik anbie­ten kön­nen,“ so Prof. Dr. Chri­sti­an Laforsch, Spre­cher des SFB 1357 Mikroplastik.

Über den SFB 1357 Mikroplastik

Der Son­der­for­schungs­be­reich (SFB) 1357 Mikro­pla­stik wur­de 2019 an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ein­ge­rich­tet. Der SFB erforscht die welt­weit zuneh­men­de Bela­stung der Umwelt durch Kunst­stof­fe und ent­wickelt inno­va­ti­ve Lösun­gen, um den dar­aus resul­tie­ren­den öko­lo­gi­schen, gesund­heit­li­chen und öko­no­mi­schen Risi­ken zu begeg­nen. Die enge Ver­knüp­fung von inter­dis­zi­pli­nä­rer Grund­la­gen­for­schung mit pro­blem­be­zo­ge­ner Anwen­dungs­for­schung ermög­licht eine ganz­heit­li­che Her­an­ge­hens­wei­se und stärkt den Wis­sens­trans­fer in die Öffentlichkeit.