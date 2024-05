Lini­en 281, 281S und N28 betroffen

Die Hal­te­stel­le Wal­len­rod­stra­ße in Frau­en­au­rach wird ab Mon­tag, 3. Juni 2024 bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 5. August 2024 bar­rie­re­frei umge­baut. Für die Bau­ar­bei­ten wird die Brücken­stra­ße, im Bereich der Bus­hal­te­stel­le, voll gesperrt. Unse­re Stadt­bus­li­ni­en 281 und 281S fah­ren in die­ser Zeit eine Umlei­tungs­strecke über die Her­zo­gen­au­ra­cher Stra­ße, Pap­pen­hei­mer Stra­ße und Syl­va­ni­a­stra­ße. Ab der Hal­te­stel­le Graf-Zep­pe­lin-Stra­ße wird die Hal­te­stel­le Gosten­ho­fer Stra­ße, sowie die Hal­te­stel­le Frau­en­au­rach Schu­le, mit einer Schlei­fen­fahrt über die Alber­tus­stra­ße, bedient. Die Hal­te­stel­le Wal­len­rod­stra­ße, sowie die Hal­te­stel­len Aurach­brücke wer­den nicht bedient. Als Ersatz für die Wal­len­rod­stra­ße dient die Ersatz­hal­te­stel­le Brücken­stra­ße der Linie 201 und für die Hal­te­stel­len Aurach­brücke dient die ein­ge­rich­te­te Ersatz­hal­te­stel­le in der Alber­tus­stra­ße, vor Haus­num­mer 2. Unser Night­li­ner N28 fährt wäh­rend der Bau­zeit ab der Hal­te­stel­le Brücken­stra­ße direkt über die Pap­pen­hei­mer Stra­ße nach Krie­gen­brunn zur Hal­te­stel­le Buda­pe­ster Stra­ße bzw. umge­kehrt ab der Hal­te­stel­le Schleusenstraße.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen