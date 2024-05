Vom 22. bis 26. Mai 2024 waren in der Ber­li­ner Schwimm- und Sport­hal­le am Euro­pa­park (SSE) die besten Schwimm-Talen­te des Lan­des bei den Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten am Start. Fünf Tage lang kämpf­ten ins­ge­samt 1.474 Akti­ve aus 307 Ver­ei­nen um Titel und Best­lei­stun­gen. Mit dabei zwei Schwim­me­rin­nen und vier Schwim­mer der SG Bam­berg, die unter einer beein­drucken­den Kulis­se Ihr Kön­nen unter Beweis stel­len durften.

Am erfolg­reich­sten aus Bam­ber­ger Sicht war Jan­nik Hün­ni­ger (2010). Jan­nik qua­li­fi­zier­te sich auf ins­ge­samt sechs Strecken (50m und 100m Frei­stil, 50m, 100m und 200m Rücken sowie 50m Schmet­ter­ling) in den deut­schen Besten­li­sten sei­nes Jahr­gangs. Er absol­vier­te alle sei­ne Ren­nen aus­nahms­los in sehr guten Zei­ten! Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist Jan­niks Qua­li­fi­ka­ti­on aus den Vor­läu­fen für das Fina­le der besten Acht sei­nes Jahr­gangs über 50 m Frei­stil. Sei­ne neue per­sön­li­che Best­zeit vom Vor­mit­tag konn­te er im End­lauf am Nach­mit­tag noch­mals ver­bes­sern und erreich­te in 25,79 Sekun­den Platz 7 im Jahr­gang 2010! Auch sei­ne Zeit über 100m Frei­stil in 0.57,93 und der damit ver­bun­de­ne 14. Platz ver­dient beson­de­re Erwähnung.

Cla­ra Ehr­lich (2010) erreich­te die Qua­li­fi­ka­ti­on über drei Strecken. Trotz andau­ern­der Knie­pro­ble­me im Vor­feld ging sie über 50m Frei­stil sowie 100m und 200m Rücken an den Start. Bei allen drei Starts erreich­te Cla­ra neue per­sön­li­che Best­zei­ten. Ihre beste Plat­zie­rung war der 20. Platz über 50 F mit sehr guten Zeit von 28,67 Sekunden.

Jeweils ein­mal an den Start gin­gen die Brü­der Szy­mon (2010) und Bar­tosz Gor­c­zyn­ski (2011). Szy­mon konn­te über 50m Brust in der Zeit von 34,33 Sekun­den Platz 24 errin­gen. Bar­tosz ver­bes­ser­te sei­ne 50m Frei­stil Best­zeit auf sehr gute 27,75 Sekun­den und wur­de damit 14.

Samu­el Lang (2009) gelang die Qua­li­fi­ka­ti­on über 200m Schmet­ter­ling. Mit sei­ner Zeit von 2:24,39 blieb er unter sei­nen Mög­lich­kei­ten, schaff­te es aber auf Platz 23.

Eben­falls ein­mal an den Start ging Marie Star­k­lauf (2010). Krank­heits­be­dingt im Trai­nings­rück­stand blieb Marie über 50m Brust knapp über Ihrer per­sön­li­chen Best­zeit, erreich­te aber in 36,52 Sekun­den Platz 26 im Jahrgang.

Chef­trai­ner Tus­har Sik­dar und Trai­ne­rin Stef­fi Ehr­lich waren sehr zufrie­den mit den erbrach­ten Lei­stun­gen. So waren die dies­jäh­ri­gen Deut­schen Jahr­gangs­mei­ster­schaf­ten 2024 ein beson­de­res Erleb­nis für alle Betei­lig­ten und der Höhe­punkt die­ser Saison.

seh