Dr. Rai­ner Eckert, Gene­ral­hand­lungs­be­voll­mäch­tig­ter in den Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren der REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen, sagt: „Ich freue mich, dass die Gläu­bi­ger den ein­ge­schla­ge­nen Sanie­rungs­weg mittragen.“

Dar­über hin­aus teilt ein Spre­cher der REGIO­MED-KLI­NI­KEN GmbH mit:

„Am 27. Mai und 28. Mai fan­den am Amts­ge­richt Nürn­berg die Berichts- und Prü­fungs­ter­mi­ne für die im Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren befind­li­chen REGIO­MED-Gesell­schaf­ten statt.

Im Rah­men die­ser Ter­mi­ne hat die Geschäfts­füh­rung gemein­sam mit den exter­nen Sanie­rungs­exper­ten einen umfas­sen­den Ein­blick in die wirt­schaft­li­che Lage von REGIO­MED und den betrof­fe­nen Ein­rich­tun­gen gege­ben und dar­ge­legt, wel­che Mög­lich­kei­ten für die ein­zel­nen Gesell­schaf­ten bestehen, einen Insol­venz­plan vorzulegen.

Die Gläu­bi­ger­ver­tre­ter haben in der Gläu­bi­ger­ver­samm­lung die Mög­lich­keit erhal­ten, ihre Inter­es­sen vor­zu­brin­gen und auf Basis der Berich­te der Eigen­ver­wal­tung ein­stim­mig beschlos­sen, dass die Restruk­tu­rie­rung im Eigen­ver­wal­tungs­ver­fah­ren in der bestehen­den per­so­nel­len Beset­zung wei­ter­ge­hen soll. Auch der Sach­wal­ter und der Gläu­bi­ger­aus­schuss wur­den in ihren Ämtern ein­stim­mig bestä­tigt. Dabei waren sich die Betei­lig­ten einig, dass die kon­struk­ti­ve und trans­pa­ren­te Zusam­men­ar­beit gleich­blei­bend fort­zu­set­zen ist, um das Sanie­rungs­ver­fah­ren erfolg­reich abschlie­ßen zu kön­nen und Gläu­bi­ge­rin­nen und Gläu­bi­gern eine zeit­na­he Per­spek­ti­ve aufzuzeigen.

Im Rah­men des Prü­fungs­ter­mins hat­te der Gläu­bi­ger­aus­schuss Gele­gen­heit, sich zu den in der Insol­venz­ta­bel­le ange­mel­de­ten offe­nen For­de­run­gen zu äußern oder die­se ein­zu­se­hen. Zuvor hat­te die Sach­wal­tung die Über­sicht gegen­über dem Gericht abgegeben.

Die aktu­el­len Ver­hand­lun­gen für ein nach­hal­tig trag­ba­res Inve­sto­ren­mo­dell der REGIO­MED-Ein­rich­tun­gen sind wei­ter­hin kon­struk­tiv und ziel­ge­rich­tet. Alle Par­tei­en sind durch­weg bemüht, ein für die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter sowie Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten lang­fri­stig sta­bi­les Lösungs­kon­strukt zu ent­wickeln, das neben den wirt­schaft­li­chen Zie­len auf die Bedürf­nis­se von Mit­ar­bei­tern und der Bevöl­ke­rung zuge­schnit­ten ist.

Auf­grund der unter­schied­lich weit fort­ge­schrit­te­nen Gesprächs­ver­läu­fe wer­den die Eini­gun­gen zu unter­schied­li­chen Zeit­punk­ten voll­zo­gen werden.“