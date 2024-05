Zum dies­jäh­ri­gen Welt­tag des Buches ver­wan­del­te sich die Kreis­bi­blio­thek Kro­nach in einen Ort vol­ler Fan­ta­sie und Krea­ti­vi­tät. Rund 70 Kin­der und ihre Beglei­tun­gen folg­ten am Nach­mit­tag der Ein­la­dung zu einer beson­de­ren Ver­an­stal­tung, die sowohl jun­ge als auch älte­re Besu­cher in ihren Bann zog.

Der Höhe­punkt des Nach­mit­tags war der Auf­tritt der bekann­ten Schau­spie­le­rin Ulri­ke Mahr, die mit einem inter­ak­ti­ven Mit­mach-Mär­chen die Her­zen der klei­nen Zuhö­rer erober­te. Mit ihrer leben­di­gen und fes­seln­den Erzähl­wei­se schaff­te sie es, die Kin­der aktiv in die Geschich­te ein­zu­be­zie­hen und ihre Vor­stel­lungs­kraft anzu­re­gen. Die jun­gen Gäste hat­ten sicht­lich Spaß dar­an, selbst Teil der Mär­chen­welt zu wer­den und gemein­sam mit Ulri­ke Mahr die Aben­teu­er der Figu­ren zu erleben.

Par­al­lel dazu bot das enga­gier­te Team der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit Kro­nach eine krea­ti­ve Bastel­ak­ti­on an, bei der die Kin­der far­ben­fro­he Lese­zei­chen gestal­ten konn­ten. Mit viel Begei­ste­rung und krea­ti­ven Ideen wur­den die Lese­zei­chen mit bun­ten Stif­ten, Stickern und Bän­dern ver­ziert. Die­se klei­nen Kunst­wer­ke wer­den den Kin­dern sicher­lich noch lan­ge als Erin­ne­rung an die­sen beson­de­ren Tag die­nen und ihre Freu­de am Lesen wei­ter fördern.

„Es ist wun­der­bar zu sehen, wie begei­stert die Kin­der auf die Geschich­ten reagie­ren und mit wie viel Krea­ti­vi­tät sie bei der Sache sind“, sag­te Biblio­theks­lei­te­rin Made­lei­ne Franz. „Der Welt­tag des Buches ist eine her­vor­ra­gen­de Gele­gen­heit, um die Freu­de am Lesen zu för­dern und die Bedeu­tung von Büchern in unse­rem All­tag zu unter­strei­chen“, bestä­tig­te Lisa Gratz­ke, Kom­mu­na­le Jugendpflegerin.

Die Ver­an­stal­tung in der Kreis­bi­blio­thek Kro­nach war ein vol­ler Erfolg und ein ein­drucks­vol­les Bei­spiel dafür, wie kul­tu­rel­le Bil­dung und krea­ti­ve Akti­vi­tä­ten Hand in Hand gehen kön­nen. Die posi­ti­ve Reso­nanz der teil­neh­men­den Fami­li­en zeigt, dass sol­che Ange­bo­te gro­ßen Anklang fin­den und die Bedeu­tung von Biblio­the­ken als leben­di­ge und wich­ti­ge Kul­tur­or­te unterstreichen.