Wäh­rend des Auf­baus, der Ver­an­stal­tung und des Abbaus von Rock im Park, eines der größ­ten Open-Air-Rock­fe­sti­vals Deutsch­lands, sind die Wege auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de ab Diens­tag, 4. Juni, bis ein­schließ­lich Diens­tag, 11. Juni 2024, für den öffent­li­chen Fuß‑, Rad- und Auto-Ver­kehr gesperrt.

Auf fol­gen­den Strecken ist kei­ne Durch­fahrt bezie­hungs­wei­se kein Durch­gang möglich:

in Nord-Süd-Rich­tung zwi­schen Bay­ern­stra­ße und Karl-Schön­le­ben-Stra­ße über die Gro­ße Straße,

in Ost-West-Rich­tung zwi­schen Mün­che­ner Stra­ße und Zep­pe­lin­stra­ße über die Wege durch den Volks­park Dut­zend­teich und zwi­schen Bay­ern­stra­ße und Beu­the­ner Stra­ße durch die Her­zog­stra­ße und Zeppelinstraße.

Außer­dem gesperrt sind:

der Fuß- und Rad­weg ent­lang der Mün­che­ner Stra­ße auf deren Ost­sei­te zwi­schen Bau­ern­feind­stra­ße und Bay­ern­stra­ße und

der Rad­weg ent­lang der Bay­ern­stra­ße auf deren Südseite.

Die Fuß- und Rad­we­ge ent­lang der Mün­che­ner Stra­ße auf deren West­sei­te und der Bay­ern­stra­ße auf deren Nord­sei­te sind offen.

Nur für den Fuß- und Rad­ver­kehr ist die Ver­bin­dung zwi­schen Regens­bur­ger Stra­ße, Hans-Kalb-Stra­ße und Beu­the­ner Stra­ße offen.

Das Sta­di­on­bad und der Cam­ping­platz am Sta­di­on­bad sind nur für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer erreich­bar, sowie für Cam­ping­platz­nut­zer mit Fahr­zeu­gen. Ein Durch­gang bezie­hungs­wei­se eine Durch­fahrt zur Gro­ßen Stra­ße ist nicht möglich.

Über­sicht der Stra­ßen-/Weg­sper­ren und Fahr­rad­we­ge (PDF, 1,5MB)

Cam­ping­ver­bot

Bei Rock im Park haben in der Ver­gan­gen­heit trotz aus­rei­chen­der Cam­ping­flä­chen vie­le Besu­che­rin­nen und Besu­cher in Zel­ten, Wohn­wa­gen und Wohn­mo­bi­len außer­halb der aus­ge­wie­se­nen Cam­ping­flä­chen rund um das Ver­an­stal­tungs­ge­län­de gecampt. Dabei wird an den Zel­ten, Wohn­wä­gen und Wohn­mo­bi­len gegrillt, Alko­hol getrun­ken, Musik abge­spielt, die Not­durft ver­rich­tet und Müll abge­la­gert. Außer­halb des Ver­an­stal­tungs­ge­län­des bestehen kein Ord­nungs­dienst und kei­ne Rei­ni­gung durch den Veranstalter.

Die Stadt Nürn­berg hat des­halb mit All­ge­mein­ver­fü­gung vom 15. Mai 2024, amt­lich bekannt­ge­macht im Amts­blatt Nr. 11 vom 22. Mai 2024, von Don­ners­tag, 6. Juni 2024, 0 Uhr, bis Mon­tag, 10. Juni 2024, 24 Uhr, das Cam­pen und Gril­len auf allen öffent­li­chen Stra­ßen, Wegen, Plät­zen und Park­plät­zen sowie auf nicht umfrie­de­ten Grün­flä­chen, Wald­flä­chen und Stra­ßen­be­gleit­grün­flä­chen außer­halb der auf dem Ver­an­stal­tungs­ge­län­de von Rock im Park aus­ge­wie­se­nen Cam­ping- und Wohn­mo­bil­flä­chen und des Cam­ping­plat­zes am Sta­di­on­bad für fol­gen­des Gebie­te (im Uhr­zei­ger­sinn begin­nend im Nor­den) verboten:

Schult­heiß­al­lee, Wed­di­gen­stra­ße, Regens­bur­ger Stra­ße, Ben-Guri­on-Ring, Valz­ner­wei­her­stra­ße, Regens­bur­ger Stra­ße, Bres­lau­er Stra­ße, Otto-Bärn­reu­ther Stra­ße, Karl-Schön­le­ben-Stra­ße, Mün­che­ner Stra­ße, Dr.-Luise-Herzberg-Straße, Bru­necker Stra­ße, Ingol­städ­ter Stra­ße, Mün­che­ner Straße.

Ver­bo­ten sind das Auf­stel­len und Bewoh­nen von Zel­ten, das Auf­stel­len von Wohn­wa­gen, Wohn­mo­bi­len und ähn­li­chen mobi­len Cam­ping­vor­rich­tun­gen zum Zwecke des Bewoh­nens und das Bewoh­nen sol­cher Vor­rich­tun­gen, das Benut­zen von Grills und das Ent­zün­den von offe­nen Feuerstellen.

Ent­ge­gen des Ver­bots auf­ge­stell­te Gegen­stän­de müs­sen von den Per­so­nen, die die Gegen­stän­de auf­ge­stellt haben oder die­se nut­zen, auf Anwei­sung durch die Poli­zei oder zustän­di­ger Bedien­ste­ter der Stadt Nürn­berg sofort ent­fernt wer­den. Wer­den sol­che Gegen­stän­de nicht sofort ent­fernt, kön­nen die Gegen­stän­de auf Kosten der Ver­ur­sa­che­rin­nen oder Ver­ur­sa­cher ent­fernt wer­den. Für eine Ersatz­vor­nah­me fal­len Kosten in Höhe in von 55 Euro pro erfor­der­li­cher Per­son und ange­fan­ge­ner Stun­de an. Vom Ver­bot nicht betrof­fen sind pri­va­te Flächen.

Spiel­zei­ten und Beschwerdetelefon

Von Frei­tag, 7. Juni, bis Sonn­tag, 9. Juni, fin­det im Volks­park Dut­zend­teich wie­der Rock im Park statt. In den Näch­ten Freitag/​Samstag, Samstag/​Sonntag und Sonntag/​Montag darf auf der gro­ßen Büh­ne auf dem Zep­pel­in­feld bis 23 Uhr und auf der klei­ne­ren Büh­ne auf dem Sport­platz hin­ter der Are­na bis 1 Uhr gespielt wer­den. In der Are­na wird bis 1.30 Uhr gespielt. Das Ver­an­stal­tungs­ge­län­de ist bis ein­schließ­lich Diens­tag, 11. Juni, gesperrt.

Ein Open-Air-Festi­val ist auch bei Ein­hal­tung der fest­ge­setz­ten Immis­si­ons­richt­wer­te lei­der über das Festi­val­ge­län­de hin­aus zu hören, bei ungün­sti­gen Wind- und Wol­ken­la­gen auch wei­ter ent­fernt. Ins­be­son­de­re die star­ken Bäs­se wer­den häu­fig als beson­ders stö­rend und laut emp­fun­den. Damit die immis­si­ons­schutz­recht­li­chen Anfor­de­run­gen an sol­che Ver­an­stal­tun­gen ein­ge­hal­ten wer­den, sind an allen Ver­an­stal­tungs­ta­gen fol­gen­de Richt­wer­te für die Geräusch­ein­wir­kung an der nächst­ge­le­ge­nen Wohn­be­bau­ung ein­zu­hal­ten: bis 23 Uhr 60 Dezi­bel (dB)(A), bis 1 Uhr 55 dB(A) und bis 2 Uhr 50 dB(A). Pri­va­te Musik­bo­xen, Auto­ra­di­os und ähn­li­che Schall­ge­rä­te der Besu­che­rin­nen und Besu­cher dür­fen außer­halb des Ver­an­stal­tungs­ge­län­des nicht hör­bar sein. Bei die­sen Wer­ten han­delt es sich um einen Mit­te­lungs­pe­gel über jeweils zehn Minu­ten. Die Ein­hal­tung der zuläs­si­gen Immis­si­ons­richt­wer­te wird wäh­rend der gesam­ten Ver­an­stal­tungs­dau­er von einem exter­nen Sach­ver­stän­di­gen durch­ge­hend gemes­sen und doku­men­tiert. Bei einer Über­schrei­tung der fest­ge­leg­ten Pegel muss der Ver­an­stal­ter die Laut­stär­ke redu­zie­ren. Der Sach­ver­stän­di­ge infor­miert das Ord­nungs­amt regel­mä­ßig über den Schall­pe­gel und bei Über­schrei­tung der fest­ge­setz­ten Wer­te. Nach der Ver­an­stal­tung erhält das Ord­nungs­amt vom Sach­ver­stän­di­gen eine voll­stän­di­ge Doku­men­ta­ti­on der Messwerte.

Das Ord­nungs­amt der Stadt Nürn­berg unter­hält ein Beschwer­de­te­le­fon vor Ort. Es ist am Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag jeweils von 16 bis 1 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 09 11 / 8 18 61 74 zu errei­chen. Es nimmt Lärm­be­schwer­den und ande­re Beschwer­den zur Ver­an­stal­tung an. Beschwer­den wegen zu lau­ter Musik wer­den an den Sach­ver­stän­di­gen wei­ter­ge­ge­ben. Bei Lärm­be­schwer­den in einem bestimm­ten Gebiet wird dort eine Mes­sung vor­ge­nom­men. Auf Wunsch wird auch eine Mes­sung in der Woh­nung der Anru­fen­den durch Mit­ar­bei­ter des Sach­ver­stän­di­gen durch­ge­führt, soweit dies zeit­lich mög­lich ist.