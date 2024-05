Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

24-Jäh­ri­ger bedroht Jugend­grup­pe mit Schreckschusswaffe

COBURG. Meh­re­re Schüs­se aus einer Schreck­schuss­waf­fe sorg­ten am Diens­tag­abend für einen Poli­zei­ein­satz mit meh­re­ren Strei­fen im Cobur­ger Stadt­ge­biet. Die Ein­satz­kräf­te ermit­tel­ten einen 24-Jäh­ri­gen der die Schüs­se abgab und nah­men die­sen in Gewahrsam.

Eine Zeu­gin mel­de­te am Diens­tag um 21:45 Uhr bei der Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le meh­re­re Schüs­se und eine Schreie­rei im Bereich des Cobur­ger Bahn­hofs. Im Rah­men des sich anschlie­ßen­den Groß­ein­sat­zes mit meh­re­ren Strei­fen tra­fen die Poli­zi­sten eine Jugend­grup­pe an, die anga­ben, von einem süd­län­disch aus­se­hen­den Mann mit einer Schuss­waf­fe bedroht wor­den zu sein. Der Tat­ver­däch­ti­ge, der mit einem E‑Scooter im Stadt­ge­biet unter­wegs war, gab nur weni­ge Meter von den Jugend­li­chen ent­fernt meh­re­re Schüs­se in die Luft ab und flüch­te­te anschlie­ßend vom Tatort.

Im Zuge der Fahn­dung nah­men die Beam­ten den 24-Jäh­ri­gen in Gewahr­sam, der auf­grund der Per­so­nen­be­schrei­bung als Tat­ver­däch­ti­ger in Fra­ge kam. Der Mann konn­te schließ­lich von der Jugend­grup­pe ein­deu­tig als Schüt­ze iden­ti­fi­ziert wer­den. Die Beam­ten nah­men ihn in Gewahr­sam. Er ver­brach­te die Nacht zur Unter­bin­dung wei­te­rer Straf­ta­ten in der Haftzelle.

An der Tatört­lich­keit sicher­ten die Beam­ten meh­re­re Hül­sen der Schreck­schuss­waf­fe. Die Waf­fe selbst konn­ten sie nicht auf­fin­den. Die Beam­ten ermit­teln nun gegen den 24-Jäh­ri­gen wegen Bedro­hung und einem Ver­stoß nach dem Waf­fen­ge­setz. Die Jugend­li­chen blie­ben unverletzt.

16-Jäh­ri­ger ver­liert Kon­trol­le über Moped und stürzt

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG. Ein 16-Jäh­ri­ger, der samt Sozia am Diens­tag­abend mit sei­nem Leicht­kraft­rad in Unter­sie­mau unter­wegs war, stürz­te im Bereich einer Kur­ve von sei­nem Moped. Sowohl der Fah­rer als auch sei­ne Mit­fah­re­rin ver­letz­ten sich leicht.

Der Moped­fah­rer fuhr am Diens­tag um 19 Uhr mit sei­nem Moped in der Ban­zer Stra­ße. Im Bereich einer Kur­ve ver­lor er auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit die Kon­trol­le über sein Zwei­rad und kam von der Stra­ße ab. Am Fahr­bahn­rand kol­li­dier­te er mit einer Mau­er. Der Fah­rer und die Sozia stürz­ten auf die Stra­ße. Sie wur­den mit leich­ten Ver­let­zun­gen vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Der Sach­scha­den am Moped liegt im drei­stel­li­gen Euro­be­reich. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher neben fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung auch wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg

Anschluss­stel­le Ebens­feld – Vor­fahrts­ver­stoß führt zu Unfall mit Personenschaden

Am Diens­tag, dem 28.05.2024, gegen 24:00 Uhr, fuhr ein 18-jäh­ri­ge Fahr­an­fän­ger mit sei­nem VW an der Anschluss­stel­le Ebens­feld auf die A 73 in Rich­tung Suhl auf. Dabei geriet er im Aus­lauf der Anschluss­stel­len­kur­ve direkt auf die Haupt­fahr­bahn der Auto­bahn. Zum glei­chen Zeit­punkt kam auf dem rech­ten Fahr­strei­fen der Haupt­fahr­bahn ein Pkw Citro­en ange­fah­ren. Der Fah­rer des Citroens konn­te nicht mehr aus­wei­chen und stieß mit dem VW zusam­men. Durch die Wucht des Zusam­men­sto­ßes prall­te der Citro­en erste gegen die Außen­schutz­plan­ke, wur­de von die­ser abge­wie­sen und stieß dann mit sei­ner lin­ken vor­de­ren Sei­te an die Mit­tel­schutz­plan­ke. Durch den Unfall wur­de der Fah­rer des Citroens, des­sen 10-jäh­ri­ge Toch­ter und sein 14-jäh­ri­ger Sohn leicht ver­letzt. Alle Ver­letz­ten kamen vor­sorg­lich ins Krankenhaus.

Die Unfall­stel­le muss­te zur Ber­gung der bei­den Unfall­fahr­zeu­ge durch die Feu­er­wehr Lich­ten­fels kom­plett gesperrt werden.

Gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wur­de ein Straf­ver­fah­ren, wegen des Ver­dachts der Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs auf Grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit und gro­ber Vor­fahrts­miss­ach­tung eingeleitet.

Zeu­gen des Unfalls, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich tele­fo­nisch bei der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg, Tel. 09561/645–211, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Gefähr­li­ches Überholmanöver

Kro­nach – Die Fah­re­rin eines Minis befuhr am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 19.20 Uhr die Bun­des­stra­ße 173 von Kro­nach kom­mend in nörd­li­che Fahr­rich­tung. Etwa auf Höhe von Höf­les kam der jun­gen Dame ein LKW ent­ge­gen. Unmit­tel­bar hin­ter dem LKW fuhr ein bis dato unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer, wel­cher unver­mit­telt aus­scher­te, um den LKW zu über­ho­len. Um einen Fron­tal­zu­sam­men­stoß zu ver­mei­den, brem­ste die Mini-Fah­re­rin abrupt bis zum Still­stand ab und wich in den Grün­strei­fen aus. Eine Kol­li­si­on konn­te durch die­ses Manö­ver glück­li­cher­wei­se ver­hin­dert wer­den und die Dame kam mit dem Schrecken davon. Bei dem über­ho­len­den Fahr­zeug soll es sich ggf. um einen dunk­len Seat gehan­delt haben. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei in Kro­nach zu melden.

Ses­sel ist weg

Küps – Den Dieb­stahl eines Gar­ten­ses­sels hat ein Geschä­dig­ter aus dem Nel­ken­weg in Tüschnitz zu bekla­gen. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te aus dem Grund­stück des Anzei­gen­er­stat­ters das Gar­ten­mö­bel im Tat­zeit­raum vom 09.05.2024 bis 23.05.2024. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 420 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -