Die zehn­te Fol­ge des Pod­casts „Alles BIO, oder wie?“ wid­met sich dem The­ma „Bio-Karp­fen“

In der Pod­cast-Rei­he „Alles BIO, oder wie?“ begibt sich Evi Dettl von Radio BUH auf eine Rei­se durch die 35 Öko-Modell­re­gio­nen in Bay­ern. Für die zehn­te Fol­ge mach­te sie Halt in Tra­bels­dorf und beglei­te­te das erste Netz­werktref­fen Bio-Karp­fen, das von der Öko-Modell­re­gi­on Bam­ber­ger Land zusam­men mit der Öko-Modell­re­gi­on Stift­land orga­ni­siert wurde.

Die zehn­te Epi­so­de bie­tet fas­zi­nie­ren­de Ein­blicke in die Welt des Bio-Karp­fens. Höre­rin­nen und Hörer lau­schen infor­ma­ti­ven Inter­views, ler­nen enga­gier­te regio­na­le Akteu­re ken­nen und ent­decken die Wert­schöp­fungs­ket­ten, die hin­ter dem regio­na­len Bio-Karp­fen ste­hen. Die Fol­ge zeigt auch, wie ver­schie­de­ne Inter­es­sens­grup­pen zusam­men­ar­bei­ten, um regio­na­le Lebens­mit­tel zu för­dern und zum Genuss von Bio-Karp­fen zu animieren.

Die­se und noch wei­te­re span­nen­de Fol­gen aus den baye­ri­schen Öko-Modell­re­gio­nen fin­den Sie unter: https://​oeko​mo​dell​re​gio​nen​.bay​ern/​p​o​d​c​a​s​t​-​a​l​l​e​s​-​b​i​o​-​o​d​e​r​-​wie sowie wie über­all, wo es Pod­casts gibt.

Die Öko-Modell­re­gi­on Bam­ber­ger Land wünscht viel Spaß beim Reinhören.