XXL-Ver­packun­gen: Spek­ta­ku­lä­re Akti­on klärt über rich­ti­ge Müll­tren­nung auf

Der Land­kreis Kro­nach betei­ligt sich an der bun­des­wei­ten Akti­on „Deutsch­land trennt. Du auch?“ und will damit mehr Men­schen zu rich­ti­ger Müll­tren­nung motivieren.

Ein rie­si­ger Joghurt­be­cher am Wert­stoff­hof in Bir­kach und eine rie­si­ge Kon­ser­ven­do­se am Abfall­wirt­schafts­zen­trum in Stein­bach am Wald: Was hat es damit auf sich? Vom 4. bis 16. Juni 2024 machen die auf­fäl­li­gen XXL-Ver­packun­gen auf ein wich­ti­ges The­ma im Land­kreis Kro­nach auf­merk­sam: rich­ti­ge Müll­tren­nung. Rund um die rie­si­gen Ver­packun­gen infor­miert die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses als Part­ne­rin der Akti­on „Deutsch­land trennt. Du auch?“ über das rich­ti­ge Tren­nen von Ver­packungs­ab­fäl­len. Ziel der bun­des­wei­ten Akti­on ist es, so vie­le Men­schen wie mög­lich zu mehr und bes­se­rer Müll­tren­nung zu moti­vie­ren – für mehr Recycling.

„Wenn unse­re Bür­ge­rin­nen und Bür­ger gebrauch­te Ver­packun­gen rich­tig tren­nen und ent­sor­gen, kön­nen wir als Land­kreis einen wich­ti­gen Bei­trag zum Kli­ma- und Umwelt­schutz lei­sten. Dazu wol­len wir als Part­ner der Akti­on ‚Deutsch­land trennt. Du auch?‘ bei­tra­gen“, begrüßt Land­rat Klaus Löff­ler die­se wich­ti­ge Akti­on. Des­halb lädt die Abfall­be­ra­tung des Land­krei­ses Kro­nach alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu den Wert­stoff­hö­fen in Bir­kach und Stein­bach am Wald ein, um sich dort über rich­ti­ge Müll­tren­nung zu infor­mie­ren. Denn auch im Land­kreis Kro­nach sind bei­spiels­wei­se gebrauch­te Win­deln, Lebens­mit­tel­re­ste oder Bat­te­rien noch immer belieb­te „Fehl­wür­fe“ in der Gel­ben Ton­ne oder im Gel­ben Sack. „Sie gehö­ren dort nicht hin­ein und kön­nen das Recy­cling gebrauch­ter Ver­packun­gen ver­hin­dern. Mit unse­rem Team von der Abfall­be­ra­tung wer­den wir des­halb an den XXL-Ver­packun­gen auf den bei­den Wert­stoff­hö­fen Bir­kach und Stein­bach am Wald alle Fra­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger rund um das The­ma Müll­tren­nung beant­wor­ten. Wir infor­mie­ren direkt vor Ort über loka­le Beson­der­hei­ten und räu­men auf mit Müll­my­then und Vor­ur­tei­len“, beto­nen Ines Pfa­den­hau­er und Juli­an Simon von der Abfallberatung.

Rich­ti­ge Müll­tren­nung ist die Vor­aus­set­zung für effi­zi­en­tes Ver­packungs­re­cy­cling und damit für den Schutz wich­ti­ger Roh­stof­fe sowie des Kli­mas und der Umwelt. Erst­mals enga­gie­ren sich mit den bun­des­wei­ten Akti­ons­wo­chen Land­krei­se und Kom­mu­nen in ganz Deutsch­land gemein­sam mit den dua­len Syste­men und ihrer Initia­ti­ve „Müll­tren­nung wirkt“, dem Han­del sowie der Abfall- und Ent­sor­gungs­wirt­schaft dafür, so vie­le Men­schen wie mög­lich über rich­ti­ge Müll­tren­nung zu infor­mie­ren. Schirm­her­rin die­ser bun­des­wei­ten Akti­on ist Bun­des­um­welt­mi­ni­ste­rin Stef­fi Lemke.

Gewinn­spiel lockt mit vie­len Preisen

Mit einem Sel­fie vor einer XXL-Ver­packung in Stein­bach am Wald und Bir­kach sowie mit dem Hash­tag #wertrennt­ge­winnt kön­nen inter­es­sier­te Bür­ge­rin­nen und Bür­ger am bun­des­wei­ten Social-Media-Gewinn­spiel von „Deutsch­land trennt. Du auch?“ teil­neh­men und mit etwas Glück einen von vie­len Ein­kaufs­gut­schei­nen der an „Deutsch­land trennt. Du auch?“ betei­lig­ten Part­ner aus dem Lebens­mit­tel­ein­zel­han­del gewinnen.