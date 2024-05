Dop­pelt hält besser

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei regi­striert aktu­ell eine Häu­fung von Dieb­stäh­len hoch­wer­ti­ger E‑Bikes aus Gara­gen und Gar­ten­schup­pen. Dabei machen die Täter auch kei­nen Halt vor ver­sperr­ten Toren, Türen und Fen­stern. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de, von Frei­tag auf Sams­tag, waren bei­spiels­wei­se Die­be im Sel­ber Orts­teil Län­ge­nau unter­wegs. Dort betra­ten sie in der Stra­ße „Am Stein­ge­röll“ eine unver­sperr­te Gara­ge und dran­gen gewalt­sam in einen abge­schlos­se­nen Gar­ten­schup­pen ein. Sie stah­len ins­ge­samt drei E‑Bikes im Gesamt­wert von knapp 10.000 Euro.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 entgegen.

Aus die­sem Grund rät die Poli­zei Oberfranken: