The­ken­aben­de

Der Bus ist da, der Platz ist vor­be­rei­tet und dem­nächst wird auch die Kom­post­toi­let­te fer­tig. Nach­dem wir das Ver­eins­heim nicht mehr nut­zen kön­nen (Nut­zungs­ver­trag wur­de letz­tes Jahr gekün­digt), testen wir zusam­men mit The­ken­wirt Jona­than am kom­men­den Frei­tag, was wir am Stell­platz An der Län­de 14 in Forch­heim anstel­len können.

Frei­tag, 31. Mai, 18:30 Uhr: Test-Thekenbetrieb

Das ist der erste The­ken­abend in die­sem Jahr. Wir pro­bie­ren aus, was geht. Wir müs­sen noch ohne Was­ser oder Strom aus­kom­men. Jona­than wird aber für küh­le Geträn­ke sorgen!

Frei­tag, 07. Juni: Ofen­piz­za, 18:30 Uhr: „Bring your own topping“

Wir schü­ren den Ofen. Es gibt Piz­za aus der Hand (und natür­lich küh­le Geträn­ke). Bringt Eure Zuta­ten mit. Wir tun drauf, was Ihr mitbringt!

Frei­tag, 14. Juni, 18:30 Uhr:

Open Air – 50 Jah­re Büssing

Infos unter https://​www​.bue​ssing​bus​.de/​5​0​s​t​e​r​-​g​e​b​u​r​t​s​t​a​g​-​m​u​s​i​k​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​ung