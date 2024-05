Die umfas­sen­de Decken- und Fahr­bahn­sa­nie­rung der Kreis­stra­ße KU 33 von Schim­men­dorf bis zur Kirch­leu­ser Plat­te ist, bis auf weni­ge Rest­ar­bei­ten, erfolg­reich abgeschlossen.

Im Bei­sein von Land­rat Klaus Peter Söll­ner, Kulm­bachs Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann, dem Ersten Bür­ger­mei­ster von Main­leus, Robert Bosch, sowie Ver­tre­tern der Abtei­lung Tief­bau und dem Stra­ßen­bau­mei­ster des Land­rats­am­tes wur­de über die durch­ge­führ­ten Arbei­ten im Detail informiert.

Die Ver­ga­be der Decken­bau­ar­bei­ten wur­de am 9. April 2024 an die Fir­ma Räd­lin­ger aus Sel­bitz erteilt. Die Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten erstreck­ten sich über eine Län­ge von 1,510 km bei einer Fahr­bahn­brei­te von 5,5 m, was einer Gesamt­flä­che von 8.305 m² ent­spricht. Zudem wur­den 880 m Rin­nen und Bord­stei­ne erneuert.

Am 17. April 2024 erhielt die Fir­ma Leitramm GmbH aus Bald­ham den Auf­trag für die Instal­la­ti­on von Schutz­plan­ken über eine Gesamt­län­ge von ca. 770 m. Die Fahr­bahn­mar­kie­run­gen, die eine Län­ge von ca. 3,0 km umfas­sen, wur­den an die Fir­ma Mar­tin Sperl GmbH aus Kon­zell ver­ge­ben und wer­den vor­aus­sicht­lich bis zum 21. Juni 2024 voll­stän­dig abge­schlos­sen sein.

Die Ban­kett­in­stand­set­zung über eine Län­ge von ca. 3,0 km wur­de durch die Stra­ßen­mei­ste­rei Leu­ch­au durch­ge­führt. Die Gesamt­ko­sten der Bau­maß­nah­me belau­fen sich auf ca. 395.000 Euro.

Die Bau­ar­bei­ten began­nen am 22. April 2024 unter einer Voll­sper­rung, die für fünf Wochen geplant war. Die Ver­kehrs­frei­ga­be erfolgt ter­min­ge­recht am 24. Mai 2024 um 12:00 Uhr mit einer Geschwin­dig­keits­be­gren­zung von zunächst 50 km/​h, die wegen der noch aus­ste­hen­den Mar­kie­rungs­ar­bei­ten und der Splitt­ab­stump­fung vor­über­ge­hend bleibt. Die end­gül­ti­ge Frei­ga­be der Strecke ohne Geschwin­dig­keits­be­gren­zung wird vor­aus­sicht­lich am 21. Juni 2024 erfolgen.

Die Durch­füh­rung der Arbei­ten erfolg­te zügig und inner­halb des geplan­ten Zeit­rah­mens. Wir dan­ken den betei­lig­ten Fir­men und ihren enga­gier­ten Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern für die her­vor­ra­gen­de Arbeit.

Die letz­te Sanie­rung der Strecke erfolg­te im Jahr 1998.