Am Mitt­woch, 29.05.2024 um 10:51 all­ar­mier­te die Inte­grier­te Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach eine gro­ße Anzahl von Kräf­ten der Feu­er­wehr und des BRK. Über Not­ruf war ein Brand in einem Kin­der­gar­ten in Creu­ßen mit­ge­teilt wor­den. Alle Kin­der sind unverletzt.

Bei Ein­tref­fen der ersten Feu­er­wehr­kräf­te bei der in Brand ste­hen­den Turn­hal­le eines Kin­der­gar­tens in Creu­ßen wur­den umge­hend Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger zur wei­te­ren Erkun­dung und Brand­be­kämp­fung in das Inne­re des Gebäu­des geschickt. Ins­ge­samt dran­gen fünf Atem­schutz­trupps ins Inne­re vor bis der Brand voll­stän­dig unter Kon­trol­le war und die Nach­lösch­ar­bei­ten begin­nen konnten.

Die­ser hat­te sich bereits auf die gesam­te Turn­hal­le im Dach­ge­schoß aus­ge­brei­tet. Eine Aus­brei­tung des Bran­des auf angren­zen­de Zim­mer und das Trep­pen­haus konn­te die Feu­er­wehr verhindern.

Durch die star­ke Rauch­ent­wick­lung wäh­rend des Bran­des sind die Räu­me rund um die Turn­hal­le kom­plett ver­rußt. Im gesam­ten Gebäu­de war auch nach den Nach­lösch­ar­bei­ten und aus­rei­chen­der Belüf­tung durch die Feu­er­wehr wei­ter Brand­rauch zu riechen.

Alle 36 Kin­der konn­ten schnell und glück­li­cher­wei­se unver­letzt in der benach­bar­ten Kir­che unter­ge­bracht wer­den, wo sich das Kin­der­gar­ten­per­so­nal um sei­ne Schütz­lin­ge zusam­men mit dem BRK kümmerte.

In enger Abstim­mung mit dem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst und Feu­er­wehr­füh­rungs­kräf­ten des Land­krei­ses Bay­reuth wur­de sehr zeit­nah über die Poli­zei die Infor­ma­ti­on an die Medi­en wei­ter­ge­ge­ben, dass alle Kin­der wohl­be­hal­ten in Sicher­heit sind. Die­se früh­zei­ti­ge Infor­ma­ti­on an die Bevöl­ke­rung war not­wen­dig um kla­re, ver­läss­li­che Infor­ma­tio­nen zu lie­fern, da zu die­sem Zeit­punkt noch nicht alle Eltern tele­fo­nisch kon­tak­tiert wer­den konn­ten und um den Eltern früh­zei­tig Sor­ge und Angst um ihre Kin­der neh­men zu können.

Durch das vor­bild­li­che und gei­stes­ge­gen­wär­ti­ge Ein­grei­fen der Betreue­rin­nen vor Ort hat­te Schlim­me­res ver­hin­dert wer­den kön­nen. Über eine orts­an­säs­si­ge Fir­ma orga­ni­sier­te der Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst einen Bus, um die Kin­der und ihre Betreue­rin­nen gege­be­nen­falls von der Ein­satz­stel­le zur wei­te­ren Betreu­ung weg fah­ren las­sen zu kön­nen. Dies war dann aber durch den sehr schnel­len Kon­takt mit allen Eltern durch das Per­so­nal des Kin­der­gar­tens, die über Tele­fon­li­sten Kon­takt ihnen auf­nah­men, nicht mehr not­wen­dig. Alle Kin­der konn­ten von den Eltern abge­holt wer­den. Bis zum Ein­tref­fen der Eltern küm­mer­ten sich die Betreu­er und ein­ge­setz­ten BRK Kräf­te um die Kindergartenkinder.

Für die Zeit der Brand­be­kämp­fung muss­te die Neu­dor­fer Stra­ße für den Ver­kehr etwa eine Stun­de­lang kom­plett gesperrt wer­den. Neben der Feu­er­wehr aus der Stadt Bay­reuth mit der stän­dig besetz­ten Wache waren aus dem Land­kreis Bay­reuth die Feu­er­weh­ren Creu­ßen, Spei­chers­dorf, Engel­manns­reuth, Schna­bel­waid, Tief­en­thal, Birk, Mistel­gau, Gotts­feld, Bühl, Neu­hof und die UG-ÖEL (Ört­li­che Ein­satz­lei­tung) des Land­krei­ses Bay­reuth im Ein­satz. Mit Poli­zei und THW waren rund 140 Ein­satz­kräf­te vor Ort, dar­un­ter 40 Atem­schutz­ge­rä­te­trä­ger. Vom Bay­reu­ther BRK waren neben dem Ein­satz­lei­ter Ret­tungs­dienst, dem Ein­satz­leit­wa­gen und zwei Not­ärz­ten, drei Ret­tungs­wä­gen, ins­ge­samt 14 Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, ein­ge­setzt Wäh­rend die Kin­der glück­li­cher­wei­se unver­letzt blie­ben, wur­den zwei Mit­ar­bei­te­rin­nen des Kin­der­gar­tens mit einer leich­ten Rauch­ver­gif­tung vor Ort unter­sucht und behan­delt; eine der Pati­en­tin­nen wur­de vor­sorg­lich in ein Kran­ken­haus gefahren.

Gegen 12:00 Uhr konn­ten die ersten Kräf­te die Ein­satz­stel­le wie­der verlassen.