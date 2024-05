Die Bay­reu­ther Tri­ath­lon­sze­ne konn­te an den bei­den letz­ten Wochen­en­den star­ke Ergeb­nis­se auf natio­na­ler und inter­na­tio­na­ler Ebe­ne ein­fah­ren. Am 19.05.2024 nahm der Pro­fi­tri­ath­let, Sport­öko­no­mie­stu­dent und Sie­ger des dies­jäh­ri­gen Mais­els Fun­Run Finn Gro­ße-Free­se, der für den SV Bay­reuth star­tet, an der renom­mier­ten Chall­enge Fami­ly „The Cham­pi­on­ship – Samo­r­in“ in Slo­we­ni­en teil. Über die Mit­tel­di­stanz (1,9 km Schwim­men, 90 km Rad­fah­ren, 21,1 km Lau­fen) beleg­te er in einer her­vor­ra­gen­den Zeit von 03:41 Stun­den den 18. Platz in einem stark besetz­ten Män­ner­feld. Durch eine unglück­li­che Zeit­stra­fe nach dem Schwim­men ver­pass­te er die erste Rad­grup­pe und konn­te nicht mehr zu den Füh­ren­den aufschließen.

Am glei­chen Wochen­en­de ver­tei­dig­te Tom Hug, ein wei­te­rer Pro­fi­tri­ath­let und Sport­öko­no­mie­stu­dent aus Bay­reuth, sei­nen Titel beim „OMNi-BiO­TiC Apfel­land Tri­ath­lon“ am Stu­ben­berg­see in Öster­reich. Trotz einer mehr­wö­chi­gen Lauf­pau­se ließ er die Kon­kur­renz bereits auf der Rad­strecke hin­ter sich und sieg­te über die Mit­tel­di­stanz in 03:48 Stun­den. Abseits vom Pro­fi­ren­nen waren auch zwei wei­te­re Ath­le­ten vom SV Bay­reuth in Öster­reich erfolg­reich: Elvi­ra Flur­schütz gewann ihre Alters­klas­se über die Mit­tel­di­stanz und Hubert Becker wur­de Drit­ter in sei­ner Alters­klas­se über die Olym­pi­sche Distanz.

Tom Hug bewies am dar­auf­fol­gen­den Wochen­en­de (24.05.2024), dass er auch zwei Ren­nen hin­ter­ein­an­der auf hohem Niveau bestrei­ten kann. Bei der Chall­enge St. Pöl­ten in Öster­reich wie­der­hol­te er sei­nen Tri­umph aus dem letz­ten Jahr und hol­te sich erneut den Sieg über die Mitteldistanz.

Neben Tom Hug waren auch vier wei­te­re Bay­reu­ther bei der Chall­enge St. Pöl­ten am Start: Kat­ja Stöcker (Sie­ge­rin in ihrer Alters­klas­se, 18. Platz gesamt inkl. Pro­fifrau­en), Kri­sti­na Grie­ger (2. Platz in ihrer Alters­klas­se, 12. Platz gesamt inkl. Pro­fifrau­en), Georg Schnei­der (3. Platz in sei­ner Alters­klas­se) und Chri­stoph Argau­er, der in der Kate­go­rie Aquabike den 7. Platz in der Gesamt­wer­tung erreichte.

Auf der dop­pel­ten Distanz ging Andre­as Dreitz am 18.05.2024 beim Iron­man Lan­za­ro­te an den Start, muss­te in Füh­rung lie­gend auf­grund eines tech­ni­schen Defekts das Ren­nen lei­der früh­zei­tig beenden.

Seba­sti­an Feser

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​svbay​reuth​.de/​a​b​t​e​i​l​u​n​g​e​n​/​t​r​i​a​t​h​l​on/