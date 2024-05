ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Eine Rent­ne­rin über­gab am Diens­tag­nach­mit­tag einen fünf­stel­li­gen Geld­be­trag an Tele­fon­be­trü­ger. Die Kri­po Coburg ermittelt.

Im Lau­fe des Vor­mit­tags rie­fen die Gau­ner bei der Senio­rin an und for­der­ten Geld mit der übli­chen Masche. Sie täusch­ten vor, dass der Enkel­sohn der Frau einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht hät­te und eine Kau­ti­on bezah­len müss­te. Die Rent­ne­rin über­gab das Geld gegen 13.15 Uhr in der Stra­ße „Kien­müh­le“, in der Nähe des Feu­er­wehr­hau­ses, an eine unbe­kann­te Frau.

Die unbe­kann­te Abho­le­rin soll zir­ka 40 bis 50 Jah­re alt sein und eine kräf­ti­ge Figur haben.

Wer hat am Diens­tag, gegen 13.15 Uhr, im Bereich der Stra­ße „Kien­müh­le“ auf­fäl­li­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge bemerkt? Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.