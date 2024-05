Mi. 29.05.24, 18:00 Uhr:

Füh­rung Son­der­aus­stel­lung: „EIN­GE­GAN­GEN – Neu­zu­gän­ge im HM“

Außer­ge­wöhn­li­che Neu­zu­gän­ge kön­nen im Rah­men unse­res Rund­gangs bestaunt wer­den. Wir prä­sen­tie­ren eine Aus­wahl an Ankäu­fen und Schen­kun­gen aus den Jah­ren 2020 bis 2023, die unter ver­schie­de­nen Aspek­ten Ein­gang in die Samm­lung des Muse­ums gefun­den haben. Hin­ter­grün­de der Samm­lung sol­len bespro­chen und die Expo­na­te ein­ge­ord­net werden.

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4, Bayreuth

Dau­er: ca.60 Min.

Kosten: Ein­tritt zzgl. 1 € Führungsgebühr

Sa., 01.06.24, 11:00 Uhr:

Phi­lo­so­phie­ren mit Kin­dern – The­ma: Zeit

Für Kin­der ab 6 Jah­re (Grund­schu­le)

Was ist eigent­lich Zeit und was bedeu­tet sie für mich? Was heißt eigent­lich „frü­her“ und hat Ver­gan­gen­heit eigent­lich etwas mit mir zu tun?

Vie­le Fra­gen und vie­le Gedan­ken, über die die Kin­der eine ganz eige­ne Ansicht haben. Wir wol­len mit Kin­dern über so wich­ti­ge Fra­gen ein wenig philosophieren.

In Zusam­men­ar­beit mit dem Ver­ein MintPhilMal.

Dau­er: ca. 45 Min.

Treff­punkt: Histo­ri­sches Muse­um, Kirch­platz 4. Bayreuth

Kosten: 2 € pro Kind

Anmel­dung bis DO. 30.05.24 unter: museumspaedagogik@​stadt.​bayreuth.​de oder 0921/ 7640113

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.histo​ri​sches​-muse​um​.bay​reuth​.de