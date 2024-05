Die Breit­rut­sche in der Ther­me Obern­sees berei­chert ab Diens­tag, 28. Mai, wie­der das Ange­bot für die Besu­cher – eine tol­le Attrak­ti­on, ins­be­son­de­re für Fami­li­en mit Kin­dern und Jugendlichen.

Mit dem Beginn des ersten Bau­ab­schnitts im Rah­men der Sanie­rungs­ar­bei­ten im März 2022 muss­te die die belieb­te Rut­sche für zwei Jah­re außer Betrieb genom­men wer­den müs­sen, damit die Bau­ar­bei­ten am neu­en Kin­der­land und dem Ruhe­raum rei­bungs­los durch­ge­führt wer­den konn­ten. Nun steht sie für Groß und Klein wie­der unein­ge­schränkt zur Verfügung.

„Ich freue mich, dass die Bau­ar­bei­ten in dem betref­fen­den Bereich abge­schlos­sen sind und wir die Breit­rut­sche damit vor­zei­tig wie­der in Betrieb neh­men kön­nen, so dass die Rut­sche unse­ren Besu­che­rin­nen und Besu­chern bereits in der zwei­ten Pfingst­fe­ri­en­wo­che zur Ver­fü­gung steht. Damit gewinnt das Ange­bot der Ther­me Obern­sees an Attrak­ti­vi­tät,“ so Land­rat Flo­ri­an Wie­demann, der zugleich Vor­sit­zen­der des Zweck­ver­bands Ther­me Obern­sees ist.

Die Ther­me Obern­sees hat wäh­rend der Pfingst­fe­ri­en von 10 bis 20 Uhr geöff­net, die Sau­na bis 21 Uhr. Alle Infor­ma­tio­nen fin­den Sie auf der Web­sei­te der Ther­me Obern­see­es unter www​.ther​me​-obern​sees​.de.

Die Ther­me Obern­sees ver­lost am Frei­tag, 31. Mai 2024 in der Zeit von 9 bis 10 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 09206 9930024 zehn Fami­li­en­kar­ten für jeweils 2 Erwach­se­ne und 2 Kinder.