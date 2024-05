Geän­der­te Öff­nungs­zeit wegen Fronleichnam

In die­ser Woche erge­ben sich am Wert­stoff­hof in Peg­nitz geän­der­te Öff­nungs­zei­ten: Der Wert­stoff­hof ist am kom­men­den Don­ners­tag, 30. Mai 2024, auf­grund des Fei­er­tags geschlos­sen. Am Sams­tag, 01. Juni 2024, ist die Anla­ge dafür von 08:00 bis 11:45 Uhr geöffnet.

Abge­ge­ben wer­den kön­nen zum Bei­spiel klei­ne und gro­ße Elek­tro­alt­ge­rä­te, Gar­ten­ab­fäl­le, Alt­pa­pier, Kar­to­na­gen, Spie­gel, Flach­glas, Schrott und Bau­schutt. Bei Fra­gen ist das Per­so­nal tele­fo­nisch unter der Num­mer 09241/988 156 erreichbar.

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen sind auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­am­tes Bay­reuth zu finden.