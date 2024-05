Euro­pa­wahl­kampf in unru­hi­gen Zei­ten: „In drei Jah­ren kann uns Russ­land mili­tä­risch angreifen!“

For­de­rung nach EU-Rake­ten­schutz­schirm und gemein­sa­mer Ver­tei­di­gung – Sicher­heit nur durch Stärke

Bis zum 9. Juni sind 440 Mio. Euro­pä­er auf­ge­ru­fen ein neu­es Euro­päi­sches Par­la­ment zu wäh­len. In ganz Euro­pa fin­det also gera­de Wahl­kampf statt und so besuch­te Dr. Kon­rad Kör­ner, Spit­zen­kan­di­dat der CSU für die Euro­pa­wahl 2024 in Mit­tel­fran­ken, ver­gan­ge­ne Woche Litau­en. Dabei stan­den neben Tref­fen mit den poli­ti­schen Part­nern der CSU in Litau­en auch ein Besuch an der Gren­ze zu Russ­land (Kali­nin­grad) im Pro­gramm und ein Besuch beim Kom­man­deur der Lie­tu­vos šau­lių sąjunga (Lithua­ni­an Rif­le Uni­on), Lieu­tenant Colo­nel Linas Idzelis.

Dr. Kör­ner beton­te die Bedeu­tung die­ser Rei­se im Hin­blick auf die euro­päi­sche Sicher­heit und die dro­hen­de Aggres­si­on durch Russ­land. „Die Sicher­heit Euro­pas beginnt an sei­nen Gren­zen. Die Bedro­hung durch Russ­land und sei­ne Ver­bün­de­ten, ins­be­son­de­re Bela­rus unter Dik­ta­tor Lukaschen­ko, ist real und ernst zu neh­men“, erklär­te Körner.

Wäh­rend des Tref­fens mit Lieu­tenant Colo­nel Linas Idze­lis, der einen 15.000 Mit­glie­der star­ken Frei­wil­li­gen­ver­band der Zivil­ver­tei­di­gung führt, wur­de die Bedro­hungs­la­ge durch Russ­land aus­führ­lich erör­tert. Idze­lis mach­te deut­lich, dass ein Angriff auf Litau­en und somit auf die EU inner­halb der näch­sten drei Jah­re mili­tä­risch mög­lich ist. „Die EU und ins­be­son­de­re Deutsch­land müs­sen auf­wa­chen und die Bedro­hung durch Russ­land rea­li­stisch betrach­ten. Es ist uner­läss­lich, dass wir wehr­be­reit und ver­tei­di­gungs­fä­hig sind“, beton­te Idze­lis. Dabei sei das Bal­ti­kum nicht nur auf deut­sche Sol­da­ten, son­dern vor allem auf die deut­sche Rüstungs­in­du­strie ange­wie­sen. In Litau­en wür­de auch der Zivil­schutz ernst­ge­nom­men, indem litaui­sche Schü­ler ab kom­men­dem Jahr eine drei­tä­gi­ge Schutz­übung absol­vie­ren müssten.

Dr. Kör­ner nahm dies auf und for­der­te an der EU-Außen­gren­ze eine ver­stärk­te euro­päi­sche Zusam­men­ar­beit in der Ver­tei­di­gungs­po­li­tik. „War­um sol­len wir Rake­ten erst an der Oder abfan­gen? Statt einem deut­schen brau­chen wir einen euro­päi­schen Rake­ten­schutz­schirm! Wir ste­hen vor einem immensen Sicher­heits­ri­si­ko, ins­be­son­de­re ange­sichts der mög­li­chen Wie­der­wahl von Donald Trump in den USA. Euro­pa muss in der Lage sein, sich selbst zu ver­tei­di­gen“, beton­te Kör­ner. Er unter­strich die Not­wen­dig­keit, die Ver­tei­di­gungs­an­stren­gun­gen inner­halb der EU zu inten­si­vie­ren und mehr zusam­men­zu­ar­bei­ten. Wäh­rend die EU-Staa­ten 178 mili­tä­ri­sche Syste­me finan­zier­ten, sei­en es in den USA nur 30. „Deutsch­land und die EU müs­sen ihre Ver­tei­di­gungs­aus­ga­ben erhö­hen und sicher­stel­len, dass unse­re Trup­pen und Tech­no­lo­gien auf dem neue­sten Stand sind. Sicher­heit erhal­ten wir nur durch Stärke.“

Abschlie­ßend beton­te Dr. Kör­ner die Soli­da­ri­tät mit der Ukrai­ne und den bal­ti­schen Staa­ten. „Unse­re Ver­bun­den­heit mit der Ukrai­ne und den bal­ti­schen Staa­ten ist unver­zicht­bar. Sie sind die ersten Ver­tei­di­ger gegen rus­si­sche Aggres­sio­nen und ver­die­nen unse­re vol­le Unter­stüt­zung“, sag­te Körner.