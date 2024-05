Land­kreis und Spar­kas­se unter­stüt­zen die Neugestaltung

Zwei Hoch­bee­te, eine ova­le Baum­bank und drei Sitz­grup­pen aus Holz zie­ren nun den Schul­hof der Erich-Käst­ner-Schu­le in Spar­dorf. Bei einem Vor-Ort-Ter­min mit Land­rat Alex­an­der Tritt­hart über­reich­te der stell­ver­tre­ten­de Geschäfts­stel­len­lei­ter der Spar­kas­se in Spar­dorf, Ben­ja­min Hor­ba­schek, sym­bo­lisch den Spen­den­scheck in Höhe von 10.000 Euro an Schul­lei­ter Chri­sti­an Rude­risch. Die Neu­ge­stal­tung des Schul­hofs ist ein schu­li­sches Pro­jekt der För­der­schu­le, das auf einer Schü­ler­be­fra­gung basiert. Das Ziel ist es, die Außen­be­rei­che der Klas­sen 5 bis 9 lang­fri­stig attrak­ti­ver zu gestal­ten. Die Pla­nung und Umset­zung der Ideen erfolgt schritt­wei­se über meh­re­re Jah­re hin­weg. Die Pro­jekt­grup­pe besteht aus der Schul­lei­tung, Leh­re­rin­nen und Leh­rern sowie dem Sach­ge­biet Gar­ten­bau des Land­rats­am­tes. Neben der Spar­kas­se unter­stütz­ten auch die Risto­vic-Stif­tung und das Land­rats­amt das Schul­pro­jekt finan­zi­ell. Letz­te­res betei­ligt sich auch an der Planung.

Pau­sen­hof nach und nach neugestaltet

Bereits im Jahr 2023 hat der kreis­ei­ge­ne Gar­ten­bau eine Hain­bu­chen­hecke ange­legt. Schü­le­rin­nen und Schü­ler bau­ten zusam­men mit einem Leh­rer und unter fach­li­cher Unter­stüt­zung von Gar­ten­bau­er Tilo Ritz aus Utten­reuth die Ein­fas­sun­gen der Bee­te. Außer­dem haben die hel­fen­den Hän­de einen Feld­ahorn der Sor­te ‚Els­ri­jk‘ sowie im April die­ses Jah­res drei Sträu­cher und hei­mi­sche Stau­den gepflanzt, die auch für Insek­ten nütz­lich sind. Die neu­en Sitz­grup­pen sol­len sowohl für den Unter­richt als auch für Erho­lung genutzt wer­den. Das Mobi­li­ar wur­de in Zusam­men­ar­beit von Leh­rer, Schü­le­rin­nen, Schü­lern, Gärt­nern und Haus­mei­ster auf­ge­stellt. In den kom­men­den Jah­ren soll das Pro­jekt mit wei­te­ren Ver­bes­se­run­gen, wie zum Bei­spiel neu­en Bewe­gungs­mög­lich­kei­ten, fort­ge­setzt werden.

Land­rat Tritt­hart beton­te, dass das Pro­jekt die Krea­ti­vi­tät der Schü­le­rin­nen und Schü­ler för­dert und sie auf spä­te­re beruf­li­che Her­aus­for­de­run­gen vor­be­rei­tet. Schul­lei­ter Chri­sti­an Rude­risch unter­strich, dass das son­der­päd­ago­gi­sche För­der­zen­trum in Spar­dorf von gemein­sa­men Akti­vi­tä­ten pro­fi­tie­re. Er dank­te dem Land­kreis sowie der Stadt- und Kreis­spar­kas­se für ihre Unter­stüt­zung. Ben­ja­min Hor­ba­schek beton­te, dass die Spar­kas­se sol­che Pro­jek­te zur För­de­rung des Gemein­wohls ger­ne unterstützt.