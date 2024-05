Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Zwei Rad­fah­rer sto­ßen zusam­men und ver­let­zen sich

COBURG. Zu einem Zusam­men­stoß zwi­schen zwei Rad­fah­rern kam es am Mon­tag­nach­mit­tag in der Rosen­au­er Stra­ße. Bei­de Rad­fah­rer ver­letz­ten sich leicht.

Ein 9‑Jähriger stieß am Mon­tag um 15:45 Uhr in der Rosen­au­er Stra­ße mit einem 72-jäh­ri­gen Rad­fah­rer zusam­men, wobei bei­de zu Boden stürz­ten und sich glück­li­cher­wei­se nur leicht ver­letz­ten. Zur Ver­sor­gung der Gestürz­ten war kein Ret­tungs­dienst not­wen­dig. Bei­de zogen sich ledig­lich Schürf­wun­den und Prel­lun­gen zu. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Sat­tel­zug streift gepark­ten Pkw

COBURG. Die kom­plet­te lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines Smart beschä­dig­te am Mon­tag­nach­mit­tag ein 44-Jäh­ri­ger mit sei­nem Sat­tel­zug im Cobur­ger Stadtgebiet.

Der Lkw-Fah­rer aus dem Land­kreis Schwein­furt fuhr um 14 Uhr in der Milch­hof­stra­ße mit sei­nem Gespann zu weit rechts und streif­te einen gepark­ten Smart, der auf der gesam­ten Fahr­zeug­sei­te beschä­digt wur­de. Der Sach­scha­den liegt hier bei min­de­stens 6.000 Euro. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Sach­scha­den auf und ver­warn­ten den Unfall­ver­ur­sa­cher vor Ort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Spiel­platz beschädigt

Mit­witz – Im Zeit­raum vom 24.05.2024 bis zum Mor­gen des 26.05.2024 hat ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Spiel­ge­rät beschä­digt. Auf dem neu erbau­ten Spiel­platz im Bereich des Brei­ten­see­we­ges in Mit­witz, wel­cher aktu­ell noch gesperrt ist, wur­de der Hal­te­griff einer Wip­pe samt Schrau­ben aus der Ver­an­ke­rung geris­sen. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 70 €. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Fen­ster­schei­be eingeschlagen

Stock­heim – Von Sonn­tag, 26.05., auf Mon­tag, 27.05., schlug ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ein Fen­ster eines Imbiss­stu­be ein. Nach­dem der Täter sich auf die­se Wei­se Zugang ver­schafft hat, ent­wen­de­te er anschlie­ßend Waren aus dem Innen­raum. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 400 €. Hin­wei­se zu dem bis­lang unbe­kann­ten Täter nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Nach Zusam­men­stoß davongefahren

Neu­dros­sen­feld, Lkr. Kulm­bach. Am Mon­tag­nach­mit­tag, im Zeit­raum von 15.30 Uhr bis 16.45 Uhr, beschä­dig­te ein bis­lang Unbe­kann­ter in Neu­en­reuth am Main einen gepark­ten, schwar­zen Jeep. Der Kot­flü­gel wur­de vor­ne links ein­ge­drückt und zer­kratzt und die Front­stoß­stan­ge abge­ris­sen. Der ver­ur­sach­te Sach­scha­den beläuft sich auf zir­ka 6.000 Euro. Wer Hin­wei­se auf den flüch­ti­gen Unfall­ver­ur­sa­cher geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter der Tel.-Nr. 09221/609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Kenn­zei­chen gestohlen

Kulm­bach. Urlau­ber bemerk­ten am Mon­tag, dass von ihrem Anhän­ger das Kenn­zei­chen gestoh­len wur­de. Das Ehe­paar cam­pier­te vom 21.05.2024, 11.30 Uhr, bis zum 27.05.2024, 10 Uhr, auf dem Wohn­mo­bil­stell­platz am Schwe­den­steg. Zeu­gen, die ver­däch­ti­ge Per­so­nen bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Kulm­ba­cher Poli­zei zu melden.

Unter Dro­gen mit dem E‑Scooter unterwegs

Kulm­bach. Ein jugend­li­cher Kulm­ba­cher wur­de am Mon­tag­abend einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Dabei stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein Vor­test ver­lief posi­tiv auf Can­na­bis, wes­halb sich der jun­ge Mann einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum unter­zie­hen muss­te. Die Wei­ter­fahrt mit dem E‑Scooter wur­de unter­bun­den, den Fah­rer erwar­tet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Meh­re­re Autos beschädigt

Kulm­bach. Gleich zwei gepark­te Fahr­zeu­ge beschä­dig­te ein Seni­or am Mon­tag­abend zwi­schen 18.45 Uhr und 19.50 Uhr auf einer Park­flä­che an der Ecke Schwe­den­steg und Kro­na­cher Stra­ße. Trotz über­ein­stim­men­der Unfall­spu­ren am Toyo­ta des 84-Jäh­ri­gen und den bei­den ange­fah­re­nen Seats wies der Mann jeg­li­che Schuld von sich. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Kulm­ba­cher Poli­zei sucht nun auch nach Zeu­gen, die Hin­wei­se zum Unfall­her­gang geben können.