Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Ein vor einem Hoch­haus in der Sie­mens­stra­ße abge­stell­tes und abge­sperr­tes Fahr­rad wur­de zwi­schen Frei­tag­mit­tag und Sams­tag­mit­tag ent­wen­det. Das rot-schwar­ze Fahr­rad der Mar­ke Zünd­app wur­de samt Fahr­rad­schloss gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt ca. 409 Euro.

Nur eine Stun­de reich­te am Mon­tag­vor­mit­tag aus, um ein in der Pödel­dor­fer Stra­ße abge­stell­tes Her­ren­rad samt Schloss zu steh­len. Der Besit­zer stell­te sein Fahr­rad gegen 10:00 Uhr ver­sperrt ab. Als er gegen 11:00 Uhr sein Pedelec im Wert von ca. 2.500 Euro wie­der abho­len woll­te, war Die­ses weg.

Zu bei­den Dieb­stäh­len sucht die Poli­zei Bam­berg-Stadt Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Rol­ler­fah­rer beim Abbie­gen übersehen

BAM­BERG. Mon­tag­abend über­sah ein 36-Jäh­ri­ger beim Abbie­gen vom Mai­en­brun­nen in die Schwein­fur­ter Stra­ße einen 59-Jäh­ri­gen Rol­ler­fah­rer. Der Sko­da-Fah­rer woll­te nach links abbie­gen und ließ vor­her zwei Fuß­gän­ger über die Stra­ße lau­fen. Weil er sich so sehr dar­auf kon­zen­trier­te, über­sah er den Rol­ler­fah­rer und es kam zum Zusam­men­stoß. Dabei wur­de der Rol­ler­fah­rer über sei­nen Len­ker geschleu­dert und ver­letz­te sich dabei leicht. Mit einem wahr­schein­li­chen Arm­bruch wur­de er ins Kran­ken­haus gebracht. An den bei­den Fahr­zeu­gen ent­stand ein Gesamt­sach­scha­den in Höhe von ca. 5.000 Euro.

Gepark­ter BMW beschädigt

BAM­BERG. In der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 01.05.2024 und Sonn­tag, 26.05.2024 wur­de ein in der Artur-Land­graf-Stra­ße abge­stell­ter 3er BMW von Unbe­kann­ten beschä­digt. Mit einem unbe­kann­ten Gegen­stand wur­de die lin­ke hin­te­re Tür ein­ge­drückt, wodurch ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro entstand.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Erneut wur­de Dro­gen­fahrt gestoppt

BAM­BERG. Auch am Mon­tag­nach­mit­tag konn­te im Teu­fels­gra­ben bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le ein 69-Jäh­ri­ger unter Dro­gen­ein­fluss am Steu­er auf­ge­grif­fen wer­den. Bei der Kon­trol­le räum­te er ein, am Vor­tag Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Sein Auto blieb ste­hen, eine Blut­ent­nah­me wur­de durchgeführt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

ASCH­BACH. In der See­stra­ße ereig­ne­te in der Zeit von Sams­tag, 19.00 Uhr, bis Sonn­tag, 15.00 Uhr, ein Dieb­stahl. Ein Unbe­kann­ter ent­wen­de­te das hin­te­re Kenn­zei­chen, BA-DE313, eines gepark­ten Pkw.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl oder zum Ver­bleib des Kenn­zei­chens geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Son­sti­ges

SCHLÜS­SEL­FELD. Auf der Auto­bahn fuhr am Mon­tag­mor­gen ein 25-Jäh­ri­ger mit einem Pkw, Fiat/​Ducato, in Schlan­gen­li­ni­en und hielt mit einem Motor­scha­den auf einer Bau­stel­le bei der Aus­fahrt Schlüs­sel­feld. Da beim Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fe der Mann sicht­lich alko­ho­li­siert war, wur­de ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt, der einen Wert von 1,74 Pro­mil­le ergab. Der Mann wur­de zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus gebracht, die Fahr­zeug­schlüs­sel sichergestellt.

GUN­DELS­HEIM. Am Mon­tag­nach­mit­tag kam es in der Blu­men­stra­ße zu einem Brand. Im Kel­ler eines Ein­fa­mi­li­en­hau­ses fing ver­mut­lich eine Funk­sta­ti­on auf­grund eines Kurz­schlus­ses Feu­er. Der Haus­ei­gen­tü­mer muss­te mit Ver­dacht auf Rauch­gas­ver­gif­tung ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 50.000 Euro. Vor Ort waren die Feu­er­weh­ren Mem­mels­dorf, Wei­chen­dorf, Gun­dels­heim und Hall­stadt mit 73 Ein­satz­kräf­ten, sowie zwei Ret­tungs­wa­gen mit Einsatzleiter.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

A73 – Eine Leicht­ver­letz­te nach Aquaplaning-Unfall

Rat­tels­dorf. Am Mon­tag­abend war die 34-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Audi auf der A73 in Rich­tung Nürn­berg unter­wegs. Auf regen­nas­ser Fahr­bahn war sie dabei aller­dings zu schnell unter­wegs und kam des­halb auf dem lin­ken Fahr­strei­fen ins Schleu­dern, was mit einem Auf­prall in der Mit­tel­schutz­plan­ke ende­te. Lei­der wur­de die Frau dabei leicht ver­letzt und kam mit dem Ret­tungs­dienst in ein Kran­ken­haus. Der Audi muss­te abge­schleppt wer­den und der Gesamt­scha­den wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.

A70 – Total­sper­rung für Ber­gungs­ar­bei­ten nach Lkw-Unfall

Ober­haid. Am Mon­tag­abend muss­te die A70 in Fahrt­rich­tung Bay­reuth für meh­re­re Stun­den total gesperrt wer­den. Kurz nach 18:00 Uhr war dort ein Sat­tel­zug mit 54-jäh­ri­gem Fah­rer unter­wegs gewe­sen und nach rechts ins Ban­kett gera­ten. Dem Fah­rer gelang es dar­auf­hin nicht, zurück auf die Fahr­bahn zu kom­men. Statt­des­sen kam er wei­ter in den Grün­strei­fen, durch­brach einen Wild­schutz­zaun und kam in einer Schräg­la­ge an einem Hang zum Still­stand. Ins­ge­samt ver­lief der Ver­lauf glimpf­lich, da nie­mand ver­letzt wur­de und sich auch die Schä­den mit geschätz­ten 7.000 Euro in Gren­zen hal­ten. Aller­dings gestal­te­te sich die Ber­gung des Sat­tel­zu­ges kom­pli­zier­ter als gedacht und muss­te mit meh­re­ren Kran­wa­gen durch­ge­führt wer­den. Hier­zu war lei­der eine Total­sper­rung der A70 in Rich­tung Bay­reuth erfor­der­lich, die erst gegen 23:00 Uhr auf­ge­ho­ben wer­den konn­te. Der Ver­kehr wur­de durch die Auto­bahn­mei­ste­rei ausgeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Zug­horn weckt Bay­reuth auf

BAY­REUTH. In der Nacht stan­den die Tele­fo­ne und der Not­ruf bei der Poli­zei nicht still, weil am Bay­reu­ther Haupt­bahn­hof das Horn eines par­ken­den Zuges die Innen­stadt beschallte.

Am heu­ti­gen Mor­gen kurz vor 03:00 Uhr erreich­ten die Poli­zei­ein­satz­zen­tra­le und die Poli­zei Bay­reuth-Stadt meh­re­re Anru­fe, da am Bay­reu­ther Haupt­bahn­hof das Horn eines par­ken­den Zuges ohne Zutun die Innen­stadt beschall­te. Dadurch wur­den vie­le Bür­ge­rin­nen und Bür­ger geweckt. Schließ­lich hör­te das Hupen nach ca. einer hal­ben Stun­de wie­der von allei­ne auf. Der Zug wur­de von einem Zug­füh­rer über­prüft, Auf­bruch­spu­ren o.ä. waren nicht vor­han­den. Somit muss von einem tech­ni­schen Defekt aus­ge­gan­gen werden.

Pkw beschä­digt, Poli­zei sucht Zeugen

BAY­REUTH. In der Zeit von Sams­tag­abend bis Mon­tag­mor­gen wur­de ein gepark­ter Pkw beschä­digt, die Poli­zei sucht Zeugen.

Eine 22-jäh­ri­ge Bay­reu­the­rin stell­te am Sams­tag­abend ihren Pkw VW in der Leib­niz­stra­ße ab. Als sie am Mon­tag­mor­gen wie­der zur die­sem kam, stell­te sie fest, dass die kom­plet­te Fah­rer­sei­te beschä­digt war. Der Sach­scha­den wird auf ca. 6.000,- € geschätzt.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bay­reuth-Stadt unter Tel. 0921/506‑2130 zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Neu­ses a.d. Reg­nitz, Lkrs. Forch­heim. Am Mon­tag­mor­gen wur­de der Grund­stücks­zaun eines Anwe­sens im Wein­hüt­ten durch ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ange­fah­ren. Dem Scha­dens­bild nach dürf­te ein Lkw für den Scha­den ver­ant­wort­lich sein. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von 1000 Euro.

Dieb­stäh­le

Neun­kir­chen am Brand, Lkrs. Forch­heim. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ent­wen­de­ten Unbe­kann­te das Kenn­zei­chen eines abge­stell­ten Sat­tel­auf­lie­gers. Der Anhän­ger stand nahe der Orts­ver­bin­dungs­stra­ße zwi­schen Neun­kir­chen am Brand und Rosenbach.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am spä­ten Mon­tag­abend konn­te auf 48-jäh­ri­ger Fahr­rad­fah­rer auf der Bur­ker Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Hier­bei stell­te sich her­aus, dass der Mann mit über 1,6 Pro­mil­le deut­lich alko­ho­li­siert war. Als Fol­ge des­sen muss­te die­ser die Beam­ten zur Blut­ent­nah­me in das Kli­ni­kum Forch­heim beglei­ten. Gegen ihn wird nun wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Forch­heim. In der Nacht zum Diens­tag ent­wen­de­ten erneut Unbe­kann­te aus einen ver­mut­lich nicht ver­sperr­ten Mitsu­bi­shi in der Bür­ger­mei­ster-Reck-Stra­ße einen Geld­beu­tel mit­samt Bar­geld. Glück­li­cher­wei­se lie­gen von den Tätern Video­auf­zeich­nun­gen vor. Da sich der­ar­ti­ge Dieb­stäh­le an unver­schlos­se­nen Fahr­zeu­gen in den ver­gan­ge­nen Mona­ten häu­fen, wer­den alle Bür­ger noch­mals dar­um gebe­ten, sich bei Abstel­len ihrer Pkw unbe­dingt über deren Schließ­zu­stand zu versichern.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Haschisch auf Kin­der­spiel­platz konsumiert

LICH­TEN­FELS. Am Sams­tag­abend kon­trol­lier­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels auf dem Kin­der­spiel­platz in der Bäcker­gas­se zwei Per­so­nen im Alter von 24 und 39 Jah­ren. Der 24-Jäh­ri­ge drück­te bei Erblicken der Strei­fe einen Joint aus. Bei einer anschlie­ßen­den Durch­su­chung konn­te bei ihm wei­te­res Haschisch auf­ge­fun­den wer­den. Den 24-Jäh­ri­gen erwar­tet nun eine Anzei­ge nach dem Konsumcannabisgesetz.

Unfall­fah­rer flüchtig

LICH­TEN­FELS. Einen Sach­scha­den von rund 5.000 Euro ver­ur­sach­te ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer am Mon­tag­abend in der Zweig­stra­ße. Der geschä­dig­te Hal­ter park­te am Mon­tag, in der Zeit von 17:20 Uhr bis 18:50 Uhr, sei­nen roten Audi ord­nungs­ge­mäß in einer Park­bucht. Bei sei­ner Rück­kehr fand der Mann sein Fahr­zeug mit einer mas­siv beschä­dig­ten Fah­rer­tür vor. Ersten Ermitt­lun­gen zufol­ge wur­den die Schä­den durch einen Sko­da ver­ur­sacht, der zum Tat­zeit­punkt in der Nähe geparkt war und über­ein­stim­men­de Schä­den auf­weist. Nach dem flüch­ti­gen Fah­rer wird der­zeit noch gefahndet.

Mer­ce­des ange­fah­ren und aus dem Staub gemacht

BAD STAF­FEL­STEIN. Am Mon­tag­nach­mit­tag um 16:00 Uhr stell­te ein Mann sei­nen Mer­ce­des Vito ord­nungs­ge­mäß auf einem Park­platz in der Bären­gas­se ab. Als er gegen 17:45 wie­der zu sei­nem Pkw zurück­kehr­te, stell­te er fest, dass die­ser an der Bei­fah­rer­tür sowie am Kot­flü­gel vor­ne rechts stark ver­kratzt war. Obwohl ein Sach­scha­den von rund 2.000 Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den zu küm­mern. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Moun­tain­bike gestohlen

LICH­TEN­FELS. In der Zeit von Sams­tag, 25.05. auf Sonn­tag, 26.05 wur­de aus einer Gara­ge am Burg­berg ein ver­sperr­tes Moun­tain­bike gestoh­len. Es han­delt sich hier­bei um ein schwarz/​blau/​oranges Rad der Mar­ke „Bulls“ mit einem Wert von rund 1.500 Euro. Zeu­gen des Dieb­stahls wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

„Street­Bud­dy“ beschädigt

MARKTGRAITZ/LKR. LICH­TEN­FELS. In der Zeit zwi­schen Frei­tag, 24.05 12:00 Uhr und Sams­tag 25.05 08:00 Uhr wur­de am Orts­aus­gang Markt­graitz Rich­tung Red­witz ein soge­nann­ter „Street­bud­dy“ (Warn­schild für Kin­der­si­cher­heit) beschä­digt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf rund 70 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.