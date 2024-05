Mit einer Fest­sit­zung wür­digt der Bam­ber­ger Stadt­rat die Bedeu­tung der Ver­fas­sung, die vor 75 Jah­ren ent­stan­den ist

„Die Poli­tik kann und darf die ‚Wür­de des Men­schen‘ nicht außer Acht las­sen“: Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke rief eine der wesent­li­chen Aus­sa­gen des Grund­ge­set­zes, das vor 75 Jah­ren in Kraft getre­ten ist, in sei­ner Rede in Erin­ne­rung. Am Mitt­woch kam der Bam­ber­ger Stadt­rat in einer Fest­sit­zung zusam­men und befass­te sich mit den Wer­ten der Ver­fas­sung, die der deut­schen „Demo­kra­tie ein prä­gen­des Gesicht“ gege­ben hat. Die Fest­re­de hielt Nora Gom­rin­ger, die Direk­to­rin des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia. Sie stell­te das Grund­ge­setz wort­ge­wandt in span­nen­de kul­tu­rel­le Zusammenhänge.

Die fei­er­li­che Ver­an­stal­tung fand an einem „Ort der Demo­kra­tie“ statt, näm­lich dem Spie­gel­saal der Har­mo­nie, wo im Jahr 1919 die erste Baye­ri­sche Ver­fas­sung, die soge­nann­te „Bam­ber­ger Ver­fas­sung“, bera­ten und beschlos­sen wor­den war. Andre­as Star­ke schlug in sei­ner ein­lei­ten­den Rede einen Bogen von der Ent­ste­hung des Grund­ge­set­zes bis heu­te. In Anwe­sen­heit der israe­li­schen Gene­ral­kon­su­lin Talya Lador Fres­her beton­te er: „Das Grund­ge­setz hat eine kla­re Bot­schaft: „Nie wie­der“. Dies ist Inhalt und Gehalt der Bun­des­deut­schen Demo­kra­tie, die DNA unse­res poli­ti­schen Han­delns, sowohl nach innen als auch nach außen. Die fürch­ter­li­chen Holo­caust-Ver­bre­chen hat­ten natür­lich die Bera­tun­gen im Par­la­men­ta­ri­schen Rat auf Her­ren­chiem­see bestimmt.“

Das Stadt­ober­haupt hob her­vor, dass bedeu­ten­de Bam­ber­ger Poli­ti­ker an der Aus­ge­stal­tung des Grund­ge­set­zes betei­ligt waren. Allen vor­an nann­te er Hans Ehard. Der Sohn des Bam­ber­ger Stadt­käm­me­rers nahm als baye­ri­scher Mini­ster­prä­si­dent Ein­fluss und bemüh­te sich um die Ver­an­ke­rung von för­de­ra­len Ele­men­ten, um den Ein­fluss der Län­der grö­ßer und die Kom­pe­ten­zen des Bun­des klei­ner zu machen. Ihm sei es zwar nicht gelun­gen, alle sei­ne For­de­run­gen durch­zu­set­zen, beug­te sich jedoch der Mehr­heits­ent­schei­dung und erzwang die Annah­me des Geset­zes in Bay­ern gegen­über sei­ner Par­tei, indem er mit sei­nem Rück­tritt droh­te. Star­ke wür­dig­te Ehard des­halb als „Vor­zei­ge-Demo­kra­ten“: „Von die­sem vor­bild­li­chen Demo­kra­tie-Ver­ständ­nis kön­nen wir uns heu­te noch eine Schei­be abschnei­den und dar­aus ler­nen.“ Als Mit­glied im Par­la­men­ta­ri­schen Rat wirk­te der Bam­ber­ger Jurist und FDP-Poli­ti­ker Dr. Tho­mas Deh­ler unmit­tel­bar am Text des Grund­ge­set­zes mit. „Beson­ders wich­tig war ihm eine kla­re Tren­nung von Staat und Gesell­schaft, ganz der libe­ra­len Pro­gram­ma­tik fol­gend“, stell­te Star­ke fest.

Der OB ver­band die Geschich­te aber auch mit aktu­el­len Ent­wick­lun­gen: „Was für ein groß­ar­ti­ges Geschenk die­se Ver­fas­sung aus dem Jahr 1949 ist, wur­de dem einen oder ande­ren viel­leicht erst in den ver­gan­ge­nen Mona­ten bewusst, als deut­lich wur­de, wel­chen Gefah­ren unse­re Demo­kra­tie gegen­wär­tig aus­ge­setzt ist. Doch gleich­zei­tig durf­ten wir erfah­ren, dass unse­re Demo­kra­tie kraft­voll sein kann: Die frei­en Medi­en deck­ten Anfang des Jah­res rechts­ra­di­ka­le Umtrie­be auf, mit einem Netz­werk, das Depor­ta­tio­nen von aus­län­di­schen Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­gern for­der­te.“ Er dank­te allen „frei­heits­lie­ben­den Men­schen“, die auch in Bam­berg auf die Stra­ße gegan­gen sind, um Far­be für die Demo­kra­tie und die Men­schen­rech­te zu bekennen.

Kul­tur, Lite­ra­tur – und Politik

Nora Gom­rin­ger begann ihre Rede mit Musik. Es sei die G‑Moll Fan­ta­sie von Johann Seba­sti­an Bach zu hören gewe­sen, als „vor 75 Jah­ren das Grund­ge­setz zum ersten Mal von allen gele­sen, in die Hand genom­men und als Abdruck eines durch und durch unwahr­schein­li­chen Aus­drucks tie­fen Ver­trau­ens in die mora­lisch zum Guten ver­fass­te mensch­li­che Exi­stenz ver­stan­den wer­den konn­te“. Auf ihre beson­de­re poe­ti­sche Wei­se gelang es ihr, vie­le kul­tu­rel­le und lite­ra­ri­sche Ver­bin­dun­gen zum Grund­ge­setz her­zu­stel­len und den Blick auf Fein­hei­ten und Bezü­ge zu len­ken, die leicht über­se­hen wer­den kön­nen. „Sie haben sich kei­ne Per­son des Rechts, kei­ne Phi­lo­so­phin ein­ge­la­den, sie haben sich eine oft sehr iso­liert arbei­ten­de und lang­sam nur mei­nung­fin­den­de Dich­te­rin als Fest­red­ne­rin erwählt“, erklär­te sie ihre Herangehensweise.

Frei von poli­ti­schen Anmer­kun­gen von bestimm­ten Hand­lun­gen, Angrif­fen, Wor­ten konn­te und woll­te Gom­rin­ger jedoch nicht spre­chen. So bemerk­te die Lei­te­rin der Vil­la Con­cor­dia augen­zwin­kernd zur Ent­ste­hung des Grund­ge­set­zes: „Heu­te wäre das undenk­bar, näm­lich: Die For­mu­lie­rung eines Tex­tes, der für alle All­ge­mein­gül­tig­keit haben soll­te, ohne dass nicht min­de­stens Herr Wil­ker und Frau Gom­rin­ger, Hinz und Kunz, Kre­ti und Ple­ti ihre Mei­nung aus­schüt­te­ten. Nach heu­ti­gem Gefühl wäre es ja sogar falsch, wäre ein sol­cher Akt nicht von größt­mög­li­cher Öffent­lich­keit und Par­ti­zi­pa­ti­ons­mög­lich­kei­ten begleitet.“

Auch dass die Ver­fas­sung bedroht sei „von bestimm­ten Hand­lun­gen, Angrif­fen, Wor­ten“ fand Platz in ihren Aus­füh­run­gen. Sie nahm die­se Fest­stel­lung der Medi­en zum Anlass, alle in die Pflicht zu neh­men: „Mei­ne Wahr­neh­mung und Hoff­nung für das Leben im und mit dem Grund­ge­setz ist eine ande­re, denn auch unser Grund­ge­setz birgt kei­ne Garan­tie für das Gelin­gen der Demo­kra­tie in Deutsch­land. Das Gelin­gen liegt tat­säch­lich an uns.“

Mit Musik klang die Fest­sit­zung aus. Das Bam­ber­ger Streich­quar­tett mit Milos Petro­vic, Andre­as Lucke, Bran­ko Kaba­d­aic und Karl­heinz Busch hat­te die gesam­te Ver­an­stal­tung umrahmt und stimm­te zum Schluss noch die „Deut­sche Hym­ne“ an, zu der sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher im gut gefüll­ten Spie­gel­saal erho­ben und „Einig­keit und Recht und Frei­heit“ mitsangen.