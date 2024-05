Gut 2.000 Men­schen mit Han­di­cap und deren Betreue­rin­nen und Betreu­er besuch­ten bei strah­len­dem Son­nen­schein am Don­ners­tag das Bay­reu­ther Volks­fest und genos­sen ver­gnüg­te Stun­den in den Fahr­ge­schäf­ten und bei süßen oder def­ti­gen Spe­zia­li­tä­ten. Orga­ni­siert wur­de der Besuch, der sich seit Jah­ren gro­ßer Beliebt­heit erfreut, von Ver­kehrs­di­rek­tor Jan Kemp­gens (li.) von der Bay­reuth Mar­ke­ting- & Tou­ris­mus GmbH und der Behin­der­ten­be­auf­trag­ten der Stadt Bay­reuth, Bet­ti­na Wur­zel (3. v. li.). Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger (2. v. li.) freu­te sich, dass das Ange­bot von so vie­len Men­schen mit Han­di­cap, die unter ande­rem ver­gün­stig­ten Ein­tritt in die Fahr­ge­schäf­te erhiel­ten, ange­nom­men wur­de. „Dies ist ein Stück geleb­te Inklu­si­on“, so das Stadtoberhaupt.