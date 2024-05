Dr. Chri­stoph Berg­mei­er lei­tet ab sofort die neu­ro­lo­gi­sche Kli­nik mit Stro­ke Unit und neu­ro­lo­gi­scher Ambu­lanz. Er ist bereits seit Mit­te April vor Ort, hat sich mit dem Haus und sei­nen Mit­ar­bei­tern ver­traut gemacht. Sei­ne erste Bilanz ist posi­tiv: „Mir wur­de vom ersten Moment an viel Freund­lich­keit ent­ge­gen­ge­bracht, zudem sind von den ärzt­li­chen Kol­le­gen bis hin zum pfle­ge­ri­schen Per­so­nal alle sehr moti­viert und enga­giert. Vor allem ist mir die star­ke Iden­ti­fi­ka­ti­on mit dem Haus auf­ge­fal­len“, beschreibt er. „Ein hohes Maß an Ver­bun­den­heit und Loya­li­tät ist in den aktu­el­len her­aus­for­dern­den Zei­ten für das Kli­ni­kum und den Ver­bund immens wich­tig“, so Dr. Berg­mei­er wei­ter. Er will das Sei­ne dazu bei­tra­gen, die Poten­tia­le des Kli­ni­kums noch bes­ser zu heben.

Dr. Berg­mei­er betont auch: „Wir haben bereits jetzt die medi­zi­ni­sche Kom­pe­tenz vor Ort! Nie­mand aus Coburg und Umge­bung bzw. der Regi­on Süd­thü­rin­gen muss für eine hoch­qua­li­fi­zier­te neu­ro­lo­gi­sche Behand­lung wei­te Wege auf sich neh­men.“. Mit der Fach­ab­tei­lung für Neu­ro­lo­gie hat der gebür­ti­ge Frank­fur­ter viel vor: So plant er, das Lei­stungs­spek­trum der neu­ro­lo­gi­schen Kli­nik suk­zes­si­ve aus­zu­bau­en und sie zu einem neu­ro­lo­gi­schen Voll­ver­sor­ger mit Hoch­lei­stungs­me­di­zin zu ent­wickeln. Künf­tig will er zudem das Ver­fah­ren der Throm­bek­to­mie, der mecha­ni­schen Ent­fer­nung eines Blut­ge­rinn­sels nach einem Schlag­an­fall, in enger Zusam­men­ar­beit mit der Neu­ro­ra­dio­lo­gie fest am Cobur­ger Kli­ni­kum etablieren.

Dr. Berg­mei­er sam­mel­te bereits umfang­rei­che Erfah­run­gen in der ambu­lan­ten und sta­tio­nä­ren Ver­sor­gung ins­be­son­de­re auch von demen­ten Pati­en­ten und stand für zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen als Refe­rent zu den ver­schie­de­nen Demenz­for­men und Delir zur Ver­fü­gung. Daher weiß er, ganz in sei­nem Selbst­ver­ständ­nis als Team­play­er, um die zahl­rei­chen Syn­er­gien in der inter­dis­zi­pli­nä­ren Zusam­men­ar­beit mit ande­ren Fach­be­rei­chen des Kli­ni­kums, wie der Ger­ia­trie und der Reha­bi­li­ta­ti­on, und hat bereits kon­kre­te Ideen zur inten­si­vier­ten Koope­ra­ti­on entwickelt.

Bei all dem hat Dr. Berg­mei­er stets die best­mög­li­che Pati­en­ten­ver­sor­gung im Blick. Fol­ge­rich­tig liegt ihm auch die Aus­bil­dung jun­ger Fach­ärz­te für die Regi­on am Her­zen: „Mit der Medi­cal School REGIO­MED haben wir hier vor Ort idea­le Vor­aus­set­zun­gen für die­se Ziel­stel­lung. Den medi­zi­ni­schen Nach­wuchs gemäß der eige­nen Bedar­fe für den kli­ni­schen Betrieb aber auch als nie­der­ge­las­se­ne Kol­le­gen selbst her­an zie­hen zu kön­nen – das ist ein Luxus, von dem ande­re nur träu­men kön­nen.“. Aus sei­ner lang­jäh­ri­gen Dozen­ten­tä­tig­keit weiß er um die Bedeu­tung des wert­schät­zen­den Umgangs mit jun­gen Kol­le­gin­nen und Kollegen.

Auch Kli­nik­di­rek­tor Sven Hen­del freut sich über den Zuge­winn: „Als Neu­ro­lo­ge mit den Schwer­punk­ten der neu­ro­lo­gi­schen Inten­siv- und Pal­lia­tiv­me­di­zin passt Dr. Chri­stoph Berg­mei­er her­vor­ra­gend zu unse­rem Lei­stungs­spek­trum vor Ort und ist eine wert­vol­le Ver­stär­kung für unser Haus. Mit ihm zusam­men wer­den wir die Lei­stungs­fä­hig­keit des Fach­be­reichs Neu­ro­lo­gie im REGIO­MED-Ver­bund wei­ter aus­bau­en. So stel­len wir die Wei­chen für die zukünf­ti­ge Ent­wick­lung, wovon ins­be­son­de­re die Bevöl­ke­rung vor Ort nach­hal­tig pro­fi­tie­ren wird.“